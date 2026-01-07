Con trai Chủ tịch KDC đăng ký mua 50.000 cổ phiếu trước ngày chốt quyền trả cổ tức

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 9/1 đến ngày 7/2/2026, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Ông Trần Tuấn Vinh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE).

Theo đó, ông Trần Tuấn Vinh, con trai ông Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT KDC đăng ký mua 50.000 cổ phiếu KDC nhằm mục đích đầu tư cá nhân.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 9/1 đến ngày 7/2/2026, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu thành công, ông Vinh sẽ nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0 lên 50.000 cổ phiếu, chiếm 0,017% vốn tại KDC. Còn ông Kim Thành hiện đang nắm giữ 896.322 cổ phiếu KDC, tỷ lệ 0,31%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/1, cổ phiếu KDC giảm 1,15% xuống mức 51.400 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này, ông Vinh sẽ phải chi khoảng 2,6 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu KDC trên.

Được biết, KDC đã có thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 13/1, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/1 và ngày thanh toán là ngày 28/1 tới.

Như vậy, nếu ông Tuấn Vinh mua thành công lượng cổ phiếu KDC như đã đăng ký trước ngày 13/1, thì sẽ nhận về 60 triệu đồng tiền cổ tức từ KIDO.

Trước đó, trong tháng 11/2025, KDC đã lấy ý kiến cổ đông và thông qua việc tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Lý giải cho quyết định này, ban lãnh đạo công ty cho biết tình hình kinh tế năm 2025 dự kiến vẫn còn khó khăn, doanh nghiệp chịu áp lực chi phí và cạnh tranh gay gắt.



Do đó, công ty cần ưu tiên dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh cho giai đoạn quý 4/2025 và quý 1/2026. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến sẽ lùi sang quý 1/2026.

Kết thúc quý 3/2025, doanh thu thuần của KDC đạt đạt 2.429 tỷ đồng tăng 8%, lợi nhuận trước thuế đạt 73 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 66,7 tỷ đồng, tăng 337% và 199% so với cùng kỳ năm 2024.

KDC cho biết trong kỳ Tập Đoàn thực hiện tái cấu trúc, tăng đầu tư vào công ty liên kết, đồng thời lãi từ công ty liên doanh, liên kết cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Các yếu tố này đã tác động tích cực lên kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, KIDO ghi nhận doanh thu đạt hơn 6.755 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 157,3 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 124% so với cùng kỳ.

Năm 2025, KIDO đạt mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng, do đó, công ty mới hoàn thành 52% và 19,7% các chỉ tiêu đề ra.