Giá vàng trong nước ngược chiều với vàng thế giới

Trong phiên 5/10, giá mua, bán vàng miếng tại hầu hết các đơn vị giữ nguyên ở mức 140,5 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng; giá bán vàng nhẫn "4 số 9" phổ biến 143 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng gần 0,7% so với phiên cuối tuần trước (3/10)…

Giá vàng trong nước "bất động" trong phiên 5/10. (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu)

Trong phiên giao dịch đầu tuần (5/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt đứng im. Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua tại 140,5 triệu đồng/lượng, giá bán 43,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 16 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định tại các hệ thống niêm yết. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (3/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp không thay đổi.

Trong phiên 5/10, riêng chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu nới rộng thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, lên ngưỡng 4,2 triệu đồng/lượng, cao nhất so với mặt bằng chung. Trong khi đó, khoảng cách giữa giá mua và giá bán vẫn dao động phổ biến quanh ngưỡng 3 triệu – 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng không ghi nhận bất kì nhịp điều chỉnh nào trong phiên hôm nay. Ngọc Thẩm giữ giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 139,5 triệu – 143 triệu đồng/lượng trong suốt phiên, không đổi so với giá chốt phiên 3/10.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, cả hai doanh nghiệp này đều neo giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua niêm yết lần lượt tại ngưỡng 139,3 triệu và 140,3 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 3/10, giá vàng miếng tại Phú Quý vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua giảm 200 nghìn đồng/lượng còn giá bán không đổi.

Sau hai nhịp giảm liên tiếp trong nửa cuối phiên sáng, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng đặt tại ngưỡng 141,5 triệu – 143 triệu đồng/lượng (mua – bán) và giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Mở cửa phiên chiều, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng trở lại 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá giao dịch mua, bán tại ngưỡng 141,7 triệu – 143,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 16 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 5/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến phân hoá diễn ra rõ rệt hơn giữa các hệ thống kinh doanh. Trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định giá vàng nhẫn so với cuối tuần trước, một số đơn vị vẫn hạ giá giao dịch, mức giảm mạnh nhất lên tới cả triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường, đi kèm với đó là mức điều chỉnh lớn nhất. Tính đến 16 giờ, thương hiệu này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 132 triệu đồng/lượng và giá bán là 135,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 3/10.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng là hai doanh nghiệp giảm giá vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên hôm nay, tuy nhiên mức giảm chỉ bằng 20% so với Ngọc Thẩm.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết ở ngưỡng 139,3 triệu – 143,3 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Tính đến 16 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì định, giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 3/10.

Trong khi đó, DOJI và PNJ là hai doanh nghiệp neo giá bán vàng nhẫn cao nhất trên thị trường trong phiên 5/10. Cả hai doanh nghiệp này cùng niêm yết giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua niêm yết lần lượt tại 139,5 triệu đồng/lượng và 140,5 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 3/10, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ vẫn giữ nguyên.

Chênh lệch giá vàng trong nước và vàng thế giới trong phiên 5/10 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC đặt giá giao dịch tại 140 triệu – 143 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên hôm nay, không đổi so với giá chốt phiên 3/10.

Trong phiên 5/10, trong khi một số doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh giảm giá, phần lớn thương hiệu lớn vẫn giữ nguyên mặt bằng giá vàng nhẫn. Diễn biến này cho thấy sự thận trọng nhất định của các đơn vị kinh doanh trong bối cảnh thị trường vàng thế giới chưa hình thành xu hướng mới rõ ràng.

Cùng chung xu hướng, tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 140,3 triệu đồng/lượng còn giá bán là 143,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 3/10, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý vẫn duy trì xu hướng đi ngang.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng trong phiên đầu tuần không biến động mạnh khi giới đầu tư thận trọng trước một tuần không có quá nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố. Trong bối cảnh đó, các yếu tố địa chính trị tiếp tục được xem là một trong những động lực có khả năng chi phối diễn biến giá vàng.

Bên cạnh đó, thị trường vẫn tập trung theo dõi các thông tin liên quan đến hoạt động dịch vụ, thị trường lao động, tâm lý người tiêu dùng và định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chỉ số PMI dịch vụ tháng 9 do Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) công bố là một trong những dữ liệu đáng chú ý. Đặc biệt, thành phần việc làm trong báo cáo sẽ được giới đầu tư quan tâm sau loạt số liệu kém tích cực gần đây về thị trường lao động Mỹ.

Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và kết quả khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng tháng 10 của Đại học Michigan cũng có thể tạo thêm biến động cho giá vàng, trong bối cảnh thị trường tiếp tục tìm kiếm tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế Mỹ và hướng đi của chính sách lãi suất Fed.