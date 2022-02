PNJ chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 95.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ.

Theo đó, PNJ dự kiến sẽ phát hành 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ (chiếm 6,6% tổng số lượng cổ phần chào bán) chào bán cho các nhà đầu tư nhằm huy động vốn để tăng cường năng lực sản xuất tại Công ty TNHH MTV chế tác và kinh doanh trang sức PNJ nhằm tăng công suất sản xuất, phục vụ cho mảng bán lẻ, mở rộng thị trường…Giá chào bán 95.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 1.425 tỷ đồng.



Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành sẽ tăng từ 2.276.123.620.000 đồng lên 2.426.123.620.000 đồng.

Đồng thời, công ty cũng đã thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán - trong đó dùng 785 tỷ đồng để mở rộng thị trường trang sức: phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ theo chiều rộng và chiều sâu; 285 tỷ đồng để tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng nhà máy sản xuất tại Công ty MTV chế tác và kinh doanh trang sức PNJ nhằm tăng năng suất, phục vụ cho mảng bán lẻ; 70 tỷ đồng còn lại nhằm cải tiến và đổi mới công nghệ, mẫu mã sản phẩm và tối ưu hóa giá thành và 285 tỷ thực hiện lộ trình chuyển đổi số.





Phương án sử dụng vốn PNJ.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm, thời gian phát hành dự kiến trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022. Các nhà đầu tư được mua riêng lẻ lần này là các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại công ty là 49%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/2/2022, giá cổ phiếu này giảm 0,5% xuống còn 106.500 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, PNJ thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông. Theo đó, công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 8/3/2022 tới đây. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông trong khoảng từ ngày 16/4 đến ngày 30/4/2022.

Đồng thời, PNJ sẽ thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền với tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu được nhận về 600 đồng). Thời gian thanh toán là ngày 7/4/2022. Như vậy, với hơn 227 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PNJ sẽ chi khoảng 136,5 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Kết thúc năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.593 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ, hoàn thành 93,3% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 1.030 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 84% kế hoạch năm 2021.

Về tăng trưởng doanh thu theo từng kênh, PNJ cho biết doanh thu bán lẻ lũy kế 12 tháng năm 2021, trong bối cảnh tỏng mức bán lẻ hàng hóa vàdoanh thu dịch vụ tie u dùng ước giảm 3,8% so với năm trước, kênh lẻ của PNJ vẫn duy trì được doanh thu tăng trưởng 10,5% so với năm 2020; Doanh thu sỉ cả năm 2021, giảm 5,5% so với cùng kỳ và doanh thu vàng miếng cả năm 2021, tăng trưởng 25%.

Kết thúc năm 2021, PNJ Gold đã mở mới 20 cửa hàng, Style by PNJ mở thêm 01 cửa hàng độc lập và tăng 17 cửa hàng SiS; nâng cấp chuyển đổi vị trí 01 cửa hàng CAO Fine Jewellery và tăng 02 cửa hàng CFJ SiS; PNJWatch tăng 02 cửa hàng SiS, nhãn hàng Pandora mở 12 điểm bán trong cửa hàng PNJ ở các thành phố lớn.