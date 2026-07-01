Gia hạn ưu đãi thuế xăng dầu đến hết tháng 9/2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP ngày 30/6/2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách ưu đãi thuế đối với mặt hàng xăng dầu. Cùng ngày, Bộ Công Thương cũng đã công bố biểu giá bán lẻ xăng dầu mới, điều chỉnh tăng ở các mặt hàng xăng và giữ nguyên giá dầu…
Theo nội dung Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP, Chính phủ quyết định
kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế
giá trị gia tăng (GTGT) đối với các mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất
xăng dầu và nhiên liệu bay. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày
01/7/2026 đến hết ngày 30/9/2026.
Cụ thể, Điều 2 Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP quy định: kéo dài
thời hạn Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 30/9/2026
đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị
quyết số 19/2026/NQ-QH.
Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP quy định: Thuế
tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc
biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Như vậy, kể từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 30/9/2026, mức
thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu điêzen, dầu hỏa, dầu
madút và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút và
nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được
khấu trừ thuế GTGT đầu vào (tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP
ngày 12/4/2026 của Quốc hội).
Kể từ ngày 01/7/2026, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực
hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản
hướng dẫn thi hành (xăng E5: thuế suất 8%, xăng E10: thuế suất 7%).
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP ngày 30/6/2026
của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo
vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản
xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay; Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-BCT ngày 30/6/2026
của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá
xăng dầu, Bộ Công Thương thông báo giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ
biến trên thị trường kể từ ngày 01/7/2026, như sau:
Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn
giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với mức cụ thể như sau: Xăng
sinh học: 300 đồng/lít; Dầu điêzen: 800 đồng/lít; Dầu madút: 800 đồng/kg.
Mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ
ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng sinh học, dầu điêzen và dầu
madút đều duy trì ở mức 0 đồng.
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn
giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu
dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: Không cao hơn 20.785 đồng/lít (tăng 1.426 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành).
Xăng E10RON95-III: Không cao hơn 21.203 đồng/lít (tăng 1.287
đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).
Dầu điêzen 0.05S: Không cao hơn 21.866 đồng/lít (giữ nguyên
so với giá hiện hành).
Dầu madút 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.030 đồng/kg (giữ
nguyên so với giá hiện hành).
Với đợt điều chỉnh này, giá xăng E5RON92 hiện đang thấp hơn
xăng E10RON95-III là 418 đồng/lít. Việc duy trì mức thuế bảo vệ môi trường bằng
0 đồng và các chính sách ưu đãi thuế khác được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ thị
trường xăng dầu trong giai đoạn quý 3/2026.
Theo thống kê của Bộ
Công Thương, từ ngày 1/6 - 24/6/2026, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng
850 triệu lít. Trong đó, xăng E10 đạt khoảng 800 triệu lít, chiếm 94,12%; xăng
E5 đạt khoảng 50 triệu lít, chiếm 5,88%.
Lộ trình phối trộn
nhiên liệu sinh học cơ bản diễn ra đúng tiến độ, giúp thị trường xăng dầu duy
trì ổn định. Nguồn cung ethanol nhiên liệu (E100), xăng nền và các sản phẩm
xăng sinh học E5, E10 được các doanh nghiệp bảo đảm đáp ứng nhu cầu thị trường;
hệ thống phân phối vận hành thông suốt, không xảy ra tình trạng gián đoạn hay
thiếu hụt nguồn cung.
Bức tranh xuất khẩu thuỷ sản trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy động lực tăng trưởng đến từ sự bứt phá của thị trường Trung Quốc, trong khi Mỹ có dấu hiệu phục hồi trong tháng 6, còn EU, Nhật Bản và Trung Đông vẫn tăng chậm hoặc giảm nhẹ...
Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao quyết tâm cắt giảm các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm phá bỏ rào cản gia nhập thị trường. Tuy nhiên, để chính sách thực sự hoàn thiện và đi vào cuộc sống, VCCI cho rằng cần tiếp tục rà soát, làm rõ phạm vi cấm và cân nhắc loại bỏ một số ngành nghề chưa thực sự phù hợp ra khỏi Danh mục...
Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 6/2026 đạt 51,8 điểm, cho thấy đà tăng trưởng được duy trì dù giảm nhẹ so với tháng trước. Sản lượng ghi nhận mức tăng nhanh nhất bốn tháng nhờ đơn hàng mới dồi dào và áp lực lạm phát hạ nhiệt. Bất chấp việc làm sụt giảm, các doanh nghiệp vẫn lạc quan, tạo tiền đề thuận lợi cho tăng trưởng trong nửa cuối năm…
Kết quả đấu thầu 9.365 tấn hạn ngạch dừa năm 2026 tại Đài Loan mở ra vận hội lớn cho hàng Việt Nam. Với 76,5% thị phần nắm giữ, đây là cơ hội để các doanh nghiệp tận dụng lợi thế, vượt rào cản kỹ thuật và giữ vững vị thế chi phối tại thị trường này...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...