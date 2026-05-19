HSBC thu xếp khoản tín dụng 800 tỷ đồng cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

HSBC Việt Nam vừa thu xếp khoản tín dụng trị giá 800 tỷ đồng cho Nutifood nhằm tài trợ xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn kết nối khu trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Thủ Thiêm, với sự bảo lãnh của Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Australia…

Ngày 18/5/2026, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) công bố đã thu xếp khoản tiện ích tín dụng trị giá 800 tỷ đồng (khoảng 31 triệu USD) kỳ hạn 5 năm, được Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Australia (Export Finance Australia - EFA) bảo lãnh 90% cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood nhằm tài trợ xây dựng cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn, kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc toàn quốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam, cho biết khoản tiện ích tín dụng này cho thấy khả năng kết hợp giữa sự hỗ trợ từ các cơ quan tín dụng xuất khẩu với nguồn vốn bằng nội tệ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời hỗ trợ các dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng. Việc đồng hành cùng Nutifood trong dự án hạ tầng xã hội này góp phần tăng cường kết nối tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Trong giao dịch này, HSBC giữ vai trò Điều phối tín dụng xuất khẩu, đầu mối cấp tín dụng hợp vốn, đầu mối nhận tài sản bảo đảm và bên cho vay ban đầu. Khoản tín dụng được thu xếp bằng đồng Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu huy động vốn của Nutifood, đồng thời được bảo lãnh 90% bởi Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Australia.

Theo HSBC, việc triển khai nguồn vốn bằng nội tệ không chỉ góp phần hỗ trợ dự án hạ tầng xã hội tại TP. Hồ Chí Minh mà còn cho thấy khả năng ứng dụng các giải pháp tài chính có cấu trúc với sự tham gia của các cơ quan tín dụng xuất khẩu trong việc tài trợ các dự án phục vụ cộng đồng. Hình thức tài trợ này cũng giúp đồng bộ nguồn vốn với cơ cấu chi phí của dự án, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hiệu quả huy động vốn.

Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nutifood, cho biết doanh nghiệp định hướng phát triển bền vững không chỉ tập trung tạo ra giá trị kinh tế mà còn hướng đến những đóng góp lâu dài cho cộng đồng. Sự đồng hành và hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế tiếp tục củng cố định hướng phát triển mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

Trong khi đó, ông John Hopkins, Giám đốc Điều hành kiêm Tổng Giám đốc EFA, cho biết dự án cho thấy khả năng hợp tác giữa Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Australia và các ngân hàng quốc tế trong hỗ trợ phát triển hạ tầng, đồng thời thúc đẩy quan hệ thương mại với doanh nghiệp địa phương. Ông cũng cho biết Nutifood đang mở rộng hợp tác với Australia, trong đó có liên doanh với ViPlus Dairy để phát triển các sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu sữa từ Australia, mở ra thêm dư địa hợp tác trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, giao dịch cũng ghi nhận nhiều dấu mốc trên thị trường. Đây là khoản tài trợ bằng đồng Việt Nam đầu tiên có sự hỗ trợ của cơ quan tín dụng xuất khẩu (ECA), đồng thời là giao dịch ECA đầu tiên được HSBC Việt Nam triển khai và xử lý hoàn toàn trong nước.

Ngoài ra, đây cũng là khoản tài trợ đầu tiên của HSBC được bảo lãnh bởi Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Australia cho một khoản vay doanh nghiệp liên quan đến dự án thuộc chương trình Ủy nhiệm Hạ tầng Bền vững Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không ràng buộc của tổ chức này.