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Giá thức ăn chăn nuôi tăng, giá lợn hơi liên tục sụt giảm: Người nuôi chịu “sức ép kép”

C Chu Khôi

Giá lợn hơi liên tục đi xuống, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng đang tạo sức ép kép lên người chăn nuôi. Đặc biệt, đợt tăng giá thức ăn từ ngày 1/10/2026 diễn ra chưa đầy một tháng sau lần điều chỉnh thứ 6 trong năm, khiến chi phí đầu vào ngày càng khó kiểm soát trong lúc đầu ra chưa có dấu hiệu phục hồi...

Nông dân chăn nuôi lợn đang đứng trước khó khăn “kép” khi giá lợn hơi liên tục giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi điều chỉnh tăng nhiều lần. Ảnh: Nhà chăn nuôi.
Nông dân chăn nuôi lợn đang đứng trước khó khăn “kép” khi giá lợn hơi liên tục giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi điều chỉnh tăng nhiều lần. Ảnh: Nhà chăn nuôi.

Trong khi giá lợn hơi đi xuống, từ ngày 1/10/2026, nhiều doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi tiếp tục điều chỉnh tăng giá bán 300-400 đồng/kg. Đây là lần tăng giá thứ 7 trong năm 2026 của nhiều doanh nghiệp, chỉ chưa đầy một tháng sau đợt điều chỉnh lần thứ 6 (đầu tháng 9/2026).

THỨC ĂN TĂNG GIÁ LẦN THỨ 7 TRONG NĂM

Theo thông báo mới, từ ngày 1/10/2026, các doanh nghiệp như Cargill, De Heus, ViNaFeed Miền Bắc, Haid Hải Dương, Việt Phương Hà Nam… sẽ tăng giá thức ăn chăn nuôi. Lý do là thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi toàn cầu tiếp tục biến động, trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, làm gia tăng chi phí sản xuất. Việc điều chỉnh giá nhằm duy trì chất lượng sản phẩm, ổn định nguồn cung và bảo đảm hoạt động sản xuất.

Cụ thể, Công ty TNHH Cargill Việt Nam thông báo tăng 300 đồng/kg đối với toàn bộ thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, dê và bò, không bao gồm thức ăn thủy sản. Mức giá mới áp dụng từ ngày 1/10/2026 đối với tất cả khách hàng lấy hàng tại các nhà máy của công ty trên toàn quốc.

Công ty TNHH De Heus điều chỉnh tăng 400 đồng/kg đối với các sản phẩm cám heo con, đậm đặc heo, gà, cám nhập khẩu Romelko và Nurse meal; các sản phẩm thức ăn gia súc, gia cầm còn lại tăng 300 đồng/kg.

Mức tăng này áp dụng đối với khách hàng thuộc các thương hiệu De Heus, Windmill, Koudijs, Anco, Proconco, Master Plus, Perfect Plus, Perfect Farm và DonDon, cùng khách hàng mảng trại heo trực tiếp và trại gà trực tiếp ngoài chuỗi. Chính sách có hiệu lực trên toàn quốc từ ngày 1/10/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Trong khi đó, ViNaFeed Miền Bắc tăng 400 đồng/kg đối với sản phẩm lợn tập ăn và đậm đặc các loại; những sản phẩm còn lại tăng 300 đồng/kg. Mức giá mới áp dụng đối với khách hàng lấy hàng tại các nhà máy của công ty ở Hải Phòng và Ninh Bình.

Công ty TNHH Haid Hải Dương điều chỉnh tăng 400 đồng/kg đối với sản phẩm cám cá, không bao gồm cám cá lóc và cám cá tầm.

Công ty TNHH Việt Phương Hà Nam (Ninh Bình) cũng tăng giá từ ngày 1/10. Trong đó, các sản phẩm cám cá, đậm đặc, HS 01, Microlacta và GT 02 tăng 400 đồng/kg; các sản phẩm còn lại tăng 300 đồng/kg.

Như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục được điều chỉnh tăng. Từ đầu tháng 9, nhiều doanh nghiệp đã tăng giá lần thứ 6 trong năm, phổ biến khoảng 200 đồng/kg, một số nhóm sản phẩm tăng cao hơn.

