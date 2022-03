Hai tháng đầu năm, doanh thu vàng miếng của PNJ tăng 46% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) đã công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2022

Theo đó, lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 7,066 tỷ đồng, tăng 41.1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 522 tỷ đồng, tăng 36.7% so với cùng kỳ. Trong đó, tính riêng tháng 2, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3,589 tỷ đồng, tăng 26.5% so với cùng kỳ và 252 tỷ đồng, tăng 17.8% so với cùng kỳ.

Tính theo mảng, doanh thu bán lẻ (chiếm 56% tổng doanh thu trong 2 tháng đầu năm 2022) tăng 53% so với cùng kỳ, doanh thu bán buôn (chiếm 10% tổng doanh thu trong 2 tháng đầu năm 2022) tăng 11% so với cùng kỳ và doanh thu từ vàng miếng (chiếm 33% tổng doanh thu trong 2 tháng đầu năm 2022) tăng so với cùng kỳ 46% so với cùng kỳ trong 2 tháng đầu năm 2022.

Tính đến cuối tháng 2/2022 hệ thống PNJ có 340 cửa hàng bao gồm 320 cửa hàng PNJ Gold, 11 cửa hàng PNJ Silver (+279 SiS), 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery (+9 SiS), 2 cửa hàng PNJ Style (+19 SiS) và 1 cửa hàng PNJ Watch (+89 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Art. Đáng chú ý, hai tháng đầu năm 2022, PNJ Gold đã mở mới 1 cửa hàng và nâng cấp 1 cửa hàng, PNJ Silver đóng 3 cửa hàng.

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) hiện có khuyến nghị "khả quan" cho PNJ với giá mục tiêu là 118.000 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng là 13,4%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,7%.



Trên thị trường, giá cổ phiếu PNJ đã có 4 phiên tăng điểm liên tục và chốt phiên ngày 22/3, cổ phiếu này tăng thêm 1,80% đạt 107.500 đồng/cp.