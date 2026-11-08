KOKUYO sở hữu 46,82% vốn TLG sau thương vụ lớn

Theo thông báo chính thức của TLAT, các cổ đông của TLAT đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần TLAT cho Tập đoàn KOKUYO vào ngày 06/11/2026, sau khi nhận được các chấp thuận cần thiết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sơ đồ giá cổ phiếu TLG trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) thông báo về giao dịch có liên quan tới cổ đông lớn là đến Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh "TLAT", sở hữu 45.194.651 cổ phần, tương đương 46,82% vốn điều lệ.

Theo thông báo chính thức của TLAT, các cổ đông của TLAT đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần TLAT cho Tập đoàn KOKUYO vào ngày 06/11/2026, sau khi nhận được các chấp thuận cần thiết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, KOKUYO Co., Ltd. (‘’KOKUYO’’) trở thành chủ sở hữu toàn bộ cổ phần TLAT. Sau giao dịch này, TLAT tiếp tục là cổ đông trực tiếp của TLG với số lượng cổ phần nắm giữ không thay đổi. Thông qua TLAT, KOKUYO sở hữu gián tiếp 45.194.651 cổ phần, tương đương 46,82% vốn điều lệ của TLG. Giao dịch không làm thay đổi số lượng cổ phần đang lưu hành và vốn điều lệ của TLG.

TLG cho biết các bước tiếp theo, bao gồm việc chào mua công khai cổ phiếu TLG như đã được TLG công bố thông tin ngày 04/12/2025 trên cơ sở thông tin do TLAT cung cấp, sẽ được KOKUYO triển khai theo quy định của pháp luật Việt Nam và các thông tin chính thức về đợt chào mua sẽ được công bố theo quy định.

Theo giới thiệu, thành lập năm 1905, KOKUYO là tập đoàn hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực văn phòng phẩm và giải pháp không gian làm việc, có vị thế vững chắc trên thị trường quốc tế.

Tại Việt Nam, KOKUYO hiện kinh doanh các sản phẩm văn phòng phẩm mang thương hiệu Campus, đồng thời là đối tác đã hợp tác cùng TLG trong các hợp đồng sản xuất theo yêu cầu và thiết kế (OEM).

TLG tin tưởng rằng sự gắn kết lâu dài với KOKUYO sẽ tạo nền tảng để phát huy giá trị cộng hưởng trong nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm đồng thời góp phần nâng cao vị thế và uy tín của TLG trên thị trường khu vực và quốc tế, phù hợp với định hướng chiến lược dài hạn của công ty.

Trước đó, Kokuyo có kế hoạch mua lại 100% Thiên Long An Thịnh (TLAT) – pháp nhân hiện đang nắm giữ 46,82% cổ phần TLG, và thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% cổ phần. Sau khi hoàn tất, Kokuyo sẽ sở hữu tổng cộng 65,01%, chính thức đưa TLG trở thành công ty con.

Theo Chứng khoán Vietcap (VCSC), giá trị thương vụ là 27,6 tỷ JPY (4,7 nghìn tỷ đồng), tương ứng mức giá 82.000 đồng/cổ phiếu và cao hơn 28% so với giá đóng cửa ngày 4/12/2025 là 64.200 đồng/cổ phiếu (ngày công ty công bố thông tin) và hiện nay thì mức giá này cao hơn khoảng 66% so với thị giá TLG trên sàn chứng khoán là 54.500 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 6/11/2026).

Trước đó vào ngày 3/11, TLG đã nhận được đơn từ nhiệm của 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028 gồm: Chủ tịch là ông Cô Gia Thọ - 4 thành viên HĐQT gồm: bà Cô Cẩm Nguyệt; ông Nguyễn Đình Tâm; ông Cô Trần Cơ Nguyên và bà Cô Trần Dinh Dinh. Lý do từ nhiệm mà 5 thành viên này đưa ra là vì lý do cá nhân.

Theo đó, ngày 04/11/2026, HĐQT TLG đã thông qua việc tiếp nhận các đơn từ nhiệm nêu trên, đồng thời thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 07/12/2026 tới và xem xét thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nêu trên và bầu bổ sung 05 thành viên HĐQT thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2028.

Tại đơn từ nhiệm, các ông/bà nêu trên đề nghị việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2027. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 xem xét, quyết định. Cho đến thời điểm việc miễn nhiệm có hiệu lực, các ông/bà nêu trên tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT, và ông Cô Gia Thọ tiếp tục đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT.

