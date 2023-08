Siêu tàu biển Spectrum of the Seas đưa 3.000 du khách đến Nha Trang

Theo Công ty Lữ hành Saigontourist, tàu Spectrum of the Seas đi theo hành trình từ Singapore - Nha Trang mang mang theo 3.000 du khách quốc tịch Anh, Mỹ, Úc… đến Việt Nam trong ngày. Do tàu lớn không thể cập cảng Nha Trang nên phải neo ngoài vịnh Nha Trang, trung chuyển khách vào bờ.

Đến Nha Trang lần này, du khách trên tàu sẽ đi tham quan Viện Hải dương học, Tháp Bà Ponagar, làng nghề Trường Sơn, chùa Long Sơn; tham quan và mua sắm tại chợ Đầm, tắm bùn, đạp xe khám phá làng quê ngoại thành Nha Trang… Tối 2/8, tàu biển Spectrum of the Seas sẽ rời Nha Trang đi Hong Kong (Trung Quốc) và dự kiến quay lại Nha Trang vào ngày 21/8/2023.

Tàu du lịch Spectrum of the Seas nằm trong top 10 siêu phẩm nghỉ dưỡng xa hoa trên biển của thế giới. Đây cũng là tàu du lịch đã dừng chân tại cảng Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) hồi cuối tháng 2 năm nay. Spectrum of the Seas được đầu tư khủng với chi phí lên đến 940 triệu USD (hơn 22 ngàn tỷ đồng) của hãng Royal Caribbean. Hiện tại, đây được xem là du thuyền lớn nhất đang vận hành ở châu Á với 16 tầng và hơn 2.000 phòng, có thể phục vụ tối đa hơn 5.600 khách. Trên tàu có nhiều tiện ích vượt trội như 3 hồ bơi, 3 bể sục, rạp chiếu phim ngoài trời, spa, nhà hát có sức chứa 1.300 người...

Tàu Spectrum of the Seas đi theo hành trình từ Singapore - Nha Trang mang mang theo 3.000 du khách quốc tịch Anh, Mỹ, Úc…

Trước khi cập bến cảng tại Việt Nam, du thuyền được xem là đắt đỏ hàng đầu thế giới hiện tại đã gặp sự cố hy hữu trong chuyến hành trình ngang qua Singapore. Theo Trung tâm Điều phối Cứu hộ Hàng hải Singapore, khoảng 7h50 phút sáng ngày 31/7 (theo giờ địa phương), họ đã nhận được báo cáo về một hành khách trên tàu Spectrum of the Seas đã bị rơi xuống biển và mất tích. Ngay sau đó, cơ quan đã phát thông báo an toàn hàng hải cho các tàu thuyền neo đậu trong hải phận eo biển của Singapore cũng như những người có mặt tại cảng biển Singapore lưu ý nếu có phát hiện tung tích của người bị nạn.

Danh tính của nạn nhân gặp sự cố trên tàu Spectrum of the Seas được giữ kín để đảm bảo quyền riêng tư. Tại thời điểm sau khi có thông báo, giới chức Singapore đã yêu cầu du thuyền Spectrum of the Seas dừng lại tại cảng để hỗ trợ, phục vụ công tác điều tra về vụ tai nạn nói trên. Sau đó, kênh truyền hình của Singapore đã đưa tin mới nhất, cho biết du thuyền Spectrum of the Seas đã được phép rời khỏi hải phận của nước này vào lúc 16h30 phút cùng ngày để tiếp tục chuyến hành trình đến các quốc gia khác. Chuyến hành trình lần này của Spectrum of the Seas dự kiến kéo dài 12 ngày đêm với đích đến cuối cùng là Tokyo (Nhật Bản).

Siêu tàu biển Spectrum of the Seas tới Nha Trang đánh dấu mùa du lịch tàu biển 2023 - 2024 đang sôi động trở lại. Theo Sở Du lịch, từ đầu năm 2023 đến nay Khánh Hòa đã đón 10 chuyến tàu biển với hơn 9.600 khách lên bờ tham quan. Dự kiến, trong tháng 8 này, sẽ có thêm 1 chuyến tàu biển đến Nha Trang. Sự trở lại của dòng khách du lịch bằng tàu biển đến từ các quốc gia như Đức, Canada, Australia, Colombia, Thái Lan, Trung Quốc... là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang, Khánh Hòa đến du khách quốc tế, đặc biệt là thị trường châu Âu.

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đánh giá, phần lớn khách du lịch bằng tàu biển là dòng khách du lịch cao cấp. Thời gian khám phá của các đoàn khách du lịch tàu biển ngắn nên nếu khi có thiện cảm với tỉnh Khánh Hòa, nhiều du khách có thể quay trở lại khi có điều kiện. Phần lớn khách du lịch tàu biển chọn các điểm đến quen thuộc tại TP Nha Trang như Chùa Long Sơn, Tháp Bà Ponagar, làng nghề Trường Sơn. Một số tour trải nghiệm được ưa chuộng là thăm sông Cái và đồng quê vùng ven Nha Trang; đạp xe khám phá làng quê và học nấu ăn.

Mặc dù tiềm năng phát triển của loại hình du lịch tàu biển là rất lớn, tỉnh Khánh Hòa vẫn cần tháo gỡ các vướng mắc trong thủ tục hành chính, quy trình tàu du lịch ra vào các cảng quốc tế. Từ đó, thông tin cho các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực vận chuyển, lữ hành, dịch vụ, du lịch phục vụ khách quốc tế bằng tàu biển phối hợp tổ chức các hoạt động tiếp nhận, khai thác tàu khách quốc tế đến tỉnh Khánh Hòa đạt hiệu quả cao.

Trước đó, ngày 1/3, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũng đã đón 637 du khách quốc tế trên tàu du lịch cao cấp Seven Seas Explorer đến tham quan. Đoàn du khách này đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như Mỹ, New Zealand, Mexico, Tây Ban Nha, Canada, Thụy Sĩ, Đức, Hong Kong (Trung Quốc), Philippines, Thái Lan... Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu năm nay đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách nội địa khoảng 2,5 triệu, còn 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỉ đồng.