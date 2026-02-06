285 triệu cổ phiếu HPA chính thức niêm yết trên HOSE

Sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng hồi tháng 1/2026, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát chính thức đưa 285 triệu cổ phiếu HPA giao dịch trên sàn HOSE với giá tham chiếu 41.900 đồng/cổ phiếu…

Sáng 6/2/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao Quyết định niêm yết cho Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HOSE: HPA), chính thức đưa 285 triệu cổ phiếu HPA vào giao dịch trên sàn HOSE. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên được xác định ở mức 41.900 đồng/cổ phiếu. Biên độ dao động giá là 20%. Kết thúc phiên ATO, giá cổ phiếu HPA tăng 5.01%, đạt 44.000 đồng/cổ phiếu.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) - công ty mẹ của HPA, chia sẻ: “Sau 19 năm, Hòa Phát quay lại chính nơi này để đưa doanh nghiệp thứ hai của Tập đoàn niêm yết. Ngày hôm nay vừa là ngày HPA chào sàn, vừa tròn 10 năm Tập đoàn bước chân vào lĩnh vực nông nghiệp. Đây là một lĩnh vực rất gian nan, nhưng bằng sự kiên quyết và đóng góp của hơn 2.000 cán bộ nhân viên HPA, Hòa Phát đã xây dựng vị thế top đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao”.

Ông Long cho biết việc niêm yết cổ phiếu giúp công ty tăng tính minh bạch, uy tín và nâng cao tính tự chủ, khả năng tiếp cận vốn thứ cấp. Nguồn vốn huy động được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động và tạo nguồn lực để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị HPA, cho biết nông nghiệp hiện là lĩnh vực đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ hai của Tập đoàn, sau thép. Theo ông Thắng, Hòa Phát xác định đầu tư vào nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị, quy mô lớn và có tính hệ thống.

Trước thời điểm niêm yết, trong tháng 1/2026, HPA đã hoàn tất đợt chào bán 30 triệu cổ phiếu ra công chúng, huy động được 1.257 tỷ đồng. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng. Ngày 29/1/2026, HOSE đã chấp thuận niêm yết toàn bộ 285 triệu cổ phiếu HPA.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát phát biểu tại Lễ trao quyết định niêm yết cổ phiếu HPA.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, HPA ghi nhận doanh thu đạt 8.326 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và vượt 22% kế hoạch năm.

Trong cơ cấu hoạt động, chăn nuôi heo tiếp tục là mảng kinh doanh chủ lực, đóng góp khoảng 44% tổng doanh thu của công ty. Năm 2025, sản lượng heo thương phẩm của HPA đạt hơn 380.000 con, tăng 5,9% so với năm trước. Sản lượng heo giống đạt gần 280.000 con, tăng 39,5%. Doanh nghiệp cho biết năng suất đàn nái đạt 33–34 con cai sữa mỗi nái mỗi năm, cao hơn mức trung bình của ngành, nhờ áp dụng giống heo DanBred từ Đan Mạch và quy trình chăn nuôi khép kín theo tiêu chuẩn an toàn sinh học.

Lĩnh vực thức ăn chăn nuôi cũng ghi nhận sản lượng cao nhất kể từ khi HPA tham gia thị trường. Năm 2025, tổng sản lượng đạt 357.000 tấn, tăng 5,5% so với năm 2024. Trong đó, sản lượng tiêu thụ ra thị trường đạt trên 177.000 tấn, tăng 7,3%, phần còn lại được cung cấp cho các trang trại nội bộ của Hòa Phát.

Giai đoạn đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu doanh thu vượt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng, với ROE duy trì trên 25%. Trong 5 năm tới, công ty dự kiến đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng để xây dựng thêm 3 trang trại chăn nuôi heo và một nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ ba tại miền Bắc, qua đó nâng tổng công suất lên 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm và 900.000 con heo thương phẩm mỗi năm.

HPA đang vận hành mô hình tích hợp dọc Feed–Farm, kết hợp sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi quy mô lớn. Hiện Hòa Phát giữ thị phần dẫn đầu về bò Úc, dẫn đầu thị trường trứng gà sạch tại miền Bắc, nằm trong nhóm 10 doanh nghiệp có quy mô đàn heo nái lớn và top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.

Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, tuân thủ các quy định đối với công ty niêm yết. Trong giai đoạn 2026 - 2030, HPA dự kiến không phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn, nhằm tránh pha loãng cổ phần của cổ đông hiện hữu.