Về kết quả kinh doanh, TLG ghi nhận doanh thu quý 3/2026 đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và giảm 6% so với cùng kỳ quý trước), trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 107 tỷ đồng (+41% so với cùng kỳ năm trước; -46% so với cùng kỳ quý trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, TLG ghi nhận doanh thu đạt 3,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 76% dự báo năm 2026 của Chứng khoán Vietcap (VCSC) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 422 tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 92% dự báo năm 2026 của VCSC và VCSC đang xem xét lại dự báo lợi nhuận năm 2026, do TLG thường có lịch sử ghi nhận chi phí SG&A cao hơn trong quý 4, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

VCSC cho biết, doanh thu xuất khẩu đạt 320 tỷ đồng trong quý 3/2026, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; giảm 19% so với cùng kỳ quý trước. Qua đó nâng doanh thu xuất khẩu 9 tháng năm 2026 lên 1,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 77% dự báo năm 2026 của VCSC.

Còn doanh thu trong nước đạt 948 tỷ đồng trong quý 3/2026 (+6% so với cùng kỳ năm trước; -1% so với cùng kỳ quý trước), qua đó nâng doanh thu trong nước 9 tháng năm 2026 lên 2,6 nghìn tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 75% dự báo năm 2026 của VCSC).

Theo TLG, tăng trưởng doanh thu phản ánh sự phục hồi của nhu cầu thị trường chung, việc tiếp tục hỗ trợ hệ thống phân phối và hoạt động đầu tư liên tục vào thương hiệu cùng phát triển sản phẩm.

Biên lợi nhuận gộp quý 3/2026 đạt 49,9% (+0,3 điểm % so với cùng kỳ năm trước; -0,6 điểm % so với cùng kỳ quý trước), qua đó đưa biên lợi nhuận gộp 9 tháng năm 2026 lên 49,7%, cao hơn đáng kể so với dự báo cả năm 2026 của VCSC là 47,4%. Trong đó, biên lợi nhuận gộp trong nước đạt 55,9% (+2,2 điểm % so với cùng kỳ năm trước; -3,1 điểm % so với cùng kỳ quý trước), trong khi biên lợi nhuận gộp xuất khẩu quý 3 đạt 32,5% (-4,8 điểm % so với cùng kỳ năm trước; +2,6 điểm % so với cùng kỳ quý trước). VCSC cho rằng mức cải thiện so với cùng kỳ năm trước của biên lợi nhuận gộp trong nước đến từ tác động trọn vẹn trong cả quý của các đợt tăng giá bán vào tháng 4 và tháng 6, trong khi mức giảm so với cùng kỳ quý trước cho thấy áp lực chi phí đầu vào vẫn còn hiện hữu.‌

Tỷ lệ chi phí SG&A/doanh thu quý 3 ở mức 39,6% (-2,3 điểm % so với cùng kỳ năm trước; +8,3 điểm % so với cùng kỳ quý trước), đưa tỷ lệ này trong 9 tháng năm 2026 về 34,8% so với dự báo cả năm của VCSC là 36,0%. VCSC lưu ý rằng TLG có lịch sử ghi nhận chi phí SG&A trong quý 4 cao hơn so với các quý khác.

Thu nhập tài chính & Chi phí tài chính: Trong 9 tháng năm 2026, chi phí tài chính tăng lên 37 tỷ đồng (+36% so với cùng kỳ năm trước) do chi phí lãi vay tăng 65% so với cùng kỳ năm trước lên 27 tỷ đồng, trong khi thu nhập tài chính giảm 8% so với cùng kỳ năm trước xuống 39 tỷ đồng.

Lãi/lỗ ròng khác ghi nhận khoản lãi 4 tỷ đồng trong quý 3/2026 (so với mức lãi 1 tỷ đồng trong quý 3/2025), qua đó đưa khoản lỗ ròng khác 9 tháng năm 2026 lên 4 tỷ đồng (so với khoản lãi 12 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2025), chủ yếu do khoản lỗ 11 tỷ đồng từ các công ty liên kết trong 9 tháng (phần lớn được ghi nhận trong quý 2).‌

Trong quý 3, TLG đã tái cơ cấu danh mục đầu tư và mua cổ phần tại Flexoffice Philippines Inc. (FOPI) ở Philippines. Cụ thể:

TLG đã bán 40% cổ phần tại Pega Holdings với giá 35,8 tỷ đồng vào ngày 05/08/2026, trong khi công ty con TLMN đã bán 99,94% cổ phần tại Evertrust với giá 144,9 tỷ đồng sau khi Evertrust mua lại 49,49% cổ phần của TLMN tại PNC. Do đó, Pega và PNC không còn là công ty liên kết của TLG. Clever World cũng đang trong quá trình giải thể.‌

Trong tháng 07/2026, TLG đã mua 70% cổ phần của Flexoffice Philippines Inc. (FOPI) với giá 2,8 triệu USD (73,6 tỷ đồng) và bắt đầu hợp nhất công ty này từ quý 3. VCSC đánh giá đây là bước đi trong quá trình tái cơ cấu tại Philippines đã đề cập trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 2.

VCSC kỳ vọng động thái này sẽ hỗ trợ hoạt động kinh doanh dần ổn định trở lại tại Philippines, một trong những thị trường xuất khẩu chủ lực của TLG, và củng cố cho hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới.