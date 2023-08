Đang trong diện cảnh báo, HBC lên phương án chào bán 274 triệu cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC-HOSE) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ bất thường, dự kiến tổ chức trực tuyến vào ngày 26/8 tới.

Theo đó, HBC trình cổ đông thông qua 3 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, với tổng khối lượng tối đa là 274 triệu cổ phiếu.



Nếu thành công, vốn điều lệ của Hòa Bình sẽ tăng từ hơn 2.741 tỷ đồng lên hơn 5.481 tỷ đồng. Cụ thể:

Phương án 1: HBC dự kiến phát hành tối đa 107 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 12.000 đồng/cổ phiếu cho các chủ nợ của công ty, nhằm hoán đổi nợ hiện hữu của công ty với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 1,2:1 (tức mỗi 12.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phiếu phát hành thêm).

Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2023 - 2024. Nếu hoàn tất như kế hoạch, Hòa Bình sẽ hoán đổi được 1.284 tỷ đồng nợ.

Các khoản nợ sau khi hoán đổi sẽ được xóa bỏ, các chủ nợ sẽ trở thành cổ đông của Hòa Bình. Về phía Hòa Bình, giá trị các khoản nợ được hoán đổi sẽ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phiếu đã phát hành và khoản nợ được xóa, công ty không còn nghĩa vụ trả các khoản nợ đã được hoán đổi bằng tiền cho chủ nợ.

Phương án 2: công ty dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 với tối đa 120 triệu cổ phiếu, giá chào bán 12.000 đồng/cp. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chiến lược và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2023 - 2024. Nếu hoàn tất, công ty sẽ thu được khoảng 1.440 tỷ đồng từ thương vụ này. Theo Hòa Bình, số tiền thu được sẽ được công ty dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn kinh doanh.

Phương án 3: HBC sẽ chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 với tối đa 47 triệu cổ phiếu, giá chào bán cũng là 12.000 đồng/cp, dự thu 564 tỷ đồng. Số tiền thu được này dự kiến sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho doanh nghiệp. Thời gian dự kiến là sau khi hoàn tất chào bán riêng lẻ đợt 1 ít nhất 6 tháng.

Nguyên tắc chào bán được HBC đưa ra là theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, giá trị sổ sách của cổ phiếu HBC tại thời điểm 31/12/2022 là 4.262 đồng/cổ phiếu.

Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu HBC (từ ngày 21/06/2023 đến ngày 01/08/2023) là 9.592 đồng/cổ phiếu và giá chào bán của 3 phương án trên là 12.000 đồng, cao hơn 17% so với mức kết phiên ngày 4/8 (10.250 đồng/cp).

Mới đây, HBC đã công bố báo cáo thường niên năm 2022. Theo đó, tổng tài sản 15.594 tỷ đồng, giảm 5,93% so với năm 2021; Vốn chủ sở hữu đạt 1,218,5 tỷ đồng, giảm 69,96% so với năm 2021.

Doanh thu thuần đạt 14.149 tỷ đồng, đạt 80,85% so với kế hoạch và tăng 24,59% so với năm 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 2.567 tỷ đồng, không đạt so với kế hoạch và giảm 2,593% so với năm 2021.

Tại Báo cáo thường niên 2022, Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải cho biết, tính đến ngày 30/6, đã có 98 nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng ý cấn trừ nợ bằng cổ phiếu với giá trị 1.000 tỷ đồng và thành công trong việc thu hồi nợ để hoàn nhập nợ ngắn hạn phải thu khó đòi lũy kế đến 31/12/2023 là 2.059 tỷ đồng thì vốn chủ sở hữu của Hoà Bình không những sẽ trở lại như cũ mà còn cao hơn nhiều so với những năm trước.

Trên thị trường, HOSE đã đưa cổ phiếu của HBC vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/7/2023 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.