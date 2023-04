KBC xin rút hồ sơ mua lại 50 triệu cổ phiếu

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc rút hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu.

Cụ thể: ngày 18/4, KBC công bố xin rút hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu ngày 10/4/2023 để hoàn thiện hồ sơ. Ngày 10/4 công ty đã nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, Công ty nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ.

Mới đây, Kinh Bắc điều chỉnh nguồn tiền sử dụng mua cổ phiếu quỹ là thặng dự vốn cổ phần tại thời điểm 30/9/2022 sang thời điểm 31/12/2022, số tiền ước tính vẫn là 2.743 tỷ đồng và thời gian mua dự kiến từ trong quý 1, 2/2023 sang quý 2 và 3/2023.

Như vậy, sau điều chỉnh, công ty vẫn dự kiến mua lại 50 triệu cổ phiếu KBC, giá không cao hơn 34.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông bất thường vừa tổ chức cuối năm 2022, công ty thông qua kế hoạch mua lại 100 triệu cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ, giá mua tối đa 34.000 đồng/cổ phiếu, ước tính công ty sẽ bỏ ra tối đa 3.400 tỷ đồng để mua vào 100 triệu cổ phiếu.

Liên quan tới vấn đề họp Đại hội đồng cổ đông thương niên, HĐQT Kinh Bắc đã thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức, chậm nhất trước ngày 30/6, địa điểm và hình thức tổ chức họp sẽ được thông báo sau. Lý do gia hạn là các nhiệm vụ và kế hoạch quan trọng năm 2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường 2022 lần 2 thông qua ngày 28/12/2022.

Chốt phiên ngày 19/4, giá cổ phiếu KBC giảm 1.000 đồng/cổ phiếu còn 24.300 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, ngày 15/2 VCSC đã nâng giá mục tiêu thêm 2,1% lên 24.000 đồng/cổ phiếu nhưng điều chỉnh hạ khuyến nghị từ "mua" xuống "khả quan" cho KBC do giá cổ phiếu của công ty đã tăng 50% trong 3 tháng qua.

Theo VCSC, giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu do định giá cao hơn đối với KCN Quang Châu và Quang Châu mở rộng và KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh do chúng tôi kỳ vọng giá bán trung bình (ASP) cao hơn và tiến độ bán hàng tích cực hơn trong năm 2023. Tuy nhiên, yếu tố này sẽ bị ảnh hưởng một phần bởi giả định doanh số bán hàng bị trì hoãn của chúng tôi tại Khu Đô thị Tràng Cát sang năm 2025 so với năm 2024 trong dự báo trước đây.

Ngoài ra, VCSC dự báo KBC sẽ ghi nhận doanh số bán đất KCN đạt 147 ha trong năm 2023 (+682% YoY) so với 107 ha trong dự báo trước đây do tiến độ bán hàng tại các KCN Quang Châu và Nam Sơn Hạp Lĩnh nhanh hơn dự kiến.



Bên cạnh hợp đồng KCN chưa thực hiện với diện tích 107 ha tính đến cuối năm 2022, KBC gần đây đã ký thêm các biên bản ghi nhớ (MOU) đối với 50 ha đất tại KCN NSHL, đóng góp vào tổng giá trị hợp đồng ước tính của KBC đạt 4,8 nghìn tỷ đồng. VCSC cho biết, giả định doanh số bán đất KCN của chúng tôi là thận trọng so với với kế hoạch của KBC là 250 ha (+1229% YoY) trong năm 2023.