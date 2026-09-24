Hà Nội sắp có không gian giao lưu văn hoá quốc tế quy mô lớn

Từ ngày 1 đến 4/10/2026, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai"...

Ảnh: BTC

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, sau thành công của lần tổ chức đầu tiên vào năm 2025.

Không chỉ đơn thuần là một hoạt động văn hóa, lễ hội lần này được nhìn nhận như một kênh đối ngoại nhân dân giàu bản sắc, nơi 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp cùng góp mặt. Quy mô ngày càng mở rộng qua từng năm cho thấy sức hút bền vững của sự kiện trong việc kết nối các nền văn hóa, đồng thời là cơ hội để Việt Nam giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và những giá trị di sản của Thủ đô đến bạn bè năm châu.

So với lần tổ chức đầu tiên, phiên bản năm nay được đầu tư quy mô hơn hẳn: 45 không gian trưng bày văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực quốc tế, hoạt động chiếu phim với sự tham gia đăng ký của 18 quốc gia, khu trình diễn thời trang truyền thống với 19 quốc gia gửi trang phục, cùng 20 đoàn nghệ thuật quốc tế mang đến các chương trình giao lưu âm nhạc xuyên suốt bốn ngày diễn ra sự kiện.

Phối cảnh sân khấu đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Ảnh: BTC.

Một điểm mới đáng chú ý của mùa lễ hội năm nay là khu vực mang tên "Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games Quốc tế", nơi các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc được kết nối với công nghệ và ngành công nghiệp sáng tạo đương đại. Dưới sự phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các doanh nghiệp trong nước, khu vực này sẽ giới thiệu và vận hành những trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Công chúng, đặc biệt là giới trẻ, sẽ có dịp trải nghiệm di sản theo cách hoàn toàn mới thông qua các hình thức tương tác hiện đại, cùng những màn trình diễn cosplay và vũ đạo lấy cảm hứng từ tựa game Audition, kết hợp hiệu ứng ánh sáng LED sống động.

Các nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật Việt Nam và quốc tế sẽ biểu diễn xuyên suốt bốn ngày diễn ra lễ hội. Ảnh: BTC

Lễ hội không chỉ dừng lại ở việc trưng bày hay giới thiệu, mà hướng tới việc kiến tạo một không gian đối thoại văn hóa cởi mở - nơi truyền thống và hiện đại, bản sắc Việt Nam và tinh hoa thế giới có thể gặp gỡ, cộng hưởng và cùng nhau tạo nên những kết nối bền vững.

Từ những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ cho đến các hình thức sáng tạo mang hơi thở đương đại, sự kiện góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội như một trong những thành phố sáng tạo được UNESCO công nhận, đồng thời củng cố hình ảnh Thủ đô như một điểm hẹn văn hóa mang tầm quốc tế.

Lễ hội được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong năm 2026. Ảnh: BTC

Với quy mô và nội dung được đầu tư bài bản, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu ấn nổi bật trong hoạt động đối ngoại văn hóa của Việt Nam năm 2026, thu hút sự quan tâm rộng rãi từ công chúng cũng như giới truyền thông trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, nơi những giá trị di sản được tôn vinh, những sáng tạo mới được lan tỏa, và tình hữu nghị giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế ngày càng được thắt chặt.