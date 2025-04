Mỹ phẩm và thời trang Hàn Quốc đối phó với “bão thuế quan”

Theo dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, nước này hiện nhập khẩu 1,7 tỷ USD mỹ phẩm Hàn Quốc, vượt qua cả cường quốc mỹ phẩm Pháp. Một trong những tập đoàn mỹ phẩm Hàn Quốc, Amorepacific, ghi nhận doanh số 2,87 tỷ USD năm 2024, với doanh số tại châu Mỹ vượt cả doanh số tại Trung Quốc.

Sự tăng trưởng này được cho là nhờ vào làn sóng văn hóa Hàn Quốc, sự phổ biến toàn cầu của văn hóa, giải trí, âm nhạc, phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc. Các sản phẩm mỹ phẩm cũng như thời trang Hàn Quốc cũng trở nên phổ biến nhờ các nội dung lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram, TikTok và YouTube, giúp sản phẩm Snail essence của Amorepacific trở thành serum dưỡng da bán chạy nhất trên Amazon.

Giám đốc điều hành (CEO) Seunghwan Kim cho biết, các thương hiệu chăm sóc da của công ty đang nằm trong số những sản phẩm bán chạy nhất trong phân khúc cao cấp tại các cửa hàng như Sephora và trên các kênh trực tuyến như Amazon. Mục tiêu của công ty là đa dạng hóa danh mục sản phẩm tại Mỹ, từ các sản phẩm chăm sóc da cao cấp đến các sản phẩm giá cả phải chăng.

Người tiêu dùng xếp hàng để mua mỹ phẩm Hàn tại New York, tháng 3/2024.

Tháng 4/2025, lo ngại giá cả leo thang hoặc tình trạng thiếu hụt nguồn cung khi thuế mới được áp dụng, không ít người tiêu dùng Mỹ đã lựa chọn giải pháp "gom hàng". Trên diễn đàn Reddit, nhiều người chia sẻ hình ảnh tủ đồ chất đầy kem chống nắng, đủ dùng cho ít nhất 6 tháng đến 1 năm. Một người dùng Reddit cho biết: "Tôi thực sự không thể dùng kem chống nắng của Mỹ nữa".

Theo thống kê từ một số nền tảng thương mại điện tử chuyên phân phối mỹ phẩm Hàn Quốc, lượng đơn đặt hàng từ Mỹ đã tăng gấp đôi trong tháng qua. Các thương hiệu như Beauty of Joseon, Isntree, Round Lab và Etude House ghi nhận lượng truy cập và mua sắm đột biến từ thị trường Bắc Mỹ.

Tình trạng mua sắm ồ ạt diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc bị Mỹ áp mức thuế 25%. Theo Bộ Thương mại Hàn Quốc, Mỹ là thị trường xuất khẩu mỹ phẩm lớn thứ hai, sau Trung Quốc. Một báo cáo do Samsung Securities công bố tháng 1/2025 dự đoán doanh số thương mại điện tử tăng trưởng 43% trong năm nay tại thị trường Mỹ, chỉ riêng đối với các sản phẩm kem chống nắng do Hàn Quốc sản xuất.

Để ứng phó với chính sách thuế quan, tờ Korea Herald, đưa tin ngày 17/4/2025, cho biết hai nhà sản xuất lớn của Hàn Quốc là Kolmar Korea và Cosmax đang tăng gấp đôi hoặc gấp ba công suất nhà máy tại Mỹ. Ở Seoul, LG Household and Health Care, chưa có nhà máy ở Mỹ, đang theo dõi tình hình trước khi điều chỉnh giá. Đại diện LG (sở hữu The Face Shop, The Whoo) cho biết thuế quan ảnh hưởng doanh số và họ sẽ phản ứng dựa trên kết quả đàm phán.

Một khách du lịch Mỹ đã mua 500.000 won mỹ phẩm Hàn để mang về nước.

Đặc biệt, Amorepacific dự kiến đầu tư vào các cơ sở sản xuất mô-đun và logistics tại Mỹ trong vòng 3 - 5 năm tới, nhằm tận dụng tiềm năng tăng trưởng nhanh chóng của thị trường này và giảm sự phụ thuộc vào các trung tâm sản xuất tại châu Á.

