Thứ Ba, 19/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

HSBC thu xếp khoản tín dụng 800 tỷ đồng cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Minh Huy

19/05/2026, 11:08

HSBC Việt Nam vừa thu xếp khoản tín dụng trị giá 800 tỷ đồng cho Nutifood nhằm tài trợ xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn kết nối khu trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Thủ Thiêm, với sự bảo lãnh của Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Australia…

Đại diện HSBC Việt Nam, Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Australia và Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tại buổi công bố
Đại diện HSBC Việt Nam, Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Australia và Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tại buổi công bố

Ngày 18/5/2026, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) công bố đã thu xếp khoản tiện ích tín dụng trị giá 800 tỷ đồng (khoảng 31 triệu USD) kỳ hạn 5 năm, được Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Australia (Export Finance Australia - EFA) bảo lãnh 90% cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood nhằm tài trợ xây dựng cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn, kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc toàn quốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam, cho biết khoản tiện ích tín dụng này cho thấy khả năng kết hợp giữa sự hỗ trợ từ các cơ quan tín dụng xuất khẩu với nguồn vốn bằng nội tệ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời hỗ trợ các dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng. Việc đồng hành cùng Nutifood trong dự án hạ tầng xã hội này góp phần tăng cường kết nối tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Trong giao dịch này, HSBC giữ vai trò Điều phối tín dụng xuất khẩu, đầu mối cấp tín dụng hợp vốn, đầu mối nhận tài sản bảo đảm và bên cho vay ban đầu. Khoản tín dụng được thu xếp bằng đồng Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu huy động vốn của Nutifood, đồng thời được bảo lãnh 90% bởi Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Australia.

Theo HSBC, việc triển khai nguồn vốn bằng nội tệ không chỉ góp phần hỗ trợ dự án hạ tầng xã hội tại TP. Hồ Chí Minh mà còn cho thấy khả năng ứng dụng các giải pháp tài chính có cấu trúc với sự tham gia của các cơ quan tín dụng xuất khẩu trong việc tài trợ các dự án phục vụ cộng đồng. Hình thức tài trợ này cũng giúp đồng bộ nguồn vốn với cơ cấu chi phí của dự án, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hiệu quả huy động vốn.

Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nutifood, cho biết doanh nghiệp định hướng phát triển bền vững không chỉ tập trung tạo ra giá trị kinh tế mà còn hướng đến những đóng góp lâu dài cho cộng đồng. Sự đồng hành và hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế tiếp tục củng cố định hướng phát triển mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

Trong khi đó, ông John Hopkins, Giám đốc Điều hành kiêm Tổng Giám đốc EFA, cho biết dự án cho thấy khả năng hợp tác giữa Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Australia và các ngân hàng quốc tế trong hỗ trợ phát triển hạ tầng, đồng thời thúc đẩy quan hệ thương mại với doanh nghiệp địa phương. Ông cũng cho biết Nutifood đang mở rộng hợp tác với Australia, trong đó có liên doanh với ViPlus Dairy để phát triển các sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu sữa từ Australia, mở ra thêm dư địa hợp tác trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, giao dịch cũng ghi nhận nhiều dấu mốc trên thị trường. Đây là khoản tài trợ bằng đồng Việt Nam đầu tiên có sự hỗ trợ của cơ quan tín dụng xuất khẩu (ECA), đồng thời là giao dịch ECA đầu tiên được HSBC Việt Nam triển khai và xử lý hoàn toàn trong nước.

Ngoài ra, đây cũng là khoản tài trợ đầu tiên của HSBC được bảo lãnh bởi Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Australia cho một khoản vay doanh nghiệp liên quan đến dự án thuộc chương trình Ủy nhiệm Hạ tầng Bền vững Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không ràng buộc của tổ chức này.

Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục gom ròng gần 2.000 tỷ

20:16, 18/05/2026

Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục gom ròng gần 2.000 tỷ

HSBC: Việt Nam duy trì lợi thế tăng trưởng từ thương mại và FDI

09:49, 13/05/2026

HSBC: Việt Nam duy trì lợi thế tăng trưởng từ thương mại và FDI

Chuyên gia: Phân bổ tài sản đa dạng chứng khoán và vàng để tận dụng trọn vẹn cơ hội

11:09, 14/04/2026

Chuyên gia: Phân bổ tài sản đa dạng chứng khoán và vàng để tận dụng trọn vẹn cơ hội

Từ khóa:

HSBC Việt Nam khoản vay nhà đầu tư Nutrifood thu xếp khoản tín dụng Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Australia vốn

Đọc thêm

TP.HCM: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao dài 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh

TP.HCM: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao dài 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận nghiên cứu đề xuất đầu tư tuyến đường trên cao dài gần 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh theo phương thức đối tác công tư (PPP)...

Hà Nội : Khởi công dự án gần 162.000 tỷ đồng nâng cấp trục Quốc lộ 1A

Hà Nội : Khởi công dự án gần 162.000 tỷ đồng nâng cấp trục Quốc lộ 1A

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ vừa được khởi công với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành động lực mở rộng không gian đô thị và tái cấu trúc cửa ngõ phía Nam Thủ đô...

Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe

Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe

Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên mở rộng ngay các tuyến cao tốc 2 làn xe lên quy mô hoàn chỉnh nhằm giảm nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng...

Moody’s Ratings: Động lực cải cách và triển vọng tích cực thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Moody’s Ratings: Động lực cải cách và triển vọng tích cực thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Báo cáo Hội nghị Tín dụng Việt Nam tháng 5/2026 của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings cho thấy Việt Nam tiếp tục duy trì mức xếp hạng quốc gia ở mức Ba2 với triển vọng Tích cực…

WB: Việt Nam cần ưu tiên chính sách linh hoạt trước bất định toàn cầu

WB: Việt Nam cần ưu tiên chính sách linh hoạt trước bất định toàn cầu

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2026 dự kiến sẽ giảm xuống 6,8% do sức ép gia tăng từ những diễn biến địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

MEYGROUP được tỉnh An Giang trao biên bản ghi nhớ nghiên cứu khảo sát đầu tư khu phức hợp biển 770ha

Bất động sản

2

Nhà ở xã hội LA Home mở chuẩn sống an cư giữa đô thị hiện đại

Bất động sản

3

Làng Sen quê Bác : Điểm du lịch nổi bật nhất tỉnh Nghệ An

Du lịch

4

Tín hiệu lạc quan mới về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

Thế giới

5

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió trên biển đầu tiên

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy