Phường Hồng Hà bố trí 5 điểm lấy ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hồng Hà vừa tổ chức hội nghị thông tin kế hoạch lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở)...

Ảnh minh họa: Thanh Xuân

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh cho biết thời gian qua, phường Hồng Hà cũng như các địa bàn liên quan đã nhiều lần trao đổi về quy hoạch khu vực sông Hồng. Sau một năm chuẩn bị, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, văn bản liên quan và xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương. Đến nay, công tác lập Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, trong đó có định hướng về trục cảnh quan sông Hồng, cũng hoàn thành các bước theo yêu cầu để tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

“Kể từ ngày 7/9, chúng ta thực hiện một công việc hết sức quan trọng và có ý nghĩa, đó là xin ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở)”, ông Bùi Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà, nội dung quy hoạch được công khai trên cơ sở hồ sơ đã được các sở, ngành của Thành phố và cơ quan Trung ương tham gia ý kiến. Việc lấy ý kiến thực hiện theo hai hình thức: Trực tuyến và Trực tiếp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia. Người dân sẽ tiếp cận nội dung liên quan đến Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) một cách tổng thể và những định hướng có liên quan đến địa bàn phường.

Đặc biệt, Bí thư Đảng ủy phường lưu ý công tác tuyên truyền phải gắn với việc cung cấp thông tin đầy đủ về chính sách có liên quan trực tiếp đến người dân, trong đó có vấn đề về: đất đai, tái định cư và các chính sách trong quá trình triển khai quy hoạch. Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà yêu cầu toàn hệ thống chính trị của phường phải vào cuộc, không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, mà còn chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời nhận diện và làm rõ những thông tin chưa chính xác liên quan đến quy hoạch.

Để việc lấy ý kiến thuận tiện và thực chất, UBND phường Hồng Hà bố trí 5 điểm niêm yết, lấy ý kiến, gồm: Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường, số 10 Chương Dương Độ, phường Hồng Hà; Trụ sở Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường, 225 đường Hồng Hà, phường Hồng Hà; Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ 7 Yên Phụ, số 01/15 ngõ 189 An Dương, phường Hồng Hà; Nhà sinh hoạt cộng đồng số 6 Tứ Liên, số 172/46/12 phố Tứ Liên, phường Hồng Hà; Nhà sinh hoạt cộng đồng số 7 Nhật Tân, số 408 đường Âu Cơ, phường Hồng Hà.

Thời gian niêm yết công khai và lấy ý kiến là từ nay đến hết ngày 26/9/2026. Thực hiện từ thứ hai đến chủ nhật, buổi sáng từ 8 giờ đến 12 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

Theo kế hoạch, TP.Hà Nội dự kiến tổ chức các hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân vào ngày 11, 17 và 25/9/2026.

Hội nghị tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND TP. Hà Nội và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương thông qua hệ thống họp trực tuyến của Thành phố. Ở những điểm cầu địa phương, thành phần tham dự gồm: lãnh đạo, cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường, xã; đại diện cộng đồng dân cư; tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và đại diện tổ dân phố, thôn cùng các thành phần liên quan do UBND phường, xã chủ động mời.