Hơn 2,3 triệu học sinh Hà Nội khai giảng năm học mới

Sáng nay, từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội và cả nước đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay học sinh cả nước dự chung một lễ khai giảng và khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước đã cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm, theo diễn biến của chương trình chung. Các trường đã chủ động theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp để thực hiện các nghi thức thống nhất, trang nghiêm, đúng thời điểm.

Đây là năm đầu tiên ngành giáo dục Thủ đô triển khai đợt tái cấu trúc mạng lưới trường lớp quy mô lớn gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giảm 1.251 đơn vị công lập (tương đương 53,3%) xuống còn 1.093 cơ sở. Nguyên tắc xuyên suốt là không làm giảm chỗ học, không để học sinh phải đi xa hơn và hạn chế tối đa những xáo trộn trong sinh hoạt của gia đình.

Để đáp ứng nhu cầu, thành phố đã xây mới, đưa vào sử dụng 4 trường trung học phổ thông công lập; cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp, bổ sung gần 1.400 phòng học. Cụ thể, UBND Thành phố đã bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản để cải tạo, sửa chữa 53 trường THPT, trong đó có 32 trường THPT hoàn thành phục vụ năm học 2026 - 2027, với tổng số phòng học được tăng thêm so với trước khi đầu tư khoảng 207 phòng...

Như vậy, năm học 2026 - 2027, Hà Nội sẽ tăng thêm khoảng 1.745 phòng học so với năm học 2025 -2026. Song song với hạ tầng, bài toán an sinh học đường ghi nhận bước ngoặt lớn khi Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước nâng mạnh hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học lên 28.000 đồng/ngày, riêng 6 nhóm đối tượng chính sách đạt 40.000 đồng/ngày.

Đi kèm chính sách này là sự xuất hiện lần đầu của hệ thống cơ sở dữ liệu HanoiCheck, công cụ số hóa giúp phụ huynh và nhà trường cùng kiểm soát minh bạch từ nguồn gốc thực phẩm, thực đơn đến quy trình chế biến. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường rà soát toàn diện từ hệ thống điện, cây xanh lâu năm đến cơ sở vật chất nguy cơ cao; đồng thời thiết lập đường dây nóng phản ánh bạo lực học đường và kết nối trực tiếp với Tổng đài Quốc gia 111 hoạt động 24/7.

Sáng 5/9, hòa chung không khí cả nước, hàng triệu giáo viên và học sinh Thủ đô náo nức bước vào lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Ảnh: Phương Thảo

Các em học sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Chu Văn An đến trường từ sớm, háo hức đón chờ Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Phương Thảo

Đây là năm thứ hai lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc và được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Phương Thảo

Các em học sinh lớp 10 có tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức khi dự Lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mới. Ảnh: Phương Thảo

Sáng 5/9, giao thông trên các tuyến phố trung tâm Thủ đô thông thoáng. Thời tiết mát mẻ, trời tạnh ráo, khá thuận lợi cho lễ khai giảng. Ảnh: Phương Thảo