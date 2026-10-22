Thứ Năm, 22/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Hà Nội lấy ý kiến người dân về quy hoạch 22 nhà ga metro

Đ Đan Tiên

Hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 22 nhà ga thuộc 5 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đang được công khai tại UBND 22 xã, phường để lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong thời gian tối thiểu 20 ngày...

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: PV VnEconomy.
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: PV VnEconomy.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 22 nhà ga ưu tiên thuộc các tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 đang được công khai để lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Hồ sơ xác định ranh giới giải phóng mặt bằng, vị trí các lối lên xuống ga, tháp thông gió và định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông) tại khu vực xung quanh nhà ga.

Bản vẽ quy hoạch được niêm yết tại trụ sở UBND 22 xã, phường liên quan trong thời gian tối thiểu 20 ngày. Người dân có thể tìm hiểu hồ sơ, đóng góp ý kiến thông qua phiếu khảo sát hoặc gửi trực tiếp tại UBND xã, phường nơi cư trú.

Các ý kiến sẽ được MRB phối hợp với chính quyền địa phương tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Sở Xây dựng thẩm định trước khi trình UBND TP. Hà Nội xem xét, phê duyệt.

Năm tuyến đường sắt đô thị này được triển khai trong đợt khởi công ngày 22/6/2026, với tổng chiều dài quy hoạch khoảng 253,5 km. Trong đó, tuyến số 1 dài khoảng 59 km, kết nối Sân vận động Hùng Vương, Khu công nghiệp đường sắt, Ngọc Hồi, Ga Hà Nội, Yên Viên, Khu đô thị Thư Lâm và Sân bay Nội Bài.

Tuyến số 2 dài khoảng 60 km, kết nối Sân bay Nội Bài, Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình và Thượng Phúc/Sân vận động Hùng Vương. Tuyến số 8 dài khoảng 64 km, đi qua Hòa Lạc, Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành đai 3, Lĩnh Nam và Thuận An.

Tuyến số 10 dài khoảng 38,7 km, kết nối Võ Chí Công, Vành đai 2,5, Times City/Vĩnh Tuy và Cổ Loa/Đông Anh. Tuyến số 14 dài khoảng 31,8 km, kết nối cầu Thăng Long, Hồng Hà và Ocean Park/Gia Lâm.

Theo định hướng của Hà Nội, phát triển đường sắt đô thị không chỉ nhằm tăng năng lực vận tải công cộng, giảm ùn tắc mà còn tạo động lực tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình TOD, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng cường liên kết vùng và hình thành các cực phát triển mới.

Khi mạng lưới được hoàn thiện, các tuyến metro được kỳ vọng góp phần kết nối những khu vực tăng trưởng, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và tri thức, đồng thời cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Cả 5 tuyến đường sắt đô thị được triển khai theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay. Ngày 12/10/2026, UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định chấp thuận liên danh Công ty cổ phần Vinhomes - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC (VHM-SGC) là nhà thầu được chỉ định để đàm phán, ký kết hợp đồng theo hình thức này.

Chương trình nằm trong định hướng phát triển Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, gắn với các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188/2025/QH15, Nghị quyết số 258/2025/QH15, Luật Thủ đô cùng các quy hoạch, quyết định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

đầu tư VnEconomy đường sắt VnEconomy đường sắt đô thị VnEconomy Hà Nội VnEconomy hạ tầng - giao thông VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Vietjet và Satair trao Thoả thuận chiến lược phát triển chuỗi cung ứng hàng không tại Vietnam

Vietjet và Satair trao Thoả thuận chiến lược phát triển chuỗi cung ứng hàng không tại Vietnam

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch tại Copenhagen, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Quốc vương Đan Mạch Frederik X và lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietjet và Satair, công ty thuộc Airbus Services, đã trao Biên bản ghi nhớ (MOU) chiến lược, mở rộng hợp tác về chuỗi cung ứng, quản lý vật tư và các giải pháp hỗ trợ khai thác, bảo dưỡng tàu bay.

Nhiều dự án cầu qua sông Hồng đạt tiến độ xây lắp trên 30%

Nhiều dự án cầu qua sông Hồng đạt tiến độ xây lắp trên 30%

Cầu Hồng Hà đạt gần 52% giá trị xây lắp, cầu Trần Hưng Đạo đạt 41,08% và cầu Vân Phúc đạt 33,33%. Tuy nhiên, vướng mắc di dời hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng bổ sung và thiếu hụt cục bộ vật liệu, nhân lực vẫn ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án…

VnEconomy Xem thêm
Nhà đầu tư Hạ tầng Địa phương

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

21 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy