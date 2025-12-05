Doanh nghiệp Nhật Bản thông báo kế hoạch thâu tóm 65,01% TLG

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 07/12/2025
Hà Anh
05/12/2025, 07:57
Tập đoàn KOKUYO dự kiến sẽ thực hiện chào mua công khai tới 18,19% cổ phiếu TLG theo quy định, nâng mức sở hữu lên 65,01% vốn điều lệ tại Thiên Long.
Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) vừa thông báo đến cổ đông về thông tin liên quan đến Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), cổ đông lớn nhất sở hữu 46,82% vốn điều lệ tại doanh nghiệp.
Cụ thể, TLAT đang trong quá trình đàm phán với Tập đoàn Kokuyo - doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực văn phòng phẩm và nội thất văn phòng, để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của TLAT đang nắm giữ tại Thiên Long cho Tập đoàn Kokuyo.
Tập đoàn Kokuyo dự kiến sẽ thực hiện chào mua công khai tới 18,19% cổ phiếu TLG theo quy định, nâng mức sở hữu lên 65,01% vốn điều lệ tại Thiên Long.
Đáng chú ý, Thiên Long cho biết những diễn biến trên sẽ không làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Đồng thời, đối với người lao động, đối tác, công ty sẽ không có thay đổi trọng yếu nào về nhân sự, chính sách trong giai đoạn hiện nay. Công ty mong muốn các bên tiếp tục yên tâm đồng hành, trong lúc mọi hoạt động vận hành vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.
Theo nhận định từ VCSC, Kokuyo có kế hoạch mua lại 100% Thiên Long An Thịnh (TLAT) – pháp nhân hiện đang nắm giữ 46,82% cổ phần TLG, và (2) thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% cổ phần.
Sau khi hoàn tất, Kokuyo sẽ sở hữu tổng cộng 65,01%, chính thức đưa TLG trở thành công ty con.
Theo VCSC, giá trị thương vụ là 27,6 tỷ JPY (4,7 nghìn tỷ đồng), tương ứng mức giá 82.000 đồng/cổ phiếu (cao hơn 28% so với giá đóng cửa ngày 4/12/2025 là 64.200 đồng/cổ phiếu).
Việc mua lại TLAT dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026, tiếp theo sau là quy trình chào mua công khai từ tháng 10–11/2026, tùy thuộc vào các phê duyệt của cơ quan quản lý.
Theo VCSC cho biết, Kokuyo – tập đoàn Nhật Bản 100 năm tuổi trong lĩnh vực văn phòng phẩm, nội thất văn phòng và thiết kế không gian làm việc với sự hiện diện rộng khắp tại Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và các thị trường châu Á khác – đã là đối tác lâu năm của TLG. Thông qua năng lực sản xuất, vị thế thị trường dẫn đầu và mạng lưới phân phối toàn quốc của TLG, Kokuyo kỳ vọng thương vụ sẽ hỗ trợ chiến lược mở rộng quy mô toàn cầu của tập đoàn - trong khi đó, TLG có thể tận dụng chuyên môn, sản phẩm và năng lực thương hiệu của Kokuyo để thúc đẩy triển vọng tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ hơn.
VCSC đánh giá thông tin này là tích cực về mặt chiến lược dài hạn cho TLG, được hỗ trợ bởi các sự cộng hưởng tiềm năng trong sản xuất, thương hiệu và mở rộng kênh xuất khẩu. Theo ban lãnh đạo công ty, hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn dự kiến sẽ duy trì ổn định mặc dù chúng tôi tin rằng tin tức này có thể thúc đẩy việc tái định giá hướng tới vùng giá chào mua.
VCSC hiện đưa ra giá mục tiêu là 61.900 đồng/cổ phiếu cho TLG và VCSC sẽ xem xét lại định giá của VCSC cho TLG khi giá chào mua công khai được nộp hồ sơ chính thức và ban lãnh đạo cung cấp thêm thông tin về chiến lược kinh doanh sau M&A của công ty.
Mới đây, TLG đã chốt danh sách cổ đông để phát hành 8.775.357 cổ phiếu để thanh toán cổ tức với tỷ lệ 10:1 (sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền, 10 quyền sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu mới).
Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 theo BCTC năm 2024 đã kiểm toán. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/12 tới.
Mục đích là nhằm tái cơ cấu danh mục theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 10/12- 8/1/2026.
HĐQT QCG đã có văn bản trình cổ đông phương án sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển với Công ty cổ phần Đầu tư Sunny Island - doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.
Theo danh sách mà Phát Đạt công bố, ông Bùi Quang Anh Vũ - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc dự kiến được mua nhiều nhất 2,17 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Khắc Sinh - Phó Tổng giám đốc được mua 1,7 triệu cổ phiếu, 03 Phó Tổng giám đốc còn lại mỗi người đưa mua hơn 1 triệu cổ phiếu; Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Danh dự mua 451.000 cổ phiếu, Thành viên HĐQT Lê Quang Phúc dự mua 301.000 cổ phiếu...
Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn Sabeco và Công ty TNHH Vietnam Beverage (VietBev) đã trao tặng 1,5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương tại khu vực Nam Trung Bộ tái thiết cuộc sống sau những thiệt hại gây ra bởi các đợt bão lũ vừa qua.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng, quản trị công ty không còn là lựa chọn mà trở thành điều kiện tiên quyết. Chỉ khi nâng tầm tư duy quản trị, doanh nghiệp Việt mới đủ năng lực đón dòng vốn khổng lồ đang mở ra…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: