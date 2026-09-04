Quảng Ninh khai trương xe buýt đưa đón học sinh miễn phí

Ngày 3/9/2026, thành phố Quảng Ninh đã chính thức đưa hệ thống xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí vào hoạt động tại địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu (thành phố Hạ Long cũ).
Theo đó, các tuyến xe buýt điện miễn phí do VinBus vận hành sẽ chính thức phục vụ học sinh từ ngày 5/9/2026. Giai đoạn đầu, thành phố Quảng Ninh sử dụng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ tổ chức thành 6 tuyến nhằm phục vụ khoảng 2.000 học sinh tại 22 cơ sở giáo dục trên địa bàn 3 phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu. Các tuyến hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, một số tuyến có lịch chạy vào thứ Bảy.
Trước đó, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV (nay là thành phố Quảng Ninh) đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027.
Theo đó, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 3 phường khi sử dụng dịch vụ đưa đón đến trường bằng xe buýt được hỗ trợ 100% giá vé, kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải.
Tính đến ngày 19/8/2026, đã có 1.728 học sinh tại 14 trường trên địa bàn 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu đăng ký sử dụng dịch vụ xe buýt điện miễn phí theo chương trình đưa đón của thành phố.
Phát biểu tại lễ khai trương, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh, cho rằng đây là một trong những chính sách thiết thực, thể hiện sự chăm lo của Quảng Ninh đối với thế hệ trẻ, hướng tới cung cấp cho học sinh những dịch vụ công hiện đại, an toàn, văn minh, tiệm cận với các tiêu chuẩn của các nước phát triển.
Ông Khắng đề nghị các đơn vị liên quan tập trung triển khai hiệu quả chương trình thí điểm trong năm học này. Trên cơ sở kết quả thực hiện, trong năm học tới, Quảng Ninh sẽ triển khai mở rộng tại những địa bàn đủ điều kiện, đảm bảo cho tất cả học sinh trên địa bàn thành phố được thụ hưởng chính sách như nhau.
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