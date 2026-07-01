Gia hạn ưu đãi thuế xăng dầu đến hết tháng 9/2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP ngày 30/6/2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách ưu đãi thuế đối với mặt hàng xăng dầu. Cùng ngày, Bộ Công Thương cũng đã công bố biểu giá bán lẻ xăng dầu mới, điều chỉnh tăng ở các mặt hàng xăng và giữ nguyên giá dầu…

Giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng từ ngày 1/7/2026.

Theo nội dung Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP, Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 30/9/2026.

Cụ thể, Điều 2 Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP quy định: kéo dài thời hạn Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 30/9/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 19/2026/NQ-QH.

Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP quy định: Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Như vậy, kể từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 30/9/2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 12/4/2026 của Quốc hội).

Kể từ ngày 01/7/2026, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành (xăng E5: thuế suất 8%, xăng E10: thuế suất 7%).

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay; Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-BCT ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương thông báo giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường kể từ ngày 01/7/2026, như sau:

Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với mức cụ thể như sau: Xăng sinh học: 300 đồng/lít; Dầu điêzen: 800 đồng/lít; Dầu madút: 800 đồng/kg.

Mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng sinh học, dầu điêzen và dầu madút đều duy trì ở mức 0 đồng.

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 01/7/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: Không cao hơn 20.785 đồng/lít (tăng 1.426 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Xăng E10RON95-III: Không cao hơn 21.203 đồng/lít (tăng 1.287 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu điêzen 0.05S: Không cao hơn 21.866 đồng/lít (giữ nguyên so với giá hiện hành).

Dầu madút 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.030 đồng/kg (giữ nguyên so với giá hiện hành).

Với đợt điều chỉnh này, giá xăng E5RON92 hiện đang thấp hơn xăng E10RON95-III là 418 đồng/lít. Việc duy trì mức thuế bảo vệ môi trường bằng 0 đồng và các chính sách ưu đãi thuế khác được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường xăng dầu trong giai đoạn quý 3/2026.