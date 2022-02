Tháng 1/2022, doanh thu vàng miếng của PNJ tăng trưởng 90% so với cùng kỳ

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2022.

Theo đó, tháng 1/2022, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 3,476 tỷ đồng, tăng 60.2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 270 tỷ đồng, tăng 60.7% so với cùng kỳ do sự tăng trưởng vượt bậc từ kênh bán lẻ trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

PNJ cho biết nhờ đẩy mạnh chiến dịch Xuân 2022 sớm hơn mọi năm trong bối cảnh các hoạt động thương mại, dịch vụ trở nên sôi nổi vào thời điểm cận Tết Nguyên Đán. Do đó, doanh thu bán lẻ tháng 1/2022 của PNJ tăng trưởng gần 80% so với cùng kỳ và 25% so với tháng trước. Trong khi đó, doanh thu sỉ tăng 11.7% so với cùng kỳ và đáng chú ý là doanh thu vàng miếng tăng trưởng 90.3% so với cùng kỳ.





Kết quả kinh doanh tháng 1/2022 của PNJ

Tính đến hết tháng 1/2022, hệ thống PNJ có 338 cửa hàng bao gồm 319 cửa hàng PNJ Gold, 10 cửa hàng PNJ Silver, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery, 3 cửa hàng PNJ Art, 2 cửa hàng PNJ Style và 1 cửa hàng PNJ Watch.

Mới đây, PNJ đã công bố nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành tối đa 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tỷ lệ 6,6%. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến sẽ tăng từ 2.276 tỷ đồng lên 2.426 tỷ đồng.

Giá chào bán 95.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến thu về 1.425 tỷ đồng sẽ được dùng để mở rộng nhà máy sản xuất tại Công ty TNHH MTV chế tác và kinh doanh trang sức PNJ nhằm tăng công suất sản xuất, phục vụ mảng bán lẻ (285 tỷ đồng); cải tiến và đổi mới công nghệ sản xuất (70 tỷ); mở rộng thị trường trang sức (785 tỷ đồng) và thực hiện lộ trình chuyển đổi số (285 tỷ đồng).