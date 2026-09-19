Hà Nội trao đổi, làm rõ ý kiến của người dân về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Những ngày qua, người dân các xã, phường đã xem và tìm hiểu về Đồ án quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được niêm yết công khai tại các địa điểm ở địa phương. Ý kiến của người dân tại Hội nghị lần này tập trung vào vấn đề: Điều chỉnh hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng; triển khai quy hoạch theo hướng hài hòa giữa phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị với bảo tồn các giá trị văn hóa, làng nghề và ổn định đời sống; trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, làm rõ phạm vi các khu dân cư chịu ảnh hưởng; nghiên cứu giải pháp bảo tồn và chỉnh trang tại chỗ đối với những khu vực có giá trị văn hóa, làng nghề truyền thống. Cùng với đó, người dân cũng quan tâm đến phương án tái định cư; chính sách bồi thường, tái định cư và lộ trình thực hiện…
Trao đổi liên quan đến việc tiếp nhận ý kiến, ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết Hội nghị là kênh tiếp nhận để tổng hợp, công khai các ý kiến. Ngoài ra, Sở còn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua phiếu góp ý trực tiếp; phiếu điện tử gửi về địa phương. Từ những ý kiến được tổng hợp, nhiều nội dung đã được trao đổi, làm rõ.
Trước hết, về nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng chống lũ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng chia sẻ: Theo báo cáo của đơn vị tư vấn thủy lợi, về cơ sở khoa học, đơn vị tư vấn đã sử dụng các mô hình tính toán quy hoạch phòng chống lũ và địa điểm được phê duyệt, hiệu chỉnh và kiểm định. Về pháp lý, tuân thủ quy định pháp luật đê điều, đảm bảo thoát lũ thiết kế và lũ lịch sử, không làm giảm lưu lượng thiết kế. Các đơn vị tư vấn đang chạy mô hình để xem xét khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quy hoạch sử dụng đất, nếu không đáp ứng sẽ có khuyến nghị cho quy hoạch đô thị.
Hiện, nội dung an toàn phòng chống lũ tiếp tục được cơ quan tư vấn làm rõ và đánh giá khách quan. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ kiểm tra và có ý kiến đảm bảo giải pháp quy hoạch phải an toàn phòng chống lũ, ổn định dòng chảy, chỉnh trị dòng sông, không xói lở và không ảnh hưởng đến vùng bãi sông.
Liên quan đến phương án tuyến giao thông, theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng, trong quá trình nghiên cứu phương án tuyến sông sẽ cần làm rõ giải pháp kỹ thuật. Các phương án tuyến được xem xét và căn cứ trên cơ sở tính toán, khoa học nhằm lựa chọn ra phương án tối ưu, khả thi, tuân thủ quy chuẩn thiết kế.
Đặc biệt, về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, sinh kế cho người dân, Sở Xây dựng đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát quyết định tái định cư, xác định nguyên tắc bố trí tái định cư, ưu tiên tái định cư bằng đất ở vị trí gần khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sinh kế, sinh hoạt và quan hệ làng xóm của người dân. Đáng chú ý, đối với tiến độ triển khai dự án, nhất là thời điểm người dân phải di dời, sẽ chỉ thực hiện di dời khi quỹ đất tái định cư và hạ tầng xã hội, kỹ thuật của khu vực tái định cư đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố.
"Sở đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, thực hiện công khai, minh bạch, có giải trình, tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền và cam kết phản hồi thông tin nhanh nhất, chính xác, đầy đủ đến cộng đồng dân cư", lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội bày tỏ.
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