Thứ Tư, 04/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Giá xăng tiếp tục hạ nhiệt, dầu điêzen giảm tới 1.370 đồng/lít

H Huyền Vy

Ngay sau khi thực hiện chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP của Chính phủ, cùng đà hạ nhiệt thế giới, giá các mặt hàng xăng trong nước tiếp tục giảm sâu từ 928 đồng/lít đến 1.020 đồng/lít. Đây là lần giảm thứ hai liên tiếp chỉ trong 3 ngày…

Giá các mặt hàng xăng tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 22 giờ 00’ ngày 3/11/2026. Ảnh: Phương Thảo.
Giá các mặt hàng xăng tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 22 giờ 00’ ngày 3/11/2026. Ảnh: Phương Thảo.

Tối muộn 3/11, liên Bộ Công Thương – Tài chính thông báo điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ; thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2918/QĐ-BCT ngày 3/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)

Xăng sinh học: 700 đồng/lít;

Dầu điêzen: 0 đồng/lít;

Dầu madút: 0 đồng/kg.

Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)

Xăng sinh học: 0 đồng/lít;

Dầu điêzen: 0 đồng/lít;

Dầu madút: 0 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành (24.223 đồng/lít sau khi giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% vào ngày 01/11/2026), thấp hơn xăng E10RON95-III 28 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III: không cao hơn 23.231 đồng/lít, giảm 928 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành (24.159 đồng/lít sau khi giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% vào ngày 01/11/2026);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 28.876 đồng/lít (giảm 1.370 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 23.974 đồng/kg (tăng 378 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 03/11/2026. Nguồn: MOIT.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 03/11/2026. Nguồn: MOIT.

Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: triển vọng ngoại giao giữa Mỹ và Iran; hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia có dấu hiệu cải thiện; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, … Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 29/10/2026 và kỳ điều hành ngày 3/11/2026 là: 127,413 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 11,141 USD/thùng, tương đương giảm 8,04%); 127,913 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 11,205 USD/thùng, tương đương giảm 8,05%); 164,317 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 8,253 USD/thùng, tương đương giảm 4,78%); 826,003 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 15,569 USD/tấn, tương đương tăng 1,92%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 02/11/2026. Nguồn: MOIT.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 02/11/2026. Nguồn: MOIT.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 03/11/2026: Về giá xăng: Thái Lan: 32.550 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.887 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 49.620 VNĐ/lít; Trung Quốc: 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 23.231 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 33.333 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.676 VNĐ/lít; Lào: 41.364 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.032 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 28.876 VNĐ/lít.

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Biến động giá xăng dầu VnEconomy giá dầu điêzen VnEconomy giá xăng dầu các nước lân cận VnEconomy giá xăng dầu Việt Nam VnEconomy giá xăng E5RON92 VnEconomy Nghị quyết 45/2026/NQ-CP VnEconomy Quỹ bình ổn giá xăng dầu VnEconomy thị trường xăng dầu thế giới VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm nguồn cung cuối năm

Nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm nguồn cung cuối năm

Trong tháng 10/2026, nông dân ở các địa phương tập trung thu hoạch lúa mùa, gieo cấy lúa thu đông và trồng cây vụ đông. Chăn nuôi lợn, gia cầm tăng trưởng khá; sản lượng gỗ khai thác và thủy sản nuôi trồng đều tăng, góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu những tháng cuối năm...

“Tick xanh trách nhiệm”: Tạo lợi thế cạnh tranh từ minh bạch thị trường

“Tick xanh trách nhiệm”: Tạo lợi thế cạnh tranh từ minh bạch thị trường

Từ một sáng kiến thúc đẩy minh bạch hóa thị trường, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” tại TP. Hồ Chí Minh đang từng bước trở thành công cụ kết nối nhà sản xuất, nhà cung ứng và hệ thống phân phối trong kiểm soát chất lượng hàng hóa. Chương trình không chỉ góp phần bảo vệ người tiêu dùng, mà còn tạo động lực để doanh nghiệp hoàn thiện chuỗi cung ứng, nâng cao trách nhiệm sản xuất và thúc đẩy tiêu dùng bền vững…

Giải bài toán thị trường hàng hóa Việt Nam

Giải bài toán thị trường hàng hóa Việt Nam

Một bất cập nổi bật của thị trường hàng hóa Việt Nam hiện nay là phương thức giao dịch còn phân tán, thiếu những đầu mối giao dịch tập trung, minh bạch và có khả năng kết nối rộng rãi người mua với người bán.

VnEconomy Xem thêm
Xuất nhập khẩu Khung pháp lý Công nghiệp Thị trường Nông sản

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Trải nghiệm thực tế ảo giúp học sinh hình dung rõ hơn về diện mạo Hoàng cung Huế trong quá khứ.

VnEconomy Công nghệ số kể chuyện di sản cho thế hệ trẻ

Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến không gian Hoàng cung được tái hiện bằng công nghệ số, di sản Huế đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

61 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

337 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy