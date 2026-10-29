Giá vàng trong nước chững lại, vàng thế giới giảm sâu

Sau hai phiên tăng liên tiếp, hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn đều giữ nguyên giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 139,7 triệu – 142,7 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới ghi nhận diễn biến giảm so với phiên hôm qua (28/10)…

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đứng im. Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải

Sau hai phiên tăng liên tiếp (27-28/10) với tổng mức tăng lên tới hơn 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt nằm im trong phiên sáng nay.

Trong suốt hơn 3 tiếng đầu mở cửa, Công ty SJC, DOJI và PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ổn định ở ngưỡng 139,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 142,7 triệu đồng/lượng chiều bán. So với giá chốt phiên hôm qua (28/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu này không đổi.

Mức giá giao dịch 139,7 triệu – 142,7 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chốt phiên 28/10 tăng hơn 3 điểm cơ bản, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent cũng tăng hơn 1%, còn dầu WTI tăng gần 3% sau thông tin Mỹ đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Hai nguyên nhân này kéo giá vàng giao ngay giảm hơn 0,7% trong phiên sáng 29/10

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng đặt giá bán vàng miếng SJC tại mức 142,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua niêm yết lần lượt tại 137,4 triệu đồng/lượng và 138,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng không thay đổi so với giá chốt phiên 28/10. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn neo giá vàng miếng SJC tại 138 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trong khi đó, Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất tăng giá vàng miếng SJC trong phiên sáng nay.

Ngay khi mở cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại ngưỡng 141 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt 3 tiếng đầu phiên sáng. Đồng thời, đây là doanh nghiệp ghi nhận giá mua cao hơn hẳn so với ngưỡng chung.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến địa chính trị khiến thị trường lo ngại nguồn cung năng lượng bị gián đoạn, đẩy giá dầu lên cao và làm gia tăng nguy cơ lạm phát kéo dài. Nếu giá năng lượng tiếp tục neo cao, các ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến, qua đó tạo thêm sức ép lên giá vàng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 29/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến đi ngang cũng ghi nhận ở hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn trong phiên sáng nay.

Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC nằm im ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC vẫn duy trì ổn định tại tại ngưỡng 135,5 triệu – 139,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên hôm qua.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn 9999 cũng không ghi nhận bất kì nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng. Thương hiệu này neo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng 137 triệu – 141 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá mua vàng nhẫn tại Phú Quý vẫn niêm yết ổn định tại 138,2 triệu đồng/lượng và giá bán là 141,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 28/10, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 137,4 triệu – 141,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), giữ nguyên so với phiên hôm qua. Sau hơn 3 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn neo ổn định.

Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất vẫn duy trì xu hướng đi ngang đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” sang phiên thứ tư liên tiếp. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng là 130 triệu đồng/lượng và giá bán là 133,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 28/10.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong phiên sáng ngày 29/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Đi ngược với diễn biến chung trên toàn thị trường, DOJI điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay.

Ngay khi mở cửa phiên, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giảm 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 141,5 triệu đồng/lượng chiều bán. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng. Tuy nhiên, đây vẫn là doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

So với thương hiệu neo giá vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất là Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI cao hơn tới 7,5 triệu đồng/lượng với chiều mua và 8 triệu đồng/lượng với chiều bán.