Lãnh đạo TLG sắp được mua cổ phiếu ESOP với giá bằng 1/5 giá thị trường

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành ESOP.

Theo đó, TLG dự kiến phát hành 1,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và số cổ phiếu ESOP mới phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Kết phiên giao dịch ngày 10/6/2025, giá cổ phiếu TLG tăng nhẹ 0,19% lên 52.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá chào bán cổ phiếu nói trên chỉ bằng 1/5 thị giá.

Đối tượng gