Khối ngoại bán ròng hơn 500 tỷ

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 453,4 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 520,2 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch ngày 2/11. VN-Index có thời điểm mất hơn 40 điểm, xuyên thủng mốc 1.700 điểm, nhưng hồi phục dần về cuối phiên. Đóng cửa, chỉ số giảm 30,90 điểm, tương đương 1,77%, xuống còn 1.710,72 điểm. Tuy nhiên, lực cầu vẫn chưa đủ mạnh để giúp thị trường thu hẹp đáng kể đà giảm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 281 mã giảm giá, chiếm 75% số cổ phiếu có giao dịch trên sàn HoSE, trong khi chỉ có 46 mã tăng và 47 mã đứng giá. Đáng chú ý, có tới 14 mã giảm sàn. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh không còn tập trung ở một số cổ phiếu riêng lẻ mà đã lan rộng trên nhiều nhóm ngành.

Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 15.884 tỷ đồng, cao hơn 29% so với mức bình quân 20 phiên, tương ứng 12.303 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu giảm giá, với giá trị giao dịch đạt 14.124 tỷ đồng, chiếm 89% tổng giá trị khớp lệnh. Trong khi đó, nhóm tăng giá chỉ chiếm 1.403 tỷ đồng, tương ứng 9%.

Xét theo nhóm ngành, ngân hàng tiếp tục là tâm điểm gây sức ép lên chỉ số khi chiếm 34% giá trị giao dịch toàn thị trường và giảm 3,12%. Hàng loạt cổ phiếu lớn giảm mạnh như VPB mất 6,1%, VCB giảm 4,8%, LPB giảm 4,43%, BID giảm 4,19%, ACB giảm 3,33% và MBB giảm 2,85%. Nhóm dịch vụ tài chính cũng giảm 1,88%, với nhiều cổ phiếu chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh.

Ở nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa rõ nét hơn. VIC tăng 0,41%, trong khi VHM giảm 1,59%. Các nhóm nguyên vật liệu, công nghiệp và tiêu dùng cũng ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm sâu, nổi bật là GVR mất 6,88%, ACV giảm 3,49%, HPG giảm 2,86% và MWG giảm 2,16%.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 453,4 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 520,2 tỷ đồng. Dòng tiền mua ròng khớp lệnh tập trung chủ yếu ở nhóm dịch vụ tài chính, thực phẩm và đồ uống. Các cổ phiếu được mua ròng đáng chú ý gồm MSN, VIX, SHS, PNJ, BVH, TCH, TPB, TCB, DCM và VND.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng khớp lệnh tập trung tại nhóm ngân hàng và công nghệ thông tin. Các mã bị bán ròng nhiều gồm MBB, VCB, ACB, STB, FPT, GMD, VIC, VPB và FRT.

Đối với hoạt động tự doanh, các công ty chứng khoán bán ròng 246 tỷ đồng. Riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này bán ròng 83,1 tỷ đồng và mua ròng tại 8/18 ngành. Ngân hàng, thực phẩm và đồ uống là hai nhóm được mua ròng mạnh nhất. Các cổ phiếu được mua ròng khớp lệnh đáng chú ý gồm HDB, MSN, VIC, TCB, VPB, VCB, MBB, SAB, MWG và BMP.

Trong khi đó, nhóm dịch vụ tài chính dẫn đầu về giá trị bán ròng. Các mã bị bán ròng gồm BID, SSI, HPG, STB, VHM, E1VFVN30, FUEVFVND, ACB, KDH và BSR.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.987,1 tỷ đồng, tăng 4,4% và chiếm 14,8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Một số giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại SSB, DXG, FPT, MSB, VHM và PCT được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước. Bên cạnh đó, MWG ghi nhận giao dịch tự doanh bán thỏa thuận trị giá 185,4 tỷ đồng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài trao tay nhau 17,9 tỷ đồng.

Xét về tỷ trọng dòng tiền, dòng tiền có xu hướng gia tăng tại các nhóm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, công nghệ thông tin, vận tải, dầu khí, thiết bị điện, cao su, nuôi trồng nông nghiệp và thủy sản, hóa chất và điện. Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền giảm tại các nhóm bất động sản, thực phẩm, thép, xây dựng, khai khoáng và vật liệu xây dựng, du lịch và giải trí, khí đốt và hàng cá nhân.

Đáng chú ý, nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm tại hai nhóm vốn hóa vừa VNMID và vốn hóa nhỏ VNSML.

Nhìn chung, thanh khoản tăng mạnh nhưng dòng tiền chủ yếu tập trung ở các cổ phiếu giảm giá, cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Trong bối cảnh 75% số mã giảm điểm, nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế sử dụng đòn bẩy và theo dõi khả năng cân bằng trở lại của dòng tiền tại các vùng hỗ trợ.