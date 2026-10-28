HSBC thu xếp khoản vay xanh 105 triệu USD cho EVNNPC đầu tư pin lưu trữ năng lượng

Ngày 27/10/2026, Ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết vừa thu xếp thành công khoản vay xanh hợp vốn quốc tế trị giá 105 triệu USD cho EVNNPC, nhằm đầu tư hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại 70 trạm biến áp 110 kV hiện hữu ở khu vực miền Bắc.
Theo HSBC Việt Nam, đây là khoản vay hợp vốn quốc tế đầu tiên bằng USD của EVNNPC. Nguồn vốn được sử dụng để lắp đặt đồng bộ các hệ thống BESS tại các trạm biến áp, góp phần nâng cao độ ổn định và tin cậy của lưới điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng và giảm nguy cơ quá tải, sự cố lưới điện.
Trong giao dịch này, HSBC giữ vai trò đơn vị đầu mối thu xếp duy nhất, bảo lãnh phát hành và dựng sổ; đồng thời là đơn vị điều phối giao dịch xanh và ngân hàng đại lý quản lý khoản vay. Với tổng kỳ hạn 8 năm tính từ đợt giải ngân đầu tiên đến thời điểm đáo hạn cuối cùng, khoản vay thuộc nhóm giao dịch có kỳ hạn dài trên thị trường cho vay hợp vốn quốc tế của Việt Nam, trong bối cảnh tiền lệ đối với các giao dịch tương đương vẫn còn hạn chế.
Khoản vay đã nhận được lượng đăng ký vượt đáng kể quy mô chào vay ban đầu, thu hút 15 bên cho vay đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Theo HSBC, kết quả này phản ánh sự quan tâm của các tổ chức tài chính quốc tế đối với EVNNPC cũng như các dự án lưu trữ năng lượng tại Việt Nam.
Chương trình BESS dự kiến được triển khai tại 70 trạm biến áp hiện hữu, hướng đến tăng cường khả năng vận hành linh hoạt của lưới điện trong bối cảnh nhu cầu điện tăng. Dự án đồng thời được kỳ vọng góp phần thực hiện các định hướng phát triển nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, cũng như mục tiêu phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng trong Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia.
Khoản vay hợp vốn quốc tế bằng USD đầu tiên dành cho EVNNPC kết hợp giải pháp tài chính xanh với đầu tư hạ tầng lưu trữ năng lượng.
"Giao dịch góp phần tăng cường khả năng chống chịu của lưới điện, hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống điện linh hoạt, bền vững hơn. Sự tham gia của 15 bên cho vay quốc tế cũng thể hiện niềm tin của thị trường đối với EVNNPC và chương trình đầu tư này", ông Tim Evans nhận định.
Theo HSBC, giao dịch này tiếp nối quan hệ hợp tác giữa ngân hàng và EVNNPC sau một số khoản vay song phương dài hạn trong nước. Việc huy động vốn từ thị trường quốc tế cũng tạo thêm cơ hội để EVNNPC đa dạng hóa nguồn tài chính phục vụ đầu tư hạ tầng điện.
Để khoản vay đáp ứng các tiêu chí của Bộ Nguyên tắc Khoản vay xanh, HSBC đã phối hợp với EVNNPC cơ cấu khoản vay theo hướng gắn nguồn vốn tài trợ với các lợi ích môi trường của chương trình BESS.
Giao dịch cũng phù hợp với định hướng khuyến khích cho vay hợp vốn đối với các dự án quy mô lớn của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời mở thêm kênh huy động vốn quốc tế cho các dự án hạ tầng năng lượng tại Việt Nam.
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