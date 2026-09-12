Người dân đề xuất nhiều nội dung về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa tổ chức “Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của Thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500”. Các ý kiến tập trung vào việc tổ chức không gian, giữ gìn khu dân cư, di tích hiện hữu, hướng tuyến giao thông, thu hồi đất, tái định cư và lộ trình thực hiện...

Một góc khu dân cư hiện hữu ven sông Hồng. Ảnh: Thanh Xuân

Trao đổi về phương án quy hoạch, chị Lê Thị Dung, đại diện cộng đồng dân cư xã Vĩnh Thanh, thôn Hải Bối, cho biết qua nghiên cứu hồ sơ và bản đồ được niêm yết công khai, người dân trên địa bàn xã nhận thấy một số công trình văn hóa, lịch sử và hạ tầng xã hội chưa được cập nhật chính xác hoặc còn thiếu. Do đó, người dân đề nghị Thành phố và cơ quan lập quy hoạch rà soát, cập nhật chính xác vị trí, quy mô, ranh giới và chức năng sử dụng đất của các công trình văn hóa, lịch sử, hạ tầng xã hội, nhằm bảo đảm tính pháp lý và tính thực tiễn.

Cùng với việc rà soát các công trình, theo đại diện xã Vĩnh Thanh, các khu dân cư hiện hữu tại thôn Hải Bối, Yên Hà, Ngọc Giang cơ bản được giữ lại và chỉnh trang, tuy nhiên, một phần thôn Yên Hà nằm trong hành lang thoát lũ theo Quyết định số 257/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, thuộc diện phải di dời. Người dân đề nghị Thành phố sớm xác định, công bố cụ thể ranh giới các khu dân cư được giữ lại, chỉnh trang để người dân yên tâm sinh sống và thực hiện các quyền sử dụng đất theo quy định.

BẢO TỒN KHU DÂN CƯ, DI TÍCH HIỆN HỮU

Trong khi đó, tại phường Long Biên, đại diện tổ dân phố Thạch Cầu 1+2 đề nghị Thành phố xem xét phương án tuyến đường rộng 73,5m chạy qua giữa khu dân cư Thạch Cầu tại bản vẽ 1/500. Theo người dân, khu dân cư Thạch Cầu có lịch sử gần 500 năm, việc tuyến đường đi qua giữa khu dân cư có thể ảnh hưởng đến đời sống và tình cảm của nhân dân. Vì vậy, đề nghị điều chỉnh tuyến đường ra khỏi khu dân cư, không giải tỏa trắng khu dân cư Thạch Cầu và cho phép giữ lại khu nghĩa trang.

Cũng nhấn mạnh đến việc bảo tồn những khu dân cư có lịch sử hình thành lâu đời, ông Lê Đăng Lập, tổ dân phố 34, phường Bồ Đề, cho biết: Cụm làng Bắc Biên đã hình thành hơn 1.000 năm, hiện có 6 di tích lịch sử, văn hóa. Vì vậy, người dân đề nghị Thành phố nghiên cứu bảo tồn, giữ nguyên làng cổ và cảnh quan hiện hữu. Theo ông Lập, trên địa bàn phường có làng Bắc Cầu trong diện phải di dời toàn bộ đang khiến người dân băn khoăn, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến để hạn chế thấp nhất số hộ phải di dời. Trường hợp phải tái định cư, người dân kiến nghị được bố trí bằng đất tại các phường, xã lân cận…

Tương tự, tại thôn Yên Mỹ (xã Thanh Trì), người dân đề nghị làm rõ định hướng đối với khu vực được xác định là làng xóm cải tạo, chỉnh trang. Đồng thời, đề nghị giữ nguyên khu dân cư hiện hữu, các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng…; thay vì quy hoạch mới, chỉ chỉnh trang hệ thống giao thông nội bộ để phù hợp với định hướng phát triển lâu dài. Đối với nghĩa trang nhân dân, hiện có gần 1.000 ngôi mộ, giữ nguyên và cải tạo theo hướng công viên nghĩa trang. Liên quan tuyến đường sát sông, nghiên cứu điều chỉnh tuyến theo hướng xa khu dân cư, giữ khu đất sản xuất rau ở phía Đông làng nhằm phục vụ thoát lũ và tạo sinh kế cho người dân.

