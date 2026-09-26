Số người đi xe đạp tăng mạnh tại nhiều thành phố trên toàn cầu

Quy mô thị trường xe đạp toàn cầu được định giá ở mức 33,87 tỷ USD vào năm 2025. Thị trường dự kiến ​​sẽ tăng từ 35,83 tỷ USD vào năm 2026 lên 52,19 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 4,8%, theo Fortune Business Insights…

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Mặc dù ô tô điện ngày càng phổ biến và mạng lưới giao thông công cộng không ngừng mở rộng, xu hướng di chuyển bằng xe đạp đang quay trở lại tại Trung Quốc. Ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn phương tiện này vừa để di chuyển vừa để rèn luyện sức khỏe.

Bất chấp việc xe đạp công cộng xuất hiện ở hầu hết các thành phố, nhiều người trẻ vẫn lựa chọn mua xe riêng như một khoản đầu tư cho lối sống lành mạnh. Theo báo cáo về phát triển thể thao ngoài trời của Tổng cục Thể thao Trung Quốc, tính đến tháng 8/2025, nước này có hơn 130 triệu người sử dụng xe đạp, trong khi giá trị sản lượng ngành xe đạp đạt 300 tỷ nhân dân tệ (44,7 tỷ USD).

Trên Xiaohongshu, một nền tảng chia sẻ phong cách sống của Trung Quốc, các nội dung liên quan đến đạp xe đã thu hút hàng tỷ lượt xem. Xe đạp và các sản phẩm phụ kiện đi kèm, như mũ bảo hiểm, đèn chiếu sáng, trang phục, kính bảo hộ, camera hành trình... cũng giúp hình thành những phân khúc thị trường ngày càng chuyên biệt. Dự báo, thị trường thiết bị xe đạp của Trung Quốc dự kiến đạt 32,29 tỷ nhân dân tệ trong năm 2026, tăng 12,6% so với năm ngoái.

Đạp xe trở thành phong cách sống sành điệu tại Thượng Hải. Ảnh: Brompton Bicycle

Làn sóng đạp xe ở Trung Quốc còn được hỗ trợ bởi mạng lưới cơ sở hạ tầng phát triển. Năm 2024, Trung Quốc ban hành hướng dẫn tăng cường phát triển hệ thống giao thông chậm trong đô thị, trong đó ưu tiên phát triển làn đường dành riêng cho xe đạp. Kế hoạch cải tạo đô thị giai đoạn 2026 - 2030 được công bố hồi tháng 5 cũng đề ra việc xây dựng và cải tạo vỉa hè, làn đường dành cho phương tiện không cơ giới, nhằm hình thành hệ thống giao thông đô thị xanh.

Ví dụ, Thượng Hải đã xây dựng tuyến đường dành cho xe đạp dài 45 km dọc sông Hoàng Phố. Tại quận Thông Châu, Bắc Kinh, các tuyến đường dành cho xe đạp dọc kênh đào Đại Vận Hà được trang bị hệ thống chiếu sáng thông minh và các điểm dừng nghỉ có trang bị bộ dụng cụ sơ cứu. Một số tuyến tàu điện ngầm ở Bắc Kinh cũng cho phép hành khách mang xe đạp lên tàu…

Tương tự tại Nhật Bản, thành phố Izu thời gian gần đây đang tạo dựng một hình ảnh mới: thành phố thân thiện với xe đạp. Nơi đây có một lợi thế đặc biệt: Trung tâm Thể thao Xe đạp Nhật Bản, mở cửa từ năm 1965. Đây là một trong những cơ sở lớn nhất Nhật Bản về xe đạp, với diện tích khoảng 1,68 triệu mét vuông. Cùng với đó là hơn 20 đường đua, khu vui chơi liên quan đến xe đạp.

Izu Velodrome, đường đua xe đạp trong nhà bằng gỗ dài 250 mét đầu tiên tại Nhật Bản, cùng với đường đua xe đạp địa hình Izu MTB Course, từng là địa điểm tổ chức các nội dung xe đạp lòng chảo và xe đạp địa hình tại Olympic Tokyo 2020 và Paralympic. Nhưng thành phố Izu không chỉ nhìn xe đạp từ góc độ sự kiện lớn.

