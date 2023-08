Khởi công hàng loạt hạ tầng giao thông huyết mạch, Dĩ An có tạo được lực đẩy cho bất động sản?

Với hàng loạt hạ tầng đã và đang được triển khai, Dĩ An nhận được sự quan tâm của giới đầu tư bởi địa phương này không chỉ có ưu thế kết nối vùng mạnh mẽ, tiếp giáp TP.HCM, Biên Hòa (Đồng Nai) và các thành phố khác của Bình Dương, mà còn là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ di chuyển đến các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

BỆ PHÓNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Theo UBND tỉnh Bình Dương, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh đến thời điểm tháng 2/2023 là 21.817 tỷ đồng. Đây là số vốn đầu tư công được giao cao nhất từ trước đến nay của tỉnh này. Với số vốn “khủng”, trong năm 2023, Bình Dương sẽ huy động nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư các dự án hạ tầng liên kết vùng như đường Vành đai 3, Vành đai 4 (TP.HCM) đoạn qua Bình Dương và các tuyến khác.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải Bình Dương chuẩn bị để triển khai dự án giao thông nút giao Sóng Thần và nâng cấp đường An Bình kết nối TP.HCM với tổng kinh phí dự kiến hơn 5.300 tỷ đồng, nhằm giảm kẹt xe ở cửa ngõ Bình Dương. Trong đó, dự án nút giao Sóng Thần dạng cầu vượt qua đường sắt và kết nối đại lộ Độc Lập qua đường An Bình sẽ có đường nhánh kết nối với quốc lộ 1A hướng cầu vượt Sóng Thần và Linh Xuân. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng.

Đồng thời, đường An Bình (phường An Bình, TP. Dĩ An) cũng sẽ được mở rộng với điểm bắt đầu tại nút giao Sóng Thần (đoạn ngay dưới chân cầu vượt Sóng Thần) và kết thúc ở đường Phạm Văn Đồng (TP. Thủ Đức, TP. HCM). Tuyến đường này có chiều dài 1,4 km sẽ được mở rộng với lộ giới dự kiến lên 34 m, tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng.

Ông Bùi Thanh Nhân, Bí thư Thành ủy Dĩ An cho biết, thành phố Dĩ An có nhiều công trình, dự án giao thông quan trọng như đường Vành đai 3, các trục đường kết nối với xa lộ Hà Nội, kết nối với TP.HCM… được triển khai thi công; thành phố cũng đã xây dựng phương án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch phát triển đô thị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện đang tiến hành các bước điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Dĩ An, quy hoạch phân khu các phường.

Thời gian qua, Dĩ An đã tập trung đầu tư hạ tầng, quy hoạch đô thị để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hoá ngày càng nhanh. Với việc được công nhận là đô thị loại II và theo kế hoạch sẽ phấn đấu đạt đô thị loại I vào năm 2025, Dĩ An đang tập trung đầu tư xây dựng hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như đường Vành đai 3, đoạn qua thành phố, các tuyến đường nối Dĩ An với TP.HCM, Biên Hoà…

Với lợi thế này, TP. Dĩ An ngày càng có nhiều cơ hội phát triển về kinh tế - xã hội, đồng thời trở thành điểm đến của hàng ngàn lao động lành nghề cùng các chuyên gia trong và ngoài nước. Họ có nhu cầu thuê hoặc mua nhà ở rất lớn nhưng cũng đòi hỏi nhiều tiêu chí khắt khe đối với không gian sống.

NHIỀU CƠ HỘI CHO BẤT ĐỘNG SẢN

Hạ tầng giao thông phát triển kéo theo sự hình thành của các dự án bất động sản cùng các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ đổ về TP. Dĩ An trong những năm gần đây.

Mặc dù thị trường bất động sản nhìn chung đang chững lại nhưng phân khúc căn hộ tại Dĩ An vẫn có hấp lực khá tốt do sức cầu ở thực tăng cao. Hơn nữa, Dĩ An tiếp giáp thành phố Thủ Đức (TP.HCM) nên việc giãn dân từ khu vực này cũng ghi nhận sự tăng mạnh những năm qua. Khoảng cách di chuyển vào trung tâm TP.HCM thông qua tuyến đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 1A… cũng là lợi thế thấy rõ của khu vực này. Việc có nhà ở Bình Dương, làm việc tại TP.HCM đã không còn là rào cản khi gần đây loạt hạ tầng giao thông kết nối đã hiện hữu.

Mặt khác, Dĩ An là đô thị phát triển sớm nhất Bình Dương với các khu công nghiệp trọng điểm như Sóng Thần I, II, KCN Tân Đông Hiệp A,B, KCN Bình An… quy tụ hàng chục ngàn chuyên gia và công nhân. Do đó, nhu cầu về nhà ở tại đây cũng đang rất lớn.

Ghi nhận của nhiều đơn vị phân phối bất động sản cho thấy, các dự án nhà ở khu vực này đáp ứng nhu cầu ở thực, hướng đến hai nhóm đối tượng khách hàng chính: thứ nhất là các trí thức, gia đình trẻ đang làm việc tại TP.HCM, mong muốn cuộc sống chất lượng, nhưng vốn tích lũy vừa tầm mà không quá xa trung tâm; Nhóm thứ hai đến từ lực lượng các chuyên gia, doanh nhân sống trong khu vực.

Nắm bắt được lợi thế tại Dĩ An, nhiều doanh nghiệp đã chọn khu vực này để đầu tư dự án căn hộ chung cư, trong đó, Tập đoàn Bcons đang dẫn đầu với nhiều dự án được triển khai (dự án Bcons Bee, Bcons City, Bcons Polygon, Bcons Polaris…), Phú Đông Group cũng chú trọng thị trường này với loạt dự án Him Lam Phú Đông, Phú Đông Premier và dự án Phú Đông Sky Garden. Ngoài ra, các ông lớn khác cũng góp mặt tại Dĩ An như Tập đoàn Đất Xanh, Charm Group, TBS Land; Tập đoàn Pi Group cũng chuẩn bị giới thiệu thị trường Dĩ An dự án Picity Sky Park (phường An Bình) với quy mô hơn 1ha, cung cấp ra thị trường hơn 1.500 căn hộ cùng nhiều tiện ích. Các dự án này hứa hẹn sẽ là tâm điểm của thị trường bất động sản Dĩ An trong thời gian tới.

Theo một chuyên gia bất động sản, Dĩ An ngày càng xích lại gần hơn với TP.HCM thông qua hạ tầng giao thông được đầu tư, đấu nối. Nhiều người dân sống tại TP.HCM quan tâm đến việc di chuyển về Dĩ An sinh sống. Điều này được minh chứng khi thời gian qua có rất nhiều người tìm kiếm mua căn hộ chung cư tại thành phố Dĩ An.