Không tổ chức các hoạt động du lịch tại đảo Bình Ba, Bình Hưng

Theo UBND TP.Cam Ranh, quyết định số 44 của Thủ tướng về quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh, tại khoản 4, Điều 37 có quy định khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba, Hòn Chút (thuộc đảo Bình Hưng) không được tiến hành, phát triển các loại hình du lịch.

Do đó, UBND TP. Cam Ranh cũng đề nghị Sở Thông tin Truyền thông Khánh Hòa thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan, doanh nghiệp du lịch gỡ bỏ thông tin trên các trang web liên quan đến việc quảng cáo, bán các chương trình tham quan du lịch tại đảo Bình Ba, Hòn Chút để thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 22/9/2015, Thủ tướng ban hành Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh. Cụ thể, từ ngày 6/11/2015, khu vực mũi Hời, đảo Bình Ba, Hòn Chút không được tiến hành, phát triển các loại hình du lịch. Các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận liên quan đến khu vực căn cứ quân sự Cam Ranh (bao gồm trên bán đảo và vịnh Cam Ranh) phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng trước khi trình Chính phủ hoặc Thủ tướng phê duyệt.

Năm 2018, Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Khánh Hòa cũng cho ngừng toàn bộ hoạt động dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bình Ba và dự án khu du lịch sinh thái đảo Bình Hưng, vì lý do nằm trong khu vực "mũi Hời, đảo Bình Ba, Hòn Chút". Tháng 10/2019, Sở Kế hoạch Đầu tư Khánh Hòa cũng đã ban hành các quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án du lịch tại khu vực Mũi Hời (xã Cam Lập, TP Cam Ranh). Lý do được đưa ra là trong "Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh" có quy định rõ "riêng khu vực mũi Hời, đảo Bình Ba, Hòn Chút không được tiến hành, phát triển các loại hình du lịch".

Nằm cách đất liền khoảng 1km, thuộc địa phận xã Cam Bình (thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), đảo Bình Hưng vốn là hòn đảo biệt lập có diện tích hạn chế, du khách nước ngoài gần như không được lui tới.

Đảo Bình Hưng cùng với Bình Tiên, Bình Lập và Bình Ba ở Khánh Hòa đã tạo thành địa danh “Tứ Bình” nổi tiếng, được nhiều khách du lịch ưa thích vì vừa có cảnh đẹp hoang sơ lại có hải sản tươi sống, phong phú và giá rẻ. Vì thế, thời gian qua, tại khu vực đảo Bình Ba và Bình Hưng vẫn xuất hiện các tour nhỏ lẻ tổ chức cho du khách trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 22/4, một lãnh đạo UBND TP.Cam Ranh cho biết các loại hình du lịch ở các đảo nói trên đã bị cấm từ lâu, trước đây dân xã đảo vốn chỉ quen việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, những năm gần đây, lượng khách đổ về Bình Ba rất đông, nên đã có hiện tượng nhiều hộ gia đình chuyển hướng kinh doanh du lịch. Các cơ sở lưu trú, vận chuyển du lịch hiện có trên đảo chủ yếu là kinh doanh tự phát. "Sắp tới đây chính quyền sẽ cấm triệt để loại hình du lịch tự phát này, đồng thời sẽ đề xuất các cấp thẩm quyền hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề," lãnh đạo TP.Cam Ranh nói.