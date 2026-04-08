Bộ Nội vụ: Thông tin về việc trợ cấp thôi việc cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Phúc Minh

08/04/2026, 16:15

Người lao động nước ngoài được hưởng trợ cấp thôi việc nếu làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên. Mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ thông tin về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo Luật Việc làm, thì người lao động là người nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tại Bộ luật Lao động, đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động, tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

Như vậy, người lao động là người nước ngoài sẽ được người sử dụng lao động chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền, đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Về trợ cấp thôi việc, theo quy định tại Bộ luật Lao động, khi hợp đồng lao động chấm dứt thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên.

Mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, hoặc người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp, và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, cũng nêu rõ, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp, và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Trong đó, tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm:

Thời gian người lao động đã trực tiếp làm việc; thời gian thử việc; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mà được người sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định, mà được người sử dụng lao động trả lương; thời gian ngừng việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ hằng tuần, nghỉ việc hưởng nguyên lương; thời gian thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động theo quy định; và thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm: Thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian thuộc diện không phải tham gia theo quy định, nhưng được người sử dụng lao động chi trả cùng với tiền lương một khoản tiền, tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng). Trường hợp có tháng lẻ ít hơn hoặc bằng 6 tháng được tính bằng nửa năm, trên 6 tháng được tính bằng 1 năm làm việc.

Như vậy, người lao động là người nước ngoài sẽ được chi trả trợ cấp thôi việc nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

Quy định mới về việc đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nước ngoài tại Việt Nam

"Nới" thủ tục, quy trình cấp phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Hà Nội giao Sở Nội vụ quản lý lao động nước ngoài từ năm 2026

Tiếp tục tạm ngưng áp dụng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Chính phủ tiếp tục tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định 46 cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Nghị định hướng dẫn có hiệu lực thi hành...

Nhật Bản bổ sung lĩnh vực mới tiếp nhận lao động Việt Nam

Cùng với bổ sung thêm 3 lĩnh vực mới trong Chương trình Lao động kỹ năng đặc định, Nhật Bản thiết lập Chương trình Việc làm phát triển kỹ năng, dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 4/2027. Với 17 lĩnh vực tiếp nhận lao động, sẽ tạo thêm cơ hội cho lao động Việt Nam tham gia thị trường Nhật Bản theo các hình thức đa dạng hơn...

Hoàn thiện pháp lý về giao dịch hàng hóa phái sinh

Trong bối cảnh nhu cầu phòng ngừa rủi ro giá ngày càng gia tăng, đặc biệt đối với các nhóm hàng hóa thiết yếu như năng lượng, nguyên liệu đầu vào và nông sản xuất khẩu, việc ban hành đạo luật chuyên ngành về giao dịch hàng hóa phái sinh là cần thiết, nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, minh bạch, hiện đại...

Thông tư 19/2026: Không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng

Thông tư mới được sửa đổi theo hướng tổng thể, đồng bộ, bảo đảm công khai và đúng pháp luật. Thông tư 19 tiếp tục không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên...

Đề xuất tăng trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo 2 phương án: Tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng, hoặc tăng thêm 8% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 đối với các đối tượng....

