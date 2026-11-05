Hà Nội tháo gỡ vướng mắc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Sở Nội vụ TP. Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo Nghị định số 219/2025/NĐ-CP. Động thái này nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ cam kết WTO trong quá trình làm thủ tục cấp giấy phép lao động...

Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo Nghị định số 219/2025/NĐ-CP, Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội phổ biến các nội dung hướng dẫn về việc xác định lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp (thuộc 11 ngành dịch vụ cam kết WTO).

Sở Nội vụ cho biết theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã nêu rõ vị trí công việc của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thứ nhất, nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, giám đốc điều hành thuộc một trong các trường hợp sau: Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp; người đứng đầu và trực tiếp điều hành một lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phù hợp với vị trí công việc, mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Thứ ba, chuyên gia thuộc một trong các trường hợp sau: Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương, và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Có bằng đại học trở lên trong chuyên ngành được đào tạo, và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc, mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam đối với chuyên gia làm việc trong lĩnh vực tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, hoặc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội được bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định, hoặc theo thỏa thuận hợp tác của Chính phủ Việt Nam.

Thứ tư, lao động kỹ thuật thuộc một trong các trường hợp: Được đào tạo ít nhất 1 năm và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Nghị định số 219/2025/NĐ-CP cũng quy định trường hợp lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là trường hợp di chuyển có thời hạn trong nội bộ doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập, hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ theo biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới (WYO), và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục.

Hiện diện thương mại bao gồm tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Theo Biểu cam kết dịch vụ cụ thể của Việt Nam trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đối với nội dung người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, Việt Nam chỉ cam kết đối với: nhà quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia.

11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới gồm: Kinh doanh; thông tin; xây dựng và các dịch vụ liên quan; phân phối; giáo dục; môi trường; tài chính; y tế và xã hội; du lịch; văn hóa, giải trí và thể thao; vận tải.

Theo quy định, người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Căn cứ theo các quy định trên, nhà quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia là người nước ngoài di chuyển có thời hạn trong nội bộ doanh nghiệp đã có hiện diện thương mại tại Việt Nam, thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ cam kết với WTO, và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục, thì thuộc trường hợp được miễn giấy phép lao động.

Sở Nội vụ Hà Nội lưu ý các doanh nghiệp khi lập hồ sơ, cần rà soát đồng bộ về ngành nghề đăng ký hoạt động, hình thức hiện diện thương mại, thâm niên tuyển dụng ở nước ngoài và vị trí việc làm thực tế tại Việt Nam.

Ngoài ra, để tránh việc phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiên cứu kỹ các quy định nêu trên; chủ động hoàn thiện, rà soát tính chính xác của hồ sơ giấy tờ trước khi nộp. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.