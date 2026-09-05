Hơn 2,3 triệu học sinh Hà Nội khai giảng năm học mới
Hơn 2,3 triệu học sinh Hà Nội khai giảng năm học mới
PPhương Thảo
Chọn cỡ chữ
Sáng nay, từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9, các cơ sở giáo dục trên địa
bàn Hà Nội và cả nước đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học
2026 - 2027. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm
nay học sinh cả nước dự chung một lễ khai giảng và khánh thành trường phổ
thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo hình thức trực tiếp kết
hợp trực tuyến.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài
Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt
Nam. Các điểm cầu
và cơ sở giáo dục trong cả nước đã cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc
ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm,
theo diễn biến của chương trình chung. Các trường đã chủ động theo dõi chương trình truyền
hình trực tiếp để thực hiện các nghi thức thống nhất, trang nghiêm, đúng thời
điểm.
Đây là năm đầu tiên ngành giáo dục Thủ đô triển khai đợt tái
cấu trúc mạng lưới trường lớp quy mô lớn gắn với mô hình chính quyền địa phương
hai cấp, giảm 1.251 đơn vị công lập (tương đương 53,3%) xuống còn 1.093 cơ sở.
Nguyên tắc xuyên suốt là không làm giảm chỗ học, không để học sinh phải đi xa
hơn và hạn chế tối đa những xáo trộn trong sinh hoạt của gia đình.
Để đáp ứng nhu cầu, thành phố đã xây mới, đưa vào sử dụng 4
trường trung học phổ thông công lập; cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học
các cấp, bổ sung gần 1.400 phòng học. Cụ thể, UBND Thành phố đã bố trí vốn đầu
tư xây dựng cơ bản để cải tạo, sửa chữa 53 trường THPT, trong đó có 32 trường
THPT hoàn thành phục vụ năm học 2026 - 2027, với tổng số phòng học được tăng
thêm so với trước khi đầu tư khoảng 207 phòng...
Như vậy, năm học 2026 - 2027, Hà Nội sẽ tăng thêm khoảng 1.745
phòng học so với năm học 2025 -2026. Song song với hạ tầng, bài toán an sinh học đường ghi nhận bước
ngoặt lớn khi Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước nâng mạnh hỗ trợ
bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học lên 28.000 đồng/ngày, riêng 6 nhóm đối tượng
chính sách đạt 40.000 đồng/ngày.
Đi kèm chính sách này là sự xuất hiện lần đầu của hệ thống
cơ sở dữ liệu HanoiCheck, công cụ số hóa giúp phụ huynh và nhà trường cùng kiểm
soát minh bạch từ nguồn gốc thực phẩm, thực đơn đến quy trình chế biến. Sở Giáo
dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường rà soát toàn diện từ hệ thống điện,
cây xanh lâu năm đến cơ sở vật chất nguy cơ cao; đồng thời thiết lập đường dây
nóng phản ánh bạo lực học đường và kết nối trực tiếp với Tổng đài Quốc gia 111
hoạt động 24/7.
Lễ khai giảng năm nay được kết hợp tổ chức cùng Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền. Điều này tạo nên điểm nhấn đặc biệt, vừa mở đầu một năm học mới, vừa ghi dấu kết quả hiện thực hóa một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng biên giới.
Buổi lễ được truyền trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm, cùng nghe lời chúc mừng năm học mới và căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng nghe tiếng trống khai trường, tạo nên khí thế phấn khởi, trang trọng, thống nhất từ điểm cầu trung tâm đến các địa phương.