Không giới hạn nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong ngày

Trong 4 tháng đầu năm 2023, số người rút bảo hiểm xã hội một lần là 369.800 người, tăng hơn 20% so với cùng kì. Nguyên nhân việc này một phần do áp lực về kinh tế, mất việc, phần khác do tâm lý của người lao động trước thông tin sửa đổi quy định về rút bảo hiểm xã hội một lần. Tình trạng diễn ra tiêu biểu như tại TP. Thủ Đức, huyện Hóc Môn (TP. HCM), người lao động xếp hàng chờ rút bảo hiểm.