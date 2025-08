Kỹ thuật Haute Couture có thể kết hợp cùng phong cách đường phố?

Câu trả lời phần nào được giải đáp thông qua bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 được chắt lọc từ ba điểm giao thoa văn hóa cốt lõi, tạo nên một vũ trụ sáng tạo đầy bất ngờ. Bộ sưu tập nối mạch quá khứ từ “The Factory” của Andy Warhol, xưởng sáng tạo tại Paris thập niên 70 của Kenzo Takada, đến hiện tại sôi động của Nigo, nơi phong cách punk, preppy bắt tay tinh thần đường phố Shibuya.

Từ những bộ vest lụa hồng nổi bật mang phong vị Ý, đến trang phục dạ hội satin tinh xảo gợi nhớ phong cách Nhật Bản, từng thiết kế đều là sự đối thoại giữa sang trọng và phóng khoáng. Như thể thời trang xa xỉ có thể cân bằng giữa sang trọng và vui tươi hay thậm chí là sự hài hước.

Với bộ sưu tập Kenzo Xuân - Hè 2026, giám đốc sáng tạo Nigo đã không chỉ kể một câu chuyện, không chỉ trình diễn thời trang, anh mời gọi giới mộ điệu bước vào một vũ trụ nơi mọi giao thoa văn hóa bùng nổ. Có nhiều họa tiết lịch sử từ kho lưu trữ tuyệt vời của Kenzo được phủ lên các hình khối hình học, nhưng bộ sưu tập cũng được kết hợp một cách điên cuồng theo chủ nghĩa chiết trung.

Có một chút phong cách nổi loạn đầy tự tin đi cùng chủ nghĩa lãng mạn trong một số trang phục nam và nữ, cụ thể là mũ nồi gắn huy hiệu, áo cánh cướp biển và quần lụa dài. Có sự buông thả trong những chiếc áo choàng tắm chần bông được mặc như áo khoác ngoài. Váy phồng micro moire và quần short ngắn cũng như đồ bơi ló ra khỏi gấu quần như một món đồ tương đương với đồ lót của mùa trước.

Một liều lượng vừa phải chủ nghĩa siêu thực dễ tiếp cận có trong những chiếc áo phông dệt kim in họa tiết cà vạt. Các yếu tố quân phục và đồ bảo hộ lao động được thổi vào những gam màu đậm và chi tiết tinh xảo như cúc ngọc trai, hay lông giả sáng màu trên những chiếc áo blouse kiểu thủy thủ. Chiếc áo đầu bếp trang trí hoa hồng với hàng cúc bất đối xứng là một sự tri ân đến Kenzo Takada quá cố, với những đường khối tròn lấy cảm hứng từ kho lưu trữ, làm nền cho các thiết kế mang đậm dấu ấn của Kenzo mùa này.

Trong khi đó, chủ nghĩa trẻ thơ thể hiện rõ qua bộ đồ và áo khoác lông hổ giả, có cả đuôi, cùng với câu chuyện về chú hổ gặp chú thỏ hơi đáng sợ, một nỗ lực tạo ra sự kết nối và nhân vật trong quá trình này. Giữa ánh đèn ấm cúng và lịch sử hoài cổ của Maxim’s - hộp đêm lừng danh Paris - Club Kenzo đã mở cửa, sẵn sàng chào đón những kẻ tiên phong của phong cách và cá tính.

Một dàn nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh đã được tạo ra để phản ánh một câu chuyện tình yêu độc đáo: quần áo của các cặp đôi đang yêu chẳng còn phân định ranh giới, phá vỡ các định kiến thời trang thông thường. Áo blazer cổ kimono, tuxedo phối streetwear, áo phông in hình vui nhộn… cùng mũ nồi đính phù hiệu, thắt lưng lấp lánh và giày bowling đế cao khuấy động không khí bữa tiệc.

Nigo đã "lọc" các họa tiết lưu trữ của Kenzo và bổ sung thêm sự tinh tế trong kỹ thuật cắt may. Kỹ thuật may đo Ý được đưa vào bộ sưu tập với phong cách punk nhẹ nhàng nhưng ấn tượng. Trong khi đó, kỹ thuật may đo Nhật Bản được Nigo diễn giải lại, đem tới tuyên ngôn về trang phục dạ hội bằng chất liệu satin cao cấp. Kết quả là những thiết kế kinh điển được tái hiện qua lăng kính của sự vui tươi, tôn vinh tình yêu mùa hè tự do, nơi những cuộc gặp gỡ ngẫu hứng có thể nở rộ thành những điều tuyệt đẹp.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến phụ kiện. Dép bít mũi từ mùa trước được biến tấu lại theo phom dáng nam giới, với ý tưởng độc đáo là biến chúng thành một đôi dép đi trong phòng khách sạn nhưng có thể mang ra phố. Giày bowling được “biến hóa” thành giày đế bệt đa năng, truyền cảm hứng cho một số kiểu giày thách thức trọng lực, bao gồm cả một đôi cao gót màu trắng tuyết hoàn toàn mới lạ.

Thắt lưng lấy cảm hứng từ sở thích của Nigo đối với trang sức cường điệu, lồng ghép những thông điệp dí dỏm. Túi xách cá tính với chất liệu da nguyên bản và vải bạt bền bỉ, được tùy chỉnh thêm bằng các miếng vá, sơn xịt. Kenzo cũng nối dài mối hợp tác cùng thương hiệu New Era với bộ sưu tập nón 59FIFTY mới…

Buổi trình diễn này đã diễn đạt câu trả lời mà giám đốc sáng tạo Nigo và giám đốc thiết kế Joshua Bullen, cựu thành viên Givenchy, đang cùng nhau thực hiện với sự tự tin ngày càng tăng. "Trước hết, điều quan trọng nhất là phải vui vẻ", Nigo chia sẻ trước buổi trình diễn. Bullen nói thêm: "Điều quan trọng là không quá coi trọng xu hướng, nhưng đồng thời vẫn tạo ra một bộ sưu tập đẳng cấp, từ sự kết hợp của thái độ và năng lượng. Đó là một thử nghiệm thú vị!”

Mảnh đất thời trang cao cấp Haute Couture và thời trang đường phố vốn là hai hành tinh song song. Vào nhiều thập kỷ về trước, hiếm có ai hay thương hiệu nào có thể xóa nhòa ranh giới giữa hai vùng đất không có điểm giao này.

Giám đốc sáng tạo Nigo.

Tuy nhiên, khi thời trang trở nên cởi mở, tôn vinh sự đa dạng, các ranh giới của thời trang đang nhanh chóng mờ dần khi các nhà thiết kế từ nhiều nền văn hóa khác nhau bắt tay hợp tác, tạo nên nhiều màn kết hợp ăn ý giữa nhiều di sản trên khắp thế giới. Kết quả là một làn sóng sáng tạo mang tính đột phá, mang tầm ảnh hưởng đa văn hóa vô cùng sâu sắc - sứ mệnh tối cao của ngành công nghiệp thời trang hiện tại.

Đối với làng mốt, những lần hợp tác thời trang như giữa Nigo và Joshua Bullen chính là loại “gia vị” khiến “bữa tiệc thời trang” thêm phần đậm đà, đặc biệt là khi nó đã trở nên suy giảm giá trị trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng hiện tại.