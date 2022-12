KBC sắp họp ĐHCĐ bất thường lần 2 xin ý kiến về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trả cổ tức bằng tiền

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) thông báo mời họp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2022 lần 2.

Theo đó, ngày 28/12 tới đây, KBC sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2/2022. Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 28/11, nhằm thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 và Báo cáo về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

Đáng chú ý, phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và kế hoạch trả cổ tức bằng tiền cũng cũng sẽ được xin ý kiến. Ngoài ra, KBC cũng sẽ xin thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Hiện Kinh Bắc chưa công bố cụ thể các phương án và kế hoạch. Công ty cho biết sẽ đăng tải nội dung và tài liệu họp trên website chậm nhất vào ngày 7/12/2022 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).





Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã nâng khuyến nghị từ "khả quan" lên "mua" cho KBC mặc dù điều chỉnh giảm 45% giá mục tiêu xuống còn 23.500 đồng/CP. Giá cổ phiếu của KBC đã giảm 52% trong 3 tháng qua.

Tuy nhiên, chốt phiên giao dịch ngày 2/12, giá cổ phiếu này giảm thêm 6,96% còn 21.600 đồng cổ phiếu.



VCSC cho biết giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do (1) chúng tôi tăng giả định WACC thêm 3,7 điểm %, (2) chúng tôi giả định KBC tạm hoãn giao dịch bán buôn tại dự án Khu đô thị Tràng Cát trong năm 2023 và (3) chúng tôi loại dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 ra khỏi mô hình định giá và giá mục tiêu của chúng tôi, được bù đắp một phần nhờ hiệu ứng tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá mục tiêu đến cuối năm 2023. Chúng tôi hiện chỉ đưa các dự án Khu công nghiệp & khu đô thị đã được phê duyệt chủ trương đầu tư vào mô hình định giá của chúng tôi.

Cũng theo VCSC, do VCSC dự báo KBC sẽ ghi nhận doanh số bán buôn đối với khu đô thị Tràng Cát vào năm 2024 so với năm 2023 trong dự báo trước đây và loại Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 ra khỏi dự báo của chúng tôi, chúng tôi điều chỉnh giảm 74% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2023 và 24% lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024. Chúng tôi cũng điều chỉnh giảm 27% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS trong năm 2022 do chúng tôi giảm dự báo doanh số bán đất Khu công nghiệp trong năm 2022, khi chúng tôi quan sát thấy tiến độ đàm phán giữa KBC và các khách thuê chậm hơn dự kiến trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chững lại.

Trong năm 2022, VCSC dự báo doanh thu giảm 36% YoY đạt 2,7 nghìn tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS tăng 240% YoY đạt 2,7 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ mức tăng thu nhập ròng YoY từ các công ty liên kết nhờ khoản lãi phi tiền mặt lớn từ việc đánh giá lại trị giá 2,2 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022

Ngoài ra, VCSC dự báo doanh thu năm 2023 sẽ tăng đạt 5,1 nghìn tỷ đồng (+87% YoY) nhưng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giảm 51% YoY đạt 1,3 nghìn tỷ đồng do mức giảm YoY thu nhập ròng từ các công ty liên kết, được bù đắp một phần nhờ doanh số bán đất Khu công nghiệp tích cực trong năm 2023.

Mặt khác, VCSC cho rằng KBC là công ty hưởng lợi chính từ sự chuyển dịch cơ cấu của ngành sản xuất toàn cầu sang Việt Nam và có thành tích thu hút các khách thuê lớn như LG, Foxconn, Luxshare, Canon và GoerTek. Ngoài ra, KBC có đầu tư vào đất khu đô thị. Chúng tôi cho rằng KBC hiện có định giá hấp dẫn với P/B dự phóng năm 2023 là 0,8 lần (dựa theo dự báo của chúng tôi).

VCSC cũng cho biết, rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi là việc KBC trì hoãn trong việc triển khai các dự án mới và/hoặc sự trì hoãn đầu tư từ các khách hàng tiềm năng.