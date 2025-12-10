TLG trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu và tạm ứng năm 2025 bằng tiền

TLG dự kiến phát hành 8.775.357 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10:1 (sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới) và tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE).

Theo đó, TLG dự kiến phát hành 8.775.357 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10:1 (sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới) và tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/12; ngày thanh toán cổ tức bằng tiền là ngày 26/12 và TLG dự chi gần 87,8 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Theo báo cáo góp vốn chủ sở hữu gần nhất, CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh nắm giữ 46,82%; Chủ tịch HĐQT Cô Gia Thọ nắm giữ 6,56% và các cổ đông khác nắm giữ 46,62%.

Mới đây nhất, Công ty Thiên Long An Thịnh (TLAT), cổ đông lớn của TLG cho biết đang trong quá trình đàm phán chuyển nhượng toàn bộ 46,82% vốn TLG cho Tập đoàn Kokuyo. Bên cạnh đó, Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% vốn TLG. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của họ sẽ đạt 65,01% và đưa Thiên Long trở thành công ty con.

Được biết Kokuyo – tập đoàn Nhật Bản 100 năm tuổi trong lĩnh vực văn phòng phẩm, nội thất văn phòng và thiết kế không gian làm việc với sự hiện diện rộng khắp tại Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và các thị trường châu Á khác – đã là đối tác lâu năm của TLG. Thông qua năng lực sản xuất, vị thế thị trường dẫn đầu và mạng lưới phân phối toàn quốc của TLG, Kokuyo kỳ vọng thương vụ sẽ hỗ trợ chiến lược mở rộng quy mô toàn cầu của tập đoàn - trong khi đó, TLG có thể tận dụng chuyên môn, sản phẩm và năng lực thương hiệu của Kokuyo để thúc đẩy triển vọng tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ hơn.

Kết thúc quý 3/2025, TLG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 288 tỷ đồng, tương đương tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đạt 3.225 tỷ đồng, tăng 313 tỷ đồng, tương đương tăng 10,7% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2025, đạt 76 tỷ đồng, giảm 15,5 tỷ đồng, tương đương giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đạt 378 tỷ đồng, giảm 45 tỷ đồng, tương đương giảm 10,6% so với cùng kỳ.

Theo TLG, kết quả doanh thu quý 3/2025 tăng trưởng đến từ doanh thu thị trường xuất khẩu tăng 59 tỷ đồng, tương đương tăng 25% so với cùng kỳ là do công ty đã thích ứng tốt và giải quyết các khó khăn trong 6 tháng đầu năm tại một số quốc gia xuất khẩu chủ lực.

Còn tại thị trường trong nước, sau thời điểm thị trường chịu ảnh hưởng từ các quy định mới về thuế và chiến dịch kiểm soát hàng giả hàng nhái từ Chính phủ trong quý 2/2025, TLG cho biết hai yếu tố này đã dẫn tới sự gián đoạn ngắn hạn của kênh bán lẻ truyền thống, doanh thu quý 3/2025 tăng 229 tỷ, tương đương 35% so với cùng kỳ, khi đơn hàng từ kênh bán lẻ truyền thống bị hoãn lại ở quý 2 đã được triển khai trong quý 3.

Với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ cùng ngành, nhằm mục tiêu chủ động cùng cố hệ thống phân phối và vị thế thị phần, công ty đã đầu tư mạnh cho hoạt động bán hàng, tăng cường các hoạt động kích cầu trong quý 3. Do đó, chi phí bán hàng của thị trường nội địa tăng lên cao hơn so với cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận giảm. Theo nhận định của TLG thì đây là các chi phí đầu tư chủ động đúng định hướng của công ty giúp đảm bảo sự ổ định của hệ thống và thị trường trong bối cảnh cạnh tranh hiện tại.