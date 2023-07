Khớp lệnh tỷ USD, VN-Index tăng tốc

Mặc dù thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết phiên chiều nay giảm khoảng 16% so với buổi sáng, nhưng vẫn đạt gần 11,1 ngàn tỷ đồng, là mức rất cao. Chưa tính thỏa thuận, chỉ riêng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX hôm nay vượt trên 24,2 ngàn tỷ đồng, chính thức lập đỉnh thanh khoản của năm 2023. VIC, VHM nắm tay nhau tăng giá kịch trần, kéo VN-Index tăng 1,26% tương đương 15,23 điểm, cũng là mức tăng cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

Liên tục các phiên giao dịch cỡ tỷ USD xuất hiện cho thấy dòng tiền mới đang thực sự đổ vào thị trường và đó là lý do các đợt chốt lời chưa thể đảo ngược xu thế tăng hiện tại. Hôm nay thị trường cũng xuất hiện các đợt bán mạnh, nhưng cuối cùng bên mua vẫn thắng thế.

Thanh khoản HoSE và HNX chiều nay giảm 16% so với phiên sáng chủ yếu do lượng bán có phần yếu đi. Điều này được chứng minh bằng mặt bằng giá cổ phiếu đã nâng lên cao đáng kể so với buổi sáng. VN-Index chốt phiên sáng mới có 86 cổ phiếu tăng hơn 1%, trong đó 5 mã kịch trần. Đóng cửa chiều nay, có 120 mã tăng trên 1%, với 15 mã kịch trần.

Nhóm blue-chips ấn tượng hơn cả, là động lực chính của nhịp bay cao ở các chỉ số. VHM từ khoảng 2h trở đi tăng rất tốt, tính chung thanh khoản phiên chiều khoảng 182,1 tỷ đồng, tăng 15% so với phiên sáng và giá đóng cửa mức kịch trần. VHM vượt qua VIC trở thành cổ phiếu kéo điểm khỏe nhất, cộng cho VN-Index khoảng 4,7 điểm.

VIC và GAS là các trụ mạnh kế tiếp VHM, nhưng thực ra hai mã này đã không có tiến triển gì thêm trong buổi chiều. VIC vốn đã kịch trần từ sáng, còn GAS giữ nguyên mức tăng 2,11%, chủ yếu do nhịp xả đợt ATC. Giao dịch cuối cùng ở đợt khớp lệnh liên tục GAS tăng tới 2,91%.

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index, VCB và HPG vẫn đang kiềm hãm tốc độ đi lên.

Tuy nhiên phần còn lại của VN30 mạnh. Thống kê cho thấy 21/30 mã của rổ này tăng giá cao hơn buổi sáng, chỉ 3 mã tụt giá là MSN, VCB và VIB. Trong đó VCB giảm thêm 0,22% nữa, đóng cửa giảm tổng cộng 1,51% so với tham chiếu. Những nỗ lực phục hồi của VCB trong nửa sau phiên chiều nay cũng có đóng góp đáng kể cho đà đi lên ở VN-Index. Giao dịch chốt đợt khớp lệnh liên tục VCB đã co hẹp mức giảm còn 0,22% mà thôi. Một số cổ phiếu nhảy giá rất ấn tượng chiều nay là BCM tăng thêm 4%, đóng cửa trên tham chiếu 3,85%, tức là từ giảm thành tăng; NVL tăng thêm 4,14%, chốt phiên tăng 2,72%, cũng đảo chiều thành công; VJC tăng thêm 3,66%, chốt tăng 4,29%; PLX tăng thêm 2,34%, đóng cửa tăng 3,62%...

Nhóm kịch trần chiều nay ngoài VIC và VHM, có thêm HBC, TSC, AGM, GIL, EVG, ELC là các mã thanh khoản khá tốt. Ngoài ra các cổ phiếu tăng trên 3% với thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng có thể điểm tới là TCH, DCM, PLX, ACB, VJC, VIX.

Một điều khá bất ngờ là thanh khoản trong rổ VN30 chiều nay không đột biến. Tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm chỉ đạt 3.760 tỷ đồng, giảm 22% so với phiên sáng và giảm 3,2% so với chiều hôm qua. Dòng tiền tập trung chủ yếu vào HPG, ACB, MWG, NVL, PDR, SSI, STB, VHM, VPB, VRE, những cổ phiếu khớp trên trăm tỷ đồng phiên chiều. Chỉ 10 mã này đã chiếm hơn 71% tổng giao dịch của cả rổ VN30 phiên chiều.

Thực tế tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết phiên chiều cũng giảm 16% so với phiên sáng. Tuy vậy nguyên nhân đến từ việc bên bán giảm áp lực và rút lệnh lên cao. Nhà đầu tư mua vào vượt qua khối lượng bán cản một cách nhẹ nhàng và không tạo ra nhiều thanh khoản, nhưng tạo hiệu ứng biên độ giá tăng mạnh hơn.

Phiên thanh khoản tỷ USD hôm nay là ngày T+2,5 của phiên giao dịch cực lớn hôm 27/7 vừa qua. Giá cổ phiếu tăng tốt nên nhu cầu chốt lời là hoàn toàn bình thường. Phiên sáng bên bán cũng tạo sức ép rất rõ, nhưng cuối cùng bên mua vẫn thắng thế. Tổng giá trị mua vào của khối ngoại trên HoSE hôm nay khoảng 1.511 tỷ đồng nhưng cũng chỉ chiếm 6,2% tổng giao dịch sàn này. Nói cách khác, dòng tiền của nhà đầu tư trong nước đang kéo thị trường lên dữ dội.