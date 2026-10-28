Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” tăng mạnh trong phiên sáng
MMai Nhi
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Sáng 28/10, các công ty kinh doanh vàng đồng loạt tăng giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Sau hơn 2 tiếng mở cửa, giá vàng miếng tăng phổ biến 700 nghìn - 1 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn giảm nhẹ hơn, dao động từ 400 nghìn - 1 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu…
Sau khi hồi phục 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều
trong phiên hôm qua (27/10), đà tăng tiếp tục được duy trì trong phiên sáng nay
(28/10). Ngay khi mở cửa phiên, Công ty SJC tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều
đối với giá mua, bán vàng miếng SJC. Doanh nghiệp này niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 140 triệu đồng/lượng chiều mua và 143
triệu đồng/lượng chiều bán.
Tuy nhiên, tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua,
bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại
ngưỡng 139,7 triệu – 142,7 triệu đồng/lượng
Các đơn vị khác như DOJI và PNJ cũng đồng loạt
đặt giá giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 139,7 triệu – 142,7 triệu đồng/lượng
(mua – bán), tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng
SJC ở ngưỡng 140 triệu – 143 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng
mỗi chiều. Trong vòng 2 tiếng đầu mở cửa, mức
giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.
Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý là hai doanh nghiệp
ghi nhận mức tăng không đồng đều giữa hai chiều mua và bán, kéo chênh lệch giá mua,
bán tại đây tiếp tục nới rộng.
Trong phiên sáng 28/10, giá bán tăng mạnh hơn giá mau kéo chênh lệch giá mua, bán tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý giãn rộng. Khoảng cách này tại Bảo Tín Minh Châu neo ở ngưỡng 5,3 triệu đồng/lượng, cao nhất trong vòng hơn 3 tháng qua. Tại Phú Quý, mức chênh lệch này tiến lên ngưỡng 4,5 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 142,7 triệu đồng/lượng, tăng 700 nghìn đồng/lượng so với giá
chốt phiên 27/10. Trong khi đó, chiều mua tăng 400 nghìn đồng/lượng, đặt tại
ngưỡng 137,4 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, doanh nghiệp
này đặt giá vàng miếng SJC tại ngưỡng 138,2 triệu – 142,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 27/10, giá mua, bán vàng
miếng tại thương hiệu này tăng lần lượt 700 nghìn đồng/lượng và tăng 1 triệu đồng/lượng.
Tại khu vực phía Nam, sau hai nhịp tăng liên
tiếp với tổng cộng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên, giá
mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng niêm yết tại ngưỡng 141,3 triệu – 142,8
triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tiếng mở cửa, giá giao
dịch vàng miếng tại thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua
và bán, neo giá ở ngưỡng 141 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt
phiên 27/10, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng tổng cộng 800 nghìn
đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm tăng mạnh
1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này duy trì giá vàng
miếng SJC trong suốt phiên sáng ở ngưỡng 138,5 triệu – 142 triệu đồng/lượng.
Ở phân khúc “vàng nhẫn 4 số 9”, xu hướng tăng
cũng xuất hiện tại phần lớn các đơn vị kinh doanh trong phiên sáng nay.
Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường,
sau 4 phiên đi ngang liên tiếp, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC hồi phục
mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua,
bán vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC vẫn duy trì ổn định tại tại ngưỡng 136 triệu – 140 triệu
đồng/lượng, bật tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm
qua.
Giá vàng nhẫn tại Phú Quý tăng 700 nghìn đồng/lượng
đối với cả hai chiều mua và bán.Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng
nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 138,2 triệu – 141,2 triệu
đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh
Hải đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 138 triệu – 142 triệu đồng/lượng (mua
– bán), tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua.
Sau hơn 2 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng
nhẫn Kim
Gia Bảo 9999 tại giảm 400 nghìn đồng/lượng, neo tại ngưỡng
137,6 triệu – 141,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/10, giá mua, bán
vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng tổng cộng 600 nghìn đồng/lượng mỗi
chiều.
Mức giá giao dịch 137,4 triệu – 141,4 triệu
đồng/lượng đồng loạt được niêm yết tại PNJ và Bảo Tín Minh Châu. So với giá
chốt phiên 27/10, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng nhẹ
400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, tại PNJ, giá vàng nhẫn 9999 tăng
mạnh 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán nhưng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua,
kéo chênh lệch giá mua, bán tại đây tăng 1 triệu đồng, lên ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.
DOJI là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn
“4 số 9” cao nhất trong phiên sáng nay. Ngay khi mở cửa phiên, giá mua, bán
vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI bật tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch
ở mức 138,2 triệu
đồng/lượng chiều mua và 142,2 triệu
đồng/lượng chiều bán.
Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn
tại đây sụt 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại ngưỡng 138 triệu – 142
triệu đồng/lượng.
Ngược lại, Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất vẫn duy trì xu hướng đi ngang đối với giá vàng
nhẫn “4 số 9”, đi kèm với đó là mức giao dịch thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.
Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá
mua vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng là 130 triệu
đồng/lượng và giá bán là 133,5 triệu
đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 27/10.
Trên thị trường thế giới, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 28/10 (giờ
Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều giảm gần 0,4%, lùi xuống mốc 4.044,8 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng
miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,51 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế
giới từ 11,81 triệu – 13,81 triệu triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh
nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở ngưỡng 5,31 triệu đồng/lượng.
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