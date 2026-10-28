Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” tăng mạnh trong phiên sáng

Sáng 28/10, các công ty kinh doanh vàng đồng loạt tăng giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Sau hơn 2 tiếng mở cửa, giá vàng miếng tăng phổ biến 700 nghìn - 1 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn giảm nhẹ hơn, dao động từ 400 nghìn - 1 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu…

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” bật tăng trong phiên sáng. Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải

Sau khi hồi phục 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (27/10), đà tăng tiếp tục được duy trì trong phiên sáng nay (28/10). Ngay khi mở cửa phiên, Công ty SJC tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều đối với giá mua, bán vàng miếng SJC. Doanh nghiệp này niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 140 triệu đồng/lượng chiều mua và 143 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tuy nhiên, tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng 139,7 triệu – 142,7 triệu đồng/lượng

Các đơn vị khác như DOJI và PNJ cũng đồng loạt đặt giá giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 139,7 triệu – 142,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng SJC ở ngưỡng 140 triệu – 143 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong vòng 2 tiếng đầu mở cửa, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý là hai doanh nghiệp ghi nhận mức tăng không đồng đều giữa hai chiều mua và bán, kéo chênh lệch giá mua, bán tại đây tiếp tục nới rộng.

Trong phiên sáng 28/10, giá bán tăng mạnh hơn giá mau kéo chênh lệch giá mua, bán tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý giãn rộng. Khoảng cách này tại Bảo Tín Minh Châu neo ở ngưỡng 5,3 triệu đồng/lượng, cao nhất trong vòng hơn 3 tháng qua. Tại Phú Quý, mức chênh lệch này tiến lên ngưỡng 4,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 142,7 triệu đồng/lượng, tăng 700 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 27/10. Trong khi đó, chiều mua tăng 400 nghìn đồng/lượng, đặt tại ngưỡng 137,4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, doanh nghiệp này đặt giá vàng miếng SJC tại ngưỡng 138,2 triệu – 142,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 27/10, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng lần lượt 700 nghìn đồng/lượng và tăng 1 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, sau hai nhịp tăng liên tiếp với tổng cộng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng niêm yết tại ngưỡng 141,3 triệu – 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tiếng mở cửa, giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, neo giá ở ngưỡng 141 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/10, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng tổng cộng 800 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này duy trì giá vàng miếng SJC trong suốt phiên sáng ở ngưỡng 138,5 triệu – 142 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 28/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Ở phân khúc “vàng nhẫn 4 số 9”, xu hướng tăng cũng xuất hiện tại phần lớn các đơn vị kinh doanh trong phiên sáng nay.

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, sau 4 phiên đi ngang liên tiếp, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC hồi phục mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC vẫn duy trì ổn định tại tại ngưỡng 136 triệu – 140 triệu đồng/lượng, bật tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại Phú Quý tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 138,2 triệu – 141,2 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 138 triệu – 142 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua.

Sau hơn 2 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại giảm 400 nghìn đồng/lượng, neo tại ngưỡng 137,6 triệu – 141,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/10, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng tổng cộng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mức giá giao dịch 137,4 triệu – 141,4 triệu đồng/lượng đồng loạt được niêm yết tại PNJ và Bảo Tín Minh Châu. So với giá chốt phiên 27/10, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng nhẹ 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, tại PNJ, giá vàng nhẫn 9999 tăng mạnh 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán nhưng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua, kéo chênh lệch giá mua, bán tại đây tăng 1 triệu đồng, lên ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.

Mức chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong phiên 28/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

DOJI là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trong phiên sáng nay. Ngay khi mở cửa phiên, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI bật tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch ở mức 138,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 142,2 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tại đây sụt 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại ngưỡng 138 triệu – 142 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất vẫn duy trì xu hướng đi ngang đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, đi kèm với đó là mức giao dịch thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng là 130 triệu đồng/lượng và giá bán là 133,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 27/10.