Vấn đề đối với người chăn nuôi hiện nay không chỉ nằm ở mức tăng 300-400 đồng/kg của đợt điều chỉnh mới, mà còn ở tần suất tăng giá liên tiếp trong năm. Từ đầu năm đến nay, đây là đợt thứ 7, các doanh nghiệp ra thông báo tăng giá bán thức ăn chăn nuôi.

Chi phí thức ăn chăn nuôi chiếm khoảng 60-70% giá thành sản xuất. Vì vậy, khi giá các nguyên liệu đầu vào như cám, ngô, bã nành duy trì ở mức cao và giá thức ăn thành phẩm liên tục được điều chỉnh, giá vốn của người nuôi cũng chịu tác động trực tiếp.

CHI PHÍ BỦA VÂY, NGƯỜI NUÔI NGẦN NGẠI TÁI ĐÀN

Nông dân chăn nuôi lợn đang đứng trước bài toán ngày càng khó khi giá lợn hơi liên tục giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi - khoản chi phí lớn trong giá thành sản xuất lại được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng nhiều lần. Giá lợn hơi đạt đỉnh 80.000 đồng/kg vào Tết Nguyên Đán Bính Ngọ. Sau Tết Nguyên đán, giá lợn hơi bắt đầu giảm dần. Đến ngày 1/7/2026, giá vẫn còn ở mức 63.000-66.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, theo hệ thống khảo sát giá nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 28/9/2026, mặt bằng giá lợn hơi phổ biến chỉ còn 56.000-58.000 đồng/kg, trong khi mức cao nhất đạt 59.000 đồng/kg tại một số địa phương phía Bắc.

Cụ thể, giá lợn hơi tại miền Bắc ngày 28/9 giảm 1.000 đồng/kg so với ngày 27/9 tại 9/15 địa phương trong ngày đầu tuần, đưa giá thu mua trong khu vực xuống 57.000-59.000 đồng/kg. Hà Nội và Hưng Yên duy trì mức 59.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; các địa phương còn lại chủ yếu ở mức 57.000-58.000 đồng/kg.

Ở miền Trung - Tây Nguyên, giá cũng giảm tại một số địa phương, đưa mặt bằng chung về 56.000–58.000 đồng/kg. Huế và Quảng Ngãi cùng ở mức 56.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng duy trì mức 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, đà giảm tiếp tục xuất hiện. Đồng Tháp và Cà Mau cùng xuống 56.000 đồng/kg; Tây Ninh, An Giang và Cần Thơ giảm 1.000 đồng/kg, còn 57.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá lợn hơi tại khu vực này dao động 56.000-58.000 đồng/kg.

Giá bán đầu ra chưa cho thấy động lực phục hồi rõ ràng, khiến khoảng cách giữa chi phí sản xuất và doanh thu ngày càng trở thành vấn đề đáng lưu ý. Vì vậy, biên lợi nhuận, đặc biệt đối với những hộ có chi phí sản xuất cao, có nguy cơ tiếp tục bị thu hẹp. Áp lực này càng đáng chú ý trong thời điểm hiện nay, khi người chăn nuôi chuẩn bị tái đàn để có lợn xuất bán vào đầu năm 2027, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Đinh Mùi.

Thông thường, đây là thời điểm người nuôi tính toán kế hoạch sản xuất cho chu kỳ mới. Tuy nhiên, khi giá thức ăn liên tục tăng trong khi giá lợn hơi giảm, quyết định tái đàn trở nên thận trọng hơn. Nếu mở rộng đàn, người nuôi phải chấp nhận mức chi phí đầu vào cao hơn và đối mặt với rủi ro giá bán trong những tháng tới chưa thể xác định.

Tình trạng “chi phí bủa vây, đầu ra bấp bênh” vì thế đang khiến một bộ phận người chăn nuôi cân nhắc việc tái đàn hoặc thu hẹp quy mô.

Nếu giá thức ăn tiếp tục tăng và giá lợn hơi duy trì ở mặt bằng hiện nay, áp lực đối với người nuôi sẽ không chỉ đến từ một đợt điều chỉnh giá riêng lẻ mà trở thành sức ép kéo dài trong cả chu kỳ sản xuất. Trong bối cảnh đó, khả năng duy trì lợi nhuận của người chăn nuôi sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến giá nguyên liệu thức ăn, chi phí sản xuất và cung - cầu lợn hơi trong thời gian tới.

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