Khánh Hòa liên tục đón các chuyến tàu biển quốc tế

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết tàu du lịch cao cấp Spectrum Of The Seas (quốc tịch Cyprus) vừa đưa 4.308 khách đến từ Pháp, Đức, Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc)… đến vịnh Nha Trang để tham quan tỉnh Khánh Hòa.

Theo lịch trình, du khách trên tàu sẽ tham quan Viện Hải dương học, tháp Bà Ponagar, làng nghề Trường Sơn, tham quan 1 vòng khu trung tâm thành phố, tắm bùn... Tàu Spectrum of the Seas dự kiến rời khu neo Nha Trang tiếp tục hành trình đi Phú Mỹ - Vũng Tàu vào chiều cùng ngày.

Tàu du lịch Spectrum Of the Seas là siêu du thuyền hiện đại bậc nhất thuộc dòng Quantum của Tập đoàn Royal Caribbean International (RCI), được đóng tại Meyer Werft ở Papenburg, Đức và được hạ thủy vào tháng 4/2019. Hiện tại, đây được xem là du thuyền lớn nhất đang vận hành ở châu Á với 16 tầng và hơn 2.000 phòng, có thể phục vụ tối đa hơn 5.600 khách. Trên tàu có nhiều tiện ích vượt trội như 3 hồ bơi, rạp chiếu phim ngoài trời, spa, nhà hát có sức chứa 1.300 người...

Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2023 đến nay, Khánh Hòa đã đón 11 chuyến tàu biển với 13.642 khách lên bờ tham quan. Vào đầu tháng 8/2023, tàu biển quốc tế Spectrum of the Seas cũng đã cập bến tại Nha Trang (Khánh Hòa) và mang theo hơn 3.000 du khách đến tham quan.

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa cũng đã đón các du thuyền quốc tế từ nhiều quốc gia như du thuyền quốc tế Silver Muse (quốc tịch Bahamas) đã cập cảng Nha Trang đưa khoảng 400 du khách tham quan thành phố biển; du thuyền cao cấp có tên Seven Seas Explorer đưa hơn 630 du khách đến tham quan…

Sở Du lịch đánh giá việc liên tục nhiều tàu biển ghé Nha Trang đánh dấu sự trở lại của dòng khách du lịch bằng tàu biển. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đến du khách quốc tế đặc biệt là thị trường khách Châu Âu.

Trong năm 2023, ngành du lịch Khánh Hòa dự kiến đón 27 chuyến tàu biển mang theo du khách quốc tế. Bên cạnh đó, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón khoảng 4 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong 7 tháng đầu năm, ngành du lịch Khánh Hòa đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 4 triệu lượt, tăng 175,5% so với cùng kỳ (đạt 100% so với kế hoạch). Trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 995.000 lượt, tăng 13 lần so với cùng kỳ, khách nội địa ước đạt hơn 3 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tăng 148,6 % so với cùng kỳ (đạt 90,67% so với kế hoạch).

Với những kinh nghiệm đúc kết trong thời gian qua cùng với các trang thiết bị, hạ tầng được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm chất lượng nên du lịch Nha Trang - Khánh Hòa kỳ vọng sẽ đón tiếp số lượng lớn khách quốc tế trong năm 2023.