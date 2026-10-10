Thứ Bảy, 10/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Giá vàng tăng mạnh lên cao nhất 1 tuần, SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng

Đ Điệp Vũ

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Với phiên tăng này, giá vàng hoàn tất một tuần đi lên, nhưng quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có phiên bán ròng vàng thứ hai liên tiếp và một tuần bán nhiều hơn mua.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 61,1 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng gần 1,5%, đóng cửa ở mức 4.195,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 1,64 USD/oz, tương đương tăng 2,8%, chốt ở mức 60,95 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 1,4%, đóng cửa ở mức 4.216,3 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt hơn 4.200 USD/oz. Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp của giá vàng, sau khi giá kim loại quý này rớt xuống mức thấp nhất 2 tháng vào hôm thứ Tư dưới sức ép từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá USD đồng loạt leo thang.

Phiên này, cả lợi suất trái phiếu và đồng USD đều chững lại, giảm bớt áp lực mất giá lên vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, đạt 5,244%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 5,6%. Mức chốt tuần của lợi suất hai kỳ hạn này đều thấp hơn mức đỉnh của 24 năm thiết lập vào giữa tuần.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,09%, đạt 102,23 điểm. Cả tuần, chỉ số tăng 0,29%, và trong tuần, có lúc chỉ số đạt mức cao nhất 17 tháng.

Giá vàng đã được hỗ trợ tích cực trong hai phiên vừa qua khi nhà đầu tư giảm mạnh đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng này.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai hiện đặt cược khả năng chỉ hơn 17% cho một động thái tăng lãi suất trong tháng 10. Xác suất này đã tăng lên mức mức gần 80% vào cuối tháng 9, sau đó giảm dần khi Mỹ công bố số liệu lạm phát và việc làm yếu hơn dự báo.

Ngoài ra, giá vàng còn được hỗ trợ bởi nhu cầu bắt đáy của một bộ phận nhà đầu tư. Nhà phân tích Rhona O’Connell của công ty StoneX nhấn mạnh rằng nhiều nhà đầu tư đã mua vào ở vùng giá thấp, vì “vàng đã hình thành một mặt bằng giá ở vùng 4.000 USD/oz”.

“Có thể nói khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất đã được phản ánh vào giá vàng. Tuy nhiên, kỳ vọng về việc khu vực chính thức tiếp tục mua vàng cũng đã được phản ánh vào giá. Bởi vậy, nếu không có một sự kiện bất ngờ nào xảy ra, tôi thấy khó có lý do gì để vàng bứt phá một cách thuyết phục”, bà O’Connell nói với hãng tin Reuters.

Dù tăng 1,3% trong tuần này, giá vàng vẫn đang đương đầu áp lực mất giá từ môi trường lãi suất cao hơn trên toàn cầu do sức ép lạm phát dai dẳng liên quan tới cuộc xung đột ở Trung Đông.

Thị trường lãi suất tương lai hiện đang đặt cược khả năng khoảng 87% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Một số nhà phân tích đã đưa ra quan điểm cho rằng thế giới đang bước vào một thời kỳ mà mức lãi suất cao hơn trước trở thành “bình thường mới” - một môi trường không có lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng.

Trong ngắn hạn, giá vàng được cho là sẽ tiếp tục chịu sự chi phối của diễn biến ở Vùng Vịnh và giá dầu - yếu tố tác động tới triển vọng lạm phát, đường đi của lãi suất, lợi suất trái phiếu và tỷ giá đồng USD. Giá dầu thô tăng trong tuần này, với giá dầu Brent đóng cửa tuần gần mức 105 USD/thùng, do tiến trình đạt một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran gần như “dậm chân tại chỗ”.

Tuần tới, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới các báo cáo lạm phát tiếp theo của Mỹ.

“Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ theo dự kiến được công bố vào tuần tới có thể sẽ là chất xúc tác cho biến động lớn tiếp theo của giá vàng. Lạm phát còn dai dẳng có thể buộc Fed phải tiến hành một chu kỳ tăng lãi suất mạnh hơn, theo đó có thể khiến giá vàng kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 4.000 USD/oz”, trưởng phân tích Han Tan của công ty Bybit nhận xét.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.053,1 tấn vàng. Tuần này, quỹ bán ròng 2,6 tấn vàng.

Mức giá chốt tuần của vàng giao ngay tương đương 131,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng thứ Sáu và tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 25.660 đồng (mua vào) và 26.070 (bán ra), giảm 100 đồng ở mỗi đầu giá so với mức chốt của tuần trước.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

giá bạc VnEconomy giá USD VnEconomy giá vàng VnEconomy SPDR Gold Trust VnEconomy thế giới VnEconomy usd VnEconomy vàng VnEconomy

Chủ đề

Giá vàng trong nước và thế giới

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Hàn Quốc truy tìm tin tặc dùng AI tấn công hàng loạt ngân hàng

Hàn Quốc truy tìm tin tặc dùng AI tấn công hàng loạt ngân hàng

Các vụ tấn công mạng có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào nhiều ngân hàng lớn tại Hàn Quốc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính, trong khi cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra và xem xét khả năng nghi phạm có liên quan đến Trung Quốc…

“Vòng luẩn quẩn” của kinh tế Pháp

“Vòng luẩn quẩn” của kinh tế Pháp

Sự bất định về chính trị đã trở thành một lực cản lớn đối với nền kinh tế Pháp kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi bầu cử quốc hội sớm vào giữa năm 2024...

VnEconomy Xem thêm
Kinh tế Chuyển động 24h Kinh doanh

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

VnEconomy Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy