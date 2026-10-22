Hà Nội lấy ý kiến người dân về quy hoạch 22 nhà ga metro

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 22 nhà ga ưu tiên thuộc các tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 đang được công khai để lấy ý kiến cộng đồng dân cư.
Hồ sơ xác định ranh giới giải phóng mặt bằng, vị trí các lối lên xuống ga, tháp thông gió và định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông) tại khu vực xung quanh nhà ga.
Bản vẽ quy hoạch được niêm yết tại trụ sở UBND 22 xã, phường liên quan trong thời gian tối thiểu 20 ngày. Người dân có thể tìm hiểu hồ sơ, đóng góp ý kiến thông qua phiếu khảo sát hoặc gửi trực tiếp tại UBND xã, phường nơi cư trú.
Các ý kiến sẽ được MRB phối hợp với chính quyền địa phương tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Sở Xây dựng thẩm định trước khi trình UBND TP. Hà Nội xem xét, phê duyệt.
Năm tuyến đường sắt đô thị này được triển khai trong đợt khởi công ngày 22/6/2026, với tổng chiều dài quy hoạch khoảng 253,5 km. Trong đó, tuyến số 1 dài khoảng 59 km, kết nối Sân vận động Hùng Vương, Khu công nghiệp đường sắt, Ngọc Hồi, Ga Hà Nội, Yên Viên, Khu đô thị Thư Lâm và Sân bay Nội Bài.
Tuyến số 2 dài khoảng 60 km, kết nối Sân bay Nội Bài, Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình và Thượng Phúc/Sân vận động Hùng Vương. Tuyến số 8 dài khoảng 64 km, đi qua Hòa Lạc, Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành đai 3, Lĩnh Nam và Thuận An.
Tuyến số 10 dài khoảng 38,7 km, kết nối Võ Chí Công, Vành đai 2,5, Times City/Vĩnh Tuy và Cổ Loa/Đông Anh. Tuyến số 14 dài khoảng 31,8 km, kết nối cầu Thăng Long, Hồng Hà và Ocean Park/Gia Lâm.
Theo định hướng của Hà Nội, phát triển đường sắt đô thị không chỉ nhằm tăng năng lực vận tải công cộng, giảm ùn tắc mà còn tạo động lực tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình TOD, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng cường liên kết vùng và hình thành các cực phát triển mới.
Khi mạng lưới được hoàn thiện, các tuyến metro được kỳ vọng góp phần kết nối những khu vực tăng trưởng, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và tri thức, đồng thời cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.
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