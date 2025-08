HPX lên kế hoạch hoán đổi cổ phiếu HQC

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc hoán đổi khoản nợ phải thu thành cổ phiếu do Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HOSE) phát hành.

Theo đó, HPX sẽ thực hiện hoán đổi 212 tỷ đồng nợ vay của HQC thành 21,2 triệu cổ phiếu HQC với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và giao cho Chủ tịch HĐQT Đầu tư Hải Phát quyết định thời điểm thực hiện. Trong đó, cổ phiếu hoán đổi bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Chốt phiên ngày 1/8, cổ phiếu HQC chỉ giao dịch vùng 3.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị thị trường của 21,2 triệu cổ phiếu HQC là 80,56 tỷ đồng, còn chốt phiên ngày 4/8, giá cổ phiếu này tăng thêm 3,95% lên 3.950 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, nếu việc hoán đổi thành công, tính theo giá thị trường hiện tại, Đầu tư Hải Phát sẽ lỗ ngay 62% so với giá trị khoản nợ vay, tương ứng lỗ 131,44 tỷ đồng.

Trước đó, cổ đông HQC đã chính thức thông qua phương án phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với tổng giá trị lên tới 500 tỷ đồng - trong danh sách này có 4 chủ nợ, trong đó, có khoản nợ 212 tỷ đồng của HQC với HPX sẽ được chuyển đổi thành 21,2 triệu cổ phiếu, tương đương 3,383% tỷ lệ sở hữu sau phát hành.

Kết thúc quý 2/2025, HQC ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 4,9 tỷ đồng, giảm gần 54% so với cùng kỳ (10,6 tỷ đồng). Nguyên nhân là do doanh thu trong kỳ giảm do một số khách hàng không có khả năng thanh toán các đợt tiếp theo nên công ty đồng ý cho thanh lý trả hàng để bán cho khách hàng khác với giá cao hơn.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu của HQC đạt 38,1 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ (36,43 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 10,06 tỷ đồng, giảm 34,9% so với cùng kỳ (15,46 tỷ).

Năm 2025, HQC lên kế hoạch doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 189,3% so với thực hiện của năm 2024, lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng, tăng 107,1% so với thực hiện trong năm 2024.

Như vậy, với lãi sau thuế đạt 10,06 tỷ đồng, Địa ốc Hoàng Quân mới chỉ hoàn thành 14,4% so với kế hoạch lãi năm 2025.