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Hà Nội: Ủy quyền cấp xã giải quyết các thủ tục liên quan giấy phép cho lao động nước ngoài

Thu Hằng

15/06/2026, 11:36

Sở Nội vụ Hà Nội ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết thủ tục hành chính cấp lại, gia hạn giấy phép lao động; cấp lại, gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn thành phố...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Nội vụ Hà Nội vừa thông tin về thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 9/6/2026, Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1052/QĐ-SNV về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số thủ tục hành chính và nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến người lao động nước ngoài.

Làm rõ hơn về các nội dung tại Quyết định nêu trên, Sở Nội vụ cho biết tiếp tục ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã (xã, phường) thực hiện một số thủ tục hành chính và nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc địa điểm kinh doanh nằm ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn quản lý.

Cụ thể, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết thủ tục hành chính cấp lại, gia hạn giấy phép lao động; cấp lại, gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài.

Ủy ban nhân dân cấp xã cũng có thẩm quyền thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động do cơ quan này đã cấp, cấp lại hoặc gia hạn trước đó theo quy định của pháp luật.

Thời hạn ủy quyền thực hiện từ ngày 20/6/2026 đến hết ngày 31/12/2028.

Sau khi ủy quyền một số thủ tục cho cấp xã, Sở Nội vụ sẽ tiếp nhận, giải quyết và quản lý các thủ tục còn lại đối với lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh nằm ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bao gồm thủ tục hành chính về cấp mới giấy phép lao động; giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Sở Nội vụ cũng có thẩm quyền thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với các trường hợp còn lại (ngoài phạm vi thẩm quyền thu hồi của Ủy ban nhân dân cấp xã).

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ sẽ tiếp nhận thông báo từ người sử dụng lao động theo quy định tại Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Các thủ tục hành chính về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được tiếp nhận và xử lý trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.

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Từ khóa:

giấy phép lao động Hà Nội Lao động nước ngoài Sở Nội vụ Hà Nội Thủ tục hành chính ủy quyền

Chủ đề:

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