Từ những kiến nghị về khu dân cư, tại xã Nam Phù, người dân đề nghị cần làm rõ định hướng dài hạn đối với khu dân cư hiện hữu; thời gian và phạm vi thu hồi đất; phương án chôn cất, di chuyển nghĩa trang; địa điểm bố trí tái định cư; nội dung “chỉnh trang có chọn lọc” và phương án chuyển đổi nghề cho người dân bị thu hồi đất.

Với xã Ô Diên, người dân đề nghị điều chỉnh tuyến đường ra phía ngoài sông để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; làm rõ dự án được chia thành bao nhiêu giai đoạn và việc giải phóng mặt bằng được thực hiện một lần hay theo từng dự án. Trường hợp dự án chia thành hai giai đoạn, người dân kiến nghị thực hiện giải phóng mặt bằng trong một đợt để những hộ bị ảnh hưởng cùng thực hiện di dời. Đồng thời, người dân xã Ô Diên đề nghị được tái định cư tại chỗ, bởi khu vực vẫn còn đất canh tác để người dân tiếp tục phát triển kinh tế, giữ bản sắc của cộng đồng dân cư.

Nhằm tránh những băn khoăn, lo lắng, người dân tại các xã, phường đề nghị Thành phố sớm công khai lộ trình triển khai dự án, làm rõ khu vực triển khai trước, khu vực thực hiện sau, các giai đoạn và mốc thời gian chính. Việc thông tin rõ ràng sẽ giúp các hộ chủ động hơn trong ổn định nơi ở, sản xuất, kinh doanh và cuộc sống lâu dài; đồng thời tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

TIẾP TỤC TIẾP THU, HOÀN THIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đào Minh Tâm cho biết Thành phố vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến dân cư và đề nghị chính quyền các địa phương tổng hợp đầy đủ các phản ánh, kiến nghị, đóng góp của người dân để hoàn thiện báo cáo, theo đúng quy trình, quy định pháp luật.

Việc lấy ý kiến dự kiến kết thúc vào ngày 26/9, tuy nhiên, sau ngày 26/9, theo quy định pháp luật, trong vòng 10 ngày, Sở sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến nếu có. Việc lấy ý kiến thực hiện trên quy mô 126 xã, phường, tập trung vào các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp là 16 phường, xã trong phạm vi phân khu gần và 8 phường xã ở khu vực lân cận.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng, các giai đoạn lập kế hoạch hoàn toàn tuân thủ quy định pháp luật, đặc biệt là giai đoạn dự báo lập quy hoạch cho thời điểm đến 2035. Tiếp đó là giai đoạn trung hạn đến 2045, giai đoạn dài hạn đến 2065. Lộ trình này sẽ tương ứng với việc tổ chức thực hiện quy hoạch cho các giai đoạn. Trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch được duyệt, nếu có những nội dung không khả thi hay vấn đề phức tạp, thì sẽ báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phù hợp.

Đối với chức năng về quy hoạch sử dụng đất, Phó Giám đốc Sở Đào Minh Tâm cho biết: Thứ nhất phải tuân thủ các quy hoạch cấp trên, cụ thể là cụ thể hóa quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm đã được duyệt. Thứ hai, trong quy hoạch sẽ hình thành những khu chức năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Theo đó, có những khu vực bắt buộc phải hình thành các chức năng đem lại nhiều giá trị về mặt kinh tế, xã hội và phục vụ cho phát triển chung toàn Thành phố. Vì vậy, sẽ có những khu vực trọng tâm, trọng điểm, có những khu vực không phải trọng tâm, trọng điểm, và có những khu vực phải hình thành để tạo lập ra các không gian mới.

Sở Xây dựng tiếp tục tiếp thu, nghiên cứu các kiến nghị phản ánh, đề xuất của cộng đồng dân cư để xem xét trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo phương án quy hoạch là khả thi nhất, hiệu quả nhất và đáp ứng đúng nguyện vọng cũng như mong muốn của Thành phố là tạo động lực cho Thành phố trong tương lai.

Liên quan đến vấn đề quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, với quan điểm hạ tầng khung đóng vai trò dẫn dắt, là động lực phát triển cho các khu vực khi được đầu tư, thời gian tới, Sở sẽ rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của phương án và xem xét những phương án đảm bảo tính hiệu quả kỹ thuật, cũng như hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến công trình, di tích hiện hữu…