Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Phó Tổng giám đốc KDC muốn bán hết cổ phiếu

Hà Anh

13/02/2026, 09:06

Ông Trần Quốc Nguyên - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán hết 189.742 cổ phiếu KDC đang nắm giữ, từ ngày 25/2-24/3.

Sơ đồ giá cổ phiếu KDC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu KDC trên TradingView.

Ông Trần Quốc Nguyên thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE).

Theo đó, ông Trần Quốc Nguyên - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán hết 189.742 cổ phiếu KDC đang nắm giữ. Nếu thành công, sau khi hoàn tất giao dịch, ông Nguyên sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại KDC.

Mục đích là nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/02-24/03 bằng phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn.

Ở chiều ngược lại, ông Vương Bửu Linh - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc đã mua thành công 37.000 cổ phiếu như đã đăng ký, từ ngày 10-11/2. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.757.229 cổ phiếu lên 2.794.229 cổ phiếu, chiếm 0,962%.

Về kết quả kinh doanh, KDC ghi nhận doanh thu thuần quý 4/2025 đạt 2.775 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt lần lượt là 640,5 tỷ đồng và 559 tỷ đồng, tương ứng tăng 7.259% và 27.723% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận tăng chủ yếu đến từ việc thoái một phần vốn ở công ty liên kết.

Còn trên báo báo tài chính hợp nhất, KDC ghi nhận doanh thu thuần quý 4/2025 đạt 2.468 tỷ đồng giảm nhẹ 3%, lợi nhuận trước thuế đạt 563,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 460,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 1.529% và 3.508% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong kỳ, Tập đoàn đã thực hiện tái cấu trúc các khoản đầu tư, thoái một phần vốn ở công ty liên kết dẫn đến doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng, đồng thời lãi từ công ty liên doanh, liên kết cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Do vậy, các yếu tố này đã tác động tích cực lên kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Được biết ngày 6/3 tới, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên bất thường năm 2026 tại sảnh Nile, Trung tâm Hội nghị Riverside - số 360D Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội, Tp.HCM nhằm báo cáo sơ bộ về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025, tờ trình về phương án mua lại cổ phiếu quỹ của công ty để giảm vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

