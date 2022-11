KBC được chấp thuận đầu tư dự án 90ha tổng vốn gần 1.000 tỷ, Foxconn thuê 50ha

Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) vừa thông báo thông tin về việc Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (SBG) - công ty con của KBC đã nhận được quyết định số 1320 ngày 4/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng, tỉnh bắc Giang (90ha).

Theo đó, nhà đầu tư dự án là Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (SBG). Tên dự án là Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng. Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, quy mô 90ha.

Địa điểm tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Vốn đầu tư 996 tỷ đồng, thời gian hoạt động dự án từ ngày Dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đến hết ngày 5/2/2057.

Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng được phê duyệt năm 2022 đã nâng tổng quy mô diện tích của cả Khu công nghiệp từ 426 ha lên 516 ha. Trong đó, Khu công nghiệp hiện hữu 426 ha đã được lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp, thu hút 41 dự án đầu tư bao gồm 37 dự án FDI, 4 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư lên tới 2,8 tỷ USD, tạo việc làm cho khoảng 67.000 lao động. Các dự án đầu tư của tập đoàn lớn như Foxconn, Siflex, Samkwang, Lens...

Giai đoạn mở rộng 90ha được Thủ tướng phê duyệt cũng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm khảo sát, đăng ký thuê với tỷ lệ lấp đầy dự kiến đạt 90%. Trong đó, đặc biệt Foxconn sau khi khảo sát đã ký biên bản ghi nhớ thuê lại đất vào tháng 8/2022 xác nhận thuê lại 50,5 ha đất để triển khai dự án đầu tư tập trung chủ yếu sản xuất sản phẩm của Apple tại Bắc Giang với quy mô hơn 300 triệu USD.

Về tình hình kinh doanh của KBC, doanh thu thuần quý 3 của KBC ghi nhận hơn 203 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ. Nguyên nhân doanh thu thuần giảm so cùng kỳ chủ yếu do Công ty không ghi nhận bất kỳ doanh thu nào từ bán nhà xưởng.

Trong kỳ, KBC báo khoản lãi hơn 1.997 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết. Theo thuyết minh, đây là phần thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh liên quan việc KBC tăng tỷ lệ sở hữu lên 48% với CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

Nhờ đó, KBC báo lãi ròng gần 1.919 tỷ đồng trong quý 3 trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 68 tỷ đồng. Lãi ròng 9 tháng đầu năm 2022 của KBC được nâng lên gần 2.030 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ.

Tổng tài sản của KBC tại thời điểm 30/09/2022 là 33.338 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Chiếm phần lớn trong tổng tài sản là các khoản phải thu và hàng tồn kho với giá trị lần lượt 11.823 tỷ đồng và 11.980 tỷ đồng, tăng 9% và 4%. Mặt khác, tiền mặt của Công ty giảm 46%, còn 1.459 tỷ đồng.

Nợ phải trả của KBC tăng nhẹ 2% so với đầu năm, lên gần 14.700 tỷ đồng. Trong đó, gần một nửa là nợ vay với 6.964 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với cuối năm trước.

Nợ vay từ trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ vay của KBC. Cụ thể, Công ty đang nợ trái phiếu hơn 3.846 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9. Đợt đáo hạn trái phiếu gần nhất là lô trái phiếu 400 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào tháng 2/2023. Tiếp theo, hai lô trái phiếu với giá trị lần lượt 1.500 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng sẽ cùng đáo hạn trong tháng 6/2023. Lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng cuối cùng sẽ đáo hạn vào tháng 11/2024.

Chốt phiên ngày 7/11, giá cổ phiếu KBC giảm 6,96% xuống 15.350 đồng/cổ phiếu và giảm gần 70% thị giá so với đỉnh đầu năm 2022.