Izu trở thành điểm đến du lịch xe đạp của Nhật Bản. Ảnh: Note

Theo Phó Thị trưởng Shohei Ando, chỉ riêng Izu sẽ khó có thể phát triển mạnh du lịch xe đạp nếu hoạt động một cách độc lập. Vì vậy, thành phố đang phối hợp với các địa phương lân cận trên toàn bán đảo để tổ chức các sự kiện, chương trình trải nghiệm và hoạt động quảng bá văn hóa xe đạp.

Bên cạnh chính quyền và các cơ sở thể thao, văn hóa xe đạp ở Izu còn được nuôi dưỡng bởi những không gian địa phương thân thiện với người đi xe. Một ví dụ tiêu biểu là nhà hàng Italy The Crank, nằm gần ga Shuzenji. Với không gian rộng rãi, có giá để xe đạp bên trong, cùng những chiếc xe đạp lâu năm và áo đấu có chữ ký được trưng bày, nhà hàng là nơi kết nối người dân địa phương với các vận động viên xe đạp.

Nhìn từ câu chuyện của Izu, có thể thấy việc xây dựng một thành phố thân thiện với xe đạp không chỉ là chuyện kẻ thêm làn đường hay tổ chức vài sự kiện thể thao. Đó là một quá trình kết hợp giữa quy hoạch đô thị, giáo dục an toàn, phát triển du lịch, hợp tác vùng và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Izu đang cho thấy rằng xe đạp có thể trở thành cầu nối giữa người dân, du khách, vận động viên và doanh nghiệp nhỏ.

Một thành phố thân thiện với xe đạp không chỉ là chuyện kẻ thêm làn đường hay tổ chức vài sự kiện thể thao. Ảnh: Japan Travel

Tại châu Âu, Paris những năm gần đây cũng đã trở thành một thành phố rất khác, với phố đi bộ, làn xe đạp và không gian xanh thay thế nhiều tuyến đường dành cho xe hơi. Dễ nhận thấy nhất, các tuyến đường ven sông Seine, từng có hàng chục nghìn ôtô đi qua mỗi ngày, nay đã bị cấm xe và chuyển thành phố đi bộ. Theo thời gian, đây trở thành một trong những không gian công cộng đông người nhất thành phố và cũng là điểm thu hút khách du lịch.

Song song với việc giảm ôtô, Paris đầu tư mạnh cho xe đạp. Trong khoảng 10 năm, thành phố đã xây hàng trăm km làn xe đạp, nâng tổng chiều dài lên khoảng 1.400 km. Nhiều làn xe đạp được tách riêng hoàn toàn khỏi ôtô để đảm bảo an toàn. Nhờ đó, số người đi xe đạp tăng mạnh và việc di chuyển bằng xe đạp trở nên phổ biến, đặc biệt ở khu vực trung tâm.

Dù không phải tất cả người dân đều hài lòng với những thay đổi này, nhưng đa số du khách và người trẻ cho rằng thành phố trở nên xanh hơn và đáng sống hơn. Những thay đổi nhỏ nhưng liên tục đã dần thay đổi cách người dân di chuyển và sử dụng không gian đô thị. Kết quả, sau hơn một thập kỷ, Paris không chỉ là thay đổi về giao thông hay môi trường mà là thay đổi cách một thành phố lớn được tổ chức và vận hành trong thế kỷ 21.

Những thay đổi nhỏ nhưng liên tục đã dần thay đổi cách người dân di chuyển và sử dụng không gian đô thị. Ảnh: Bloomberg

Có thể thấy, từ nhu cầu rèn luyện sức khỏe đến xu hướng tiêu dùng mới, công nghệ và hạ tầng giao thông đang giúp xe đạp trở thành một phần của lối sống xanh hiện đại. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngành giao thông vận tải đóng góp đến 20% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Chính vì vậy, xe đạp đã và đang được coi là một giải pháp hiệu quả, không chỉ vì tính khả thi và an toàn mà còn vì lợi ích lớn đối với sức khỏe và môi trường.

Xe đạp được xem là biểu tượng của giao thông bền vững, là một trong những phương tiện đơn giản, giá cả phải chăng và thân thiện với môi trường nhất. Xe đạp cũng giúp giảm tắc nghẽn giao thông, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí cho xã hội. Trong bối cảnh đô thị hóa, việc khuyến khích sử dụng xe đạp như một phương tiện giao thông bền vững là một giải pháp rất cần thiết với nhiều thành phố trên toàn cầu.