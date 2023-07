Bất động sản soán "ngôi vương" tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, tăng 111% trong quý 2/2023.

Tính đến ngày 30/7/2023, đã có 924 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đại diện 86,5% tổng giá trị vốn hóa trên HOSE, HNX và UPCoM công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính kết quả kinh doanh Q2/2023, với tổng lợi nhuận sau thuế giảm 18,6% so với cùng kỳ, theo dữ liệu thống kê từ FiinTrade.

Cụ thể, với ngành ngân hàng: Lợi nhuận sau thuế của 25/27 ngân hàng giảm 1,3% so với cùng kỳ và giảm 4,4% so với Q1/2023, chủ yếu do tổng thu nhập hoạt động tăng thấp (+2,1% so với cùng kỳ và +0,6% so với quý ) nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh (+38,5% so với cùng kỳ và +3,3 % so với quý).

Tín dụng tăng thấp (+1,5% so với cùng kỳ và +5,5% so với quý), NIM thu hẹp (-19 bps so với quý) và thu nhập ngoài lãi không có sự đột phá là 3 lý do chính khiến bức tranh lợi nhuận chung của ngành ngân hàng kém đi trong quý 2/2023. Tuy nhiên, vẫn có 1 số ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nhờ các câu chuyện riêng, bao gồm STB tăng 139% so với cùng kỳ; VCB +25%, CTG +12,4% và VIB +7,4%.

Với khối Phi tài chính: Lợi nhuận sau thuế của khối Phi tài chính giảm -36,9% so với cùng kỳ, thấp hơn so với mức giảm trong hai quý trước đó, nhờ sự hồi phục nhẹ ở một số doanh nghiệp thuộc ngành hàng tiêu dùng và lợi nhuận đột biến ở một số doanh nghiệp đầu ngành bất động sản (VHM, KBC), Cảng biển (GMD) và Thiết bị điện (GEX).

Ngành bất động sản dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế Q2/2023 so với cùng kỳ (+110,9%) chủ yếu nhờ đóng góp của VHM và KBC. Nếu không tính đến 2 doanh nghiệp này, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp bất động sản còn lại ước giảm 37,8%.

Một số ngành với lợi nhuận có dấu hiệu hồi phục như Thực phẩm & Đồ uống và Hàng & Dịch vụ công nghiệp trong khi ngành Công nghệ Thông tin và Dược phẩm là 2 ngành duy nhất có lợi nhuận duy trì đà tăng trưởng trong 2 quý gần đây.

Một nửa khối ngành (theo chuẩn phân ngành ICB cấp 2) thuộc khối Phi tài chính có lợi nhuận sau thuế tiếp tục suy giảm quý thứ 2 liên tiếp và phần lớn trong số này thuộc ngành hàng tiêu dùng và xuất khẩu như Bán lẻ, Hàng cá nhân & Gia dụng, Hóa chất và Tài nguyên Cơ bản.