CEO Seunghwan Kim khẳng định tầm nhìn dài hạn và cam kết của công ty đối với thị trường Mỹ không thay đổi, bất chấp những biến động ngắn hạn. Ông Kim cũng tiết lộ tập đoàn có kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất hoàn chỉnh tại Mỹ trong 5 - 10 năm tới, nhưng có thể sẽ đẩy nhanh tiến độ do những bất ổn gần đây.

Việc chuyển dịch sản xuất này xuất phát từ sự phụ thuộc lớn của Amorepacific vào các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc và Hàn Quốc, khiến công ty dễ bị tổn thương trước các biện pháp trả đũa thương mại, đặc biệt là khi Mỹ áp thuế nhập khẩu lên đến 145% đối với hàng hóa Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại leo thang. Công ty cũng đang thảo luận kế hoạch dự phòng với các khách hàng tại Mỹ để ứng phó với các mức thuế này.

Tương tự, các nhà sản xuất quần áo và giày dép Hàn Quốc đang gấp rút đánh giá tác động từ kế hoạch áp thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó bao gồm việc áp mức thuế đối ứng vượt quá 30% đối với các quốc gia như Việt Nam, Bangladesh và Indonesia - vốn là những trung tâm sản xuất quan trọng của các công ty OEM Hàn Quốc.

Dù Mỹ đã hoãn áp thuế đối ứng lên 75 quốc gia, các doanh nghiệp OEM vẫn đang nhanh chóng xây dựng phương án ứng phó. Theo một báo cáo từ Trung tâm nghiên cứu của Công ty Chứng khoán Daishin, 70% hoạt động sản xuất của “ông lớn” OEM Youngone diễn ra tại Bangladesh. Hansae sản xuất 50% hàng hóa tại Việt Nam, trong khi con số này của Hwaseung là 60% ở Việt Nam và Indonesia là 30%.

Những nhà máy này cung ứng cho các thương hiệu thời trang lớn tại Mỹ như Nike, Adidas, Lululemon và GAP. Theo mô hình OEM, khách hàng sẽ đặt hàng, nhà sản xuất Hàn Quốc thực hiện sản xuất tại Đông Nam Á trước khi xuất hàng sang Mỹ. Dù trên lý thuyết, thuế nhập khẩu là trách nhiệm của thương hiệu đặt hàng, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều.

Các thương hiệu có thể gây áp lực buộc nhà cung cấp OEM chia sẻ chi phí gia tăng, ví dụ như hạ giá đơn vị sản phẩm từ 50 USD xuống còn 45 USD, giảm chi trả cho nhà thầu phụ. Điều này đặt các nhà sản xuất Hàn Quốc vào thế khó: từ chối giảm giá có thể mất hợp đồng tương lai, nhưng chấp nhận sẽ phải chịu giảm sút lợi nhuận.

Hansae đặc biệt dễ bị tổn thương, với 90% doanh thu đến từ thị trường Mỹ. Youngone và Hwaseung lần lượt có 30% và 25% doanh thu từ quốc gia này. Để giảm rủi ro, các doanh nghiệp OEM đang tìm cách đa dạng hóa cơ sở sản xuất. Bên cạnh hoạt động tại Đông Nam Á, Hansae còn vận hành nhà máy tại Nicaragua và Guatemala - nơi hiện chiếm khoảng một nửa sản lượng của công ty.

“Chúng tôi đã mở rộng năng lực tại Trung Mỹ từ năm ngoái, nên kỳ vọng sẽ tận dụng được lợi thế tại khu vực có mức thuế khoảng 10% để giảm áp lực”, đại diện Hansae cho biết. “Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh hợp tác với khách hàng châu Âu và Nhật Bản nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ”.

Youngone và Hwaseung - vốn đã có doanh thu cân bằng giữa thị trường Mỹ, châu Âu và châu Á - cũng đang chuẩn bị các chiến lược ứng phó và mở rộng doanh thu tại các thị trường ngoài Mỹ. “Các doanh nghiệp đang cố gắng giảm thiểu thiệt hại bằng cách đa dạng hóa địa điểm sản xuất”, đại diện Hiệp hội Công nghiệp thời trang Hàn Quốc cho biết.

“Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề mà từng công ty có thể tự giải quyết. Chính phủ Hàn Quốc cũng cần có chính sách ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính phù hợp với ngành này”.