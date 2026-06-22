Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trọng điểm

Sáng ngày 22/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự Lễ khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Hà Nội do UBND Thành phố Hà Nội tổ chức.
Tham dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
Đây là chương trình đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn hoàn thiện cơ chế, chính sách sang giai đoạn triển khai thực hiện, hiện thực hóa các định hướng phát triển chiến lược của Trung ương đối với Hà Nội.
Ba dự án nhà ở cho thuê được khởi công bao gồm:
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại Khu đô thị mới Pháp Vân-Tứ Hiệp (phường Yên Sở), với 1.176 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 1.396 tỷ đồng.
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng với 1.166 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 3.563 tỷ đồng.
Dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên với quy mô 6.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 4.000 căn hộ được bố trí cho thuê dài hạn; dự kiến đến quý 4/2028, cấu phần nhà ở cho thuê của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.
Khi hoàn thành, các dự án sẽ bổ sung nguồn cung lớn về nhà ở cho thuê với mức giá phù hợp, góp phần giúp người dân có thu nhập trung bình và thấp tiếp cận chỗ ở an toàn, hợp pháp, đồng thời giảm áp lực nhà ở cho thành phố.
Cùng với đó, Hà Nội cũng khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị gồm:
Tuyến số 1: Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài.
Tuyến số 2: sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa.
Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá.
Tuyến số 10: Đông Anh - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Đông Anh.
Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm.
Với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng, đây là chương trình đầu tư hạ tầng giao thông lớn nhất trong lịch sử phát triển của Hà Nội, đồng thời là một trong những chương trình đầu tư hạ tầng đô thị quy mô nhất cả nước. Dự án đánh dấu bước chuyển từ đầu tư từng tuyến riêng lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại.
Năm tuyến đường sắt mới cũng nằm trong quy hoạch mạng lưới gồm 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979 km của Hà Nội. Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội được giao làm chủ đầu tư, trong khi liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC.
Theo kế hoạch, cả 5 tuyến sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2030, kết nối đồng bộ với các tuyến số 3 và số 5 đang triển khai, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên toàn địa bàn thành phố.
Không chỉ giải quyết bài toán giao thông, hệ thống đường sắt đô thị còn đóng vai trò là hạ tầng khung chiến lược để tái cấu trúc không gian phát triển của Hà Nội theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), mở rộng các hành lang phát triển Bắc - Nam và Đông - Tây, kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội với các cực tăng trưởng mới như Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Gia Lâm và các địa phương trong Vùng Thủ đô, qua đó nâng cao năng lực liên kết vùng và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho thành phố.
Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là giai đoạn mở đầu cho giai đoạn phát triển mới với những công trình mang ý nghĩa chiến lược đối với nhiều thập niên tới.
Thành phố nhận thức sâu sắc rằng giá trị của các chủ trương, chính sách chỉ thực sự được khẳng định khi được chuyển hóa thành những công trình cụ thể, những sản phẩm cụ thể và những kết quả phát triển cụ thể mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được trong cuộc sống hằng ngày.
Việc khởi công đồng thời các dự án trọng điểm này là bước đi cụ thể nhằm đưa Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô, Quy hoạch Tổng thể Thủ đô cùng các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương vào thực tiễn.
Trong Quy hoạch Tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội được định hướng phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, hình thành các cực tăng trưởng mới được kết nối bằng hệ thống hạ tầng hiện đại và đồng bộ. Mục tiêu cơ bản hoàn thành 5 tuyến đường sắt đô thị vào năm 2030 không chỉ là kế hoạch phát triển của thành phố mà còn là cam kết của Hà Nội trước Chính phủ, người dân Thủ đô và tương lai phát triển của thành phố.
Đối với các dự án nhà ở cho thuê, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá cao sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là Công ty Cổ phần Him Lam khi chủ động điều chỉnh định hướng đầu tư, dành hơn 11 ha đất để phát triển khoảng 4.000 căn hộ cho thuê dài hạn.
Đây cũng là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội, tạo nền tảng cho việc hình thành một phân khúc nhà ở mới. Thành phố đặt mục tiêu xây dựng thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp, góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.
Các khu nhà ở cho thuê cũng sẽ được quy hoạch đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, hướng tới hình thành những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.
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