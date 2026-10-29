Khoa học công nghệ giúp ngành chăn nuôi mở ra hướng phát triển bền vững
CChu Khôi
Chọn cỡ chữ
Dịch bệnh, biến đổi khí hậu, yêu cầu giảm phát thải và cạnh tranh bất đối xứng đang tạo sức ép lớn lên ngành chăn nuôi. Vì vậy, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế được xác định là hướng đi quan trọng để ngành phát triển bền vững...
Từ ngày 28-31/10/2026, Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc
lần thứ 21 (AAAP 2026) với chủ đề: “Chăn nuôi bền vững - Sustainable Animal Production” diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Hội nghị do Hội Chăn
nuôi Việt Nam (AHAV) chủ trì tổ chức, với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà
quản lý và doanh nghiệp đến từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng trao đổi về những
định hướng phát triển của ngành chăn nuôi trong bối cảnh mới.
CHĂN NUÔI ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU THÁCH THỨC
Phát biểu tại phiên khai mạc ngày 28/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định chăn nuôi là lợi thế
quốc gia, lĩnh vực được ưu tiên phát triển, không chỉ bảo đảm an ninh dinh dưỡng
mà còn tạo sinh kế cho nông dân và duy trì hệ sinh thái doanh nghiệp nông nghiệp.
Dù gặp nhiều bất lợi về điều kiện tự
nhiên, đất đai hạn chế, khí hậu phức tạp và phụ thuộc lớn vào nguyên liệu thức
ăn nhập khẩu, ngành chăn nuôi Việt Nam vẫn đạt những bước phát triển đáng kể nhờ
chính sách phù hợp cùng nỗ lực của các nhà khoa học, doanh nghiệp và người chăn
nuôi.
Hiện nay, chăn nuôi đóng góp khoảng 27% GDP ngành nông nghiệp,
cơ bản đáp ứng nhu cầu thực phẩm thiết yếu trong nước và bước đầu tham gia xuất
khẩu. Việt Nam đứng thứ 6 thế giới về quy mô đàn lợn, thứ 2 về đàn thủy cầm.
Công nghiệp sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi, thuốc và sinh phẩm thú y cũng
thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN".
Ông Nguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Đáng chú ý, hơn 90% nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh
doanh chăn nuôi đến từ khu vực kinh tế tư nhân. Nhà nước tập trung hỗ trợ thông
qua các chính sách về thuế, đào tạo nhân lực và phát triển khoa học, công nghệ.
Tuy nhiên, quá trình phát triển và hội nhập sâu rộng đang
đặt ngành chăn nuôi trước nhiều thách thức. Đó là dịch bệnh, biến đổi
khí hậu, yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm an toàn thực phẩm, cạnh
tranh bất đối xứng và phúc lợi vật nuôi đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản
xuất, kinh doanh. Trong đó, khu vực chăn nuôi nông hộ và các doanh nghiệp vừa,
nhỏ chịu sức ép ngày càng lớn.
Để làm rõ nhận định này, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết giai đoạn 2020-2025, tỷ trọng
chăn nuôi lợn của khu vực nông hộ đã giảm từ 70% xuống dưới 30% tổng đàn. Xu hướng
này cho thấy những khó khăn trong việc duy trì mô hình chăn nuôi quy mô nhỏ trước
yêu cầu ngày càng cao về năng suất, chất lượng, an toàn dịch bệnh và khả năng cạnh
tranh.
Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân
tạo và xu hướng thực phẩm mới đang làm thay đổi phương thức sản xuất, quản trị
và tiêu dùng. Nếu không giải quyết đồng bộ các vấn đề về kinh tế, xã hội, môi
trường và phúc lợi động vật, ngành chăn nuôi Việt Nam cũng như các nước trong
khu vực sẽ gặp khó khăn trong việc nâng cao vị thế và phát triển dài hạn.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, để giải quyết đồng bộ
các thách thức, ngành chăn nuôi cần những chính sách và giải pháp thiết thực,
thay vì chỉ dựa vào quyết tâm. Trong đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
giữ vai trò quan trọng, đồng thời cần được thúc đẩy thông qua hợp tác, chia sẻ
kinh nghiệm ở cấp khu vực và quốc tế.
Năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành bốn
nghị quyết quan trọng liên quan đến đột phá phát triển khoa học, công nghệ;
tăng cường hội nhập quốc tế; hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và phát
triển kinh tế tư nhân. Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, đây là những định hướng góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo
điều kiện cho doanh nghiệp và người chăn nuôi đổi mới hoạt động sản xuất, kinh
doanh.
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LÀ ĐỘNG LỰC CHUYỂN ĐỔI
TS Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam,
cho rằng dịch tả lợn châu Phi và các dịch bệnh khác, biến đổi khí hậu, phát thải
khí nhà kính cùng sự cạnh tranh giữa các tập đoàn kinh tế lớn với khu vực nông
hộ và hệ sinh thái doanh nghiệp chăn nuôi truyền thống đang đặt ra những vấn đề
lớn. Cuộc cách mạng số và trí tuệ nhân tạo cũng tác động sâu sắc đến hoạt động
chăn nuôi, đồng thời định hình lại xu hướng thực phẩm trong tương lai.
"Những thay đổi này đòi hỏi ngành chăn
nuôi phải xem xét lại mô hình và phương thức sản xuất, tăng cường năng lực
thích ứng, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan", ông Dương nhấn mạnh.
Với chủ đề chăn nuôi bền vững, AAAP 2026 tập trung thúc đẩy
trao đổi học thuật, chia sẻ kết quả nghiên cứu và tăng cường kết nối giữa khoa
học với thực tiễn sản xuất. Chương trình khoa học được xây dựng theo hướng liên
ngành, gồm 14 nhóm chuyên đề, từ di truyền và giống vật nuôi, dinh dưỡng, thức
ăn chăn nuôi, sinh sản, sức khỏe vật nuôi đến môi trường, quản trị số, chăn
nuôi thông minh, chăn nuôi nông hộ và phúc lợi động vật.
Tại phiên khai mạc, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Đại biểu Quốc
hội, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đã trình bày tham luận với chủ đề: "Chuyển đổi ngành
chăn nuôi vì tương lai bền vững", trong đó nhấn mạnh đến vai trò của khoa học, công nghệ và sự
phối hợp giữa các bên trong việc đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
Giáo sư Julius van der Werf, chuyên gia di truyền và chọn
giống vật nuôi tại Đại học New England (Australia), tập trung vào phát triển
các chương trình chọn giống bền vững nhằm nâng cao tiến bộ di truyền. Trong khi
đó, Giáo sư Ermias Kebreab, Đại học California, Davis (Hoa Kỳ), đề cập hướng sản
xuất chăn nuôi thông minh với khí hậu, tích hợp dinh dưỡng, công nghệ và tính bền
vững để nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời giảm tác động đến môi trường.
Ngoài các báo cáo khoa học tại năm phòng hội thảo, chương
trình còn tổ chức các phiên chuyên đề có sự tham gia của doanh nghiệp, tạo điều
kiện giới thiệu công nghệ và giải pháp ứng dụng trong sản xuất. Khu trưng bày tại
tầng 1 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, mở cửa miễn phí từ ngày 28-30/10, quy tụ
hơn 40 gian hàng của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức
trong nước, quốc tế.
Một trong những kỳ vọng quan trọng của AAAP 2026 là xây dựng
Thông điệp Hà Nội về “Chăn nuôi bền vững”, gửi tới các chính phủ, cộng đồng
khoa học, doanh nghiệp và người chăn nuôi, kêu gọi tăng cường hợp tác và hành động
vì sự phát triển bền vững của ngành trong khu vực và trên thế giới.
Thông điệp tập trung vào ba mục tiêu: bảo đảm an ninh
lương thực, dinh dưỡng, cải thiện sinh kế và nâng cao phúc lợi xã hội; bảo vệ sức
khỏe vật nuôi, nâng cao phúc lợi và quản lý có trách nhiệm nguồn gen; bảo tồn
tài nguyên thiên nhiên, duy trì hệ sinh thái và chủ động ứng phó với biến đổi
khí hậu.
Thông điệp dự kiến đưa ra 10 cam kết, từ phát triển nguồn
gen, bảo đảm dinh dưỡng bền vững, thúc đẩy cách tiếp cận Một sức khỏe (One
Health), bảo vệ sức khỏe và phúc lợi động vật đến phát triển chăn nuôi tuần
hoàn, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trao quyền cho người nông
dân, xây dựng chuỗi giá trị có trách nhiệm, ứng phó biến đổi khí hậu và tăng cường
hợp tác đa bên.
Giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt tăng theo đà thế giới. Nguyên nhân chủ yếu do những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn cùng tồn kho dầu thô Mỹ giảm khiến giá nhiên liệu toàn cầu biến động...
Việt Nam giữ vị trí hàng đầu thế giới về chế biến và xuất khẩu nhân điều, nhưng lợi thế về quy mô chưa đồng nghĩa với khả năng giữ lại giá trị tương xứng. Bài toán được đặt ra không chỉ là bảo đảm nguồn nguyên liệu, mà còn phải thay đổi cách tạo giá trị, từ công nghệ chế biến đến thị trường tiêu thụ...
Doanh nghiệp Malaysia đang tìm kiếm đối tác Việt Nam trong nhiều lĩnh vực dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe; sản phẩm tiêu dùng, chăm sóc cá nhân, hàng tiện lợi, gia dụng, thực phẩm và hàng hóa công nghiệp…
Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu không quy định rõ, việc mở rộng quyền sở hữu công trình có thể dẫn đến cách hiểu rằng người mua đồng thời được nhận quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích sàn, trong khi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương đã đặt ra giới hạn rất rõ về vấn đề này.
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...