18 trường hợp lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động tại Việt Nam
PPhúc Minh
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Từ ngày 5/12/2026, theo quy định mới, sẽ có 18 nhóm lao động nước ngoài chính thức không thuộc diện cấp giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số
393/2026/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày
5/12/2026.
Nghị định mới đã quy định 18 trường hợp người lao động nước ngoài
không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
Thứ nhất, người lao động nước ngoài thuộc
một trong các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 154 của
Bộ luật Lao động.
Thứ hai, người lao động nước ngoài là chủ
sở hữu hoặc thành viên góp vốn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên của công
ty trách nhiệm hữu hạn.
Thứ ba, người lao động nước ngoài là Chủ
tịch Hội đồng quản trị,
hoặc thành viên Hội đồng quản trị có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên của
công ty cổ phần.
Thứ tư, người lao động nước ngoài vào Việt
Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật, hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục
vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và
thực hiện chương trình, dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại, vốn hỗ trợ phát
triển chính thức, vốn vay ưu đãi theo quy định trong các văn kiện dự án, phi dự
án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoặc thỏa thuận quốc tế về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, hoặc trong các điều ước quốc
tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi đã ký kết giữa cơ quan
có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.
Thứ năm, người lao động nước ngoài là
phóng viên hoạt động thông tin báo chí được Bộ Ngoại giao xác nhận.
Thứ sáu, người lao động nước ngoài được
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, làm
nhà quản lý, giám đốc điều hành tại cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại
giao nước ngoài, tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt Nam hoặc các
cơ sở, tổ chức được thành lập theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết,
tham gia.
Thứ bảy, học sinh, sinh viên, học viên
nước ngoài đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo tại Việt Nam hoặc nước
ngoài có thỏa thuận thực tập,
hoặc thư mời làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học
viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.
Thứ tám, người lao động nước ngoài là
thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc
tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Thứ chín, người lao động nước ngoài có hộ
chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội.
Thứ mười, người lao động nước ngoài chịu
trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.
Mười một, người lao động nước ngoài là
tình nguyện viên.
Mười hai, người lao động nước ngoài vào
Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở trung ương, cấp tỉnh
ký kết theo quy định của pháp luật.
Mười ba, người lao động nước ngoài thuộc
một trong các trường hợp sau: Vào Việt Nam làm việc ngắn hạn. Trường hợp có phát
sinh quan hệ thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương phải thực hiện đề nghị cấp
giấy phép lao động theo hình thức hợp đồng lao động.
Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp
thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ theo biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới.
Mười bốn, người nước ngoài làm việc tại
các cơ sở giáo dục, gồm: Tham gia
giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao chương trình giáo dục quốc tế; tham gia các chương trình,
dự án hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở
giáo dục tại Việt Nam thông qua văn bản hợp tác, chương trình liên kết đào tạo.
Có trình độ thạc sĩ trở lên trong
các lĩnh vực STEM, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tài chính, kinh tế, quản
trị kinh doanh tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục.
Có trình độ tiến sĩ tham gia công
tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại
học; có chức danh giáo
sư, phó giáo sư tham gia giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi học thuật tại cơ sở
giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.
Mười lăm, người lao động nước ngoài được
các bộ, cơ quan ngang bộ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận.
Mười sáu, các đối tượng vào Việt Nam làm
việc được cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt theo quy định tại Nghị định số
221/2025/NĐ-CP.
Mười bảy, người lao động nước ngoài là
chuyên gia làm việc trong lĩnh vực thuộc Danh mục công nghệ chiến lược và Danh
mục sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và
thân nhân.
Mười tám, người lao động nước ngoài được
thu hút theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia phát
triển nhân lực trí tuệ nhân tạo.
Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ, tính đến hết năm 2025, cả nước có 162.858 lao động
nước ngoài đang làm việc. Phần
lớn lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc nhóm lao động kỹ thuật,
chuyên gia, nhà quản lý.
Lao động nước ngoài đến từ khoảng
110 quốc gia, chủ yếu từ Trung
Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật
Bản. Thành phố Hồ
Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai…là những địa phương hiện có số lao động
nước ngoài đông hơn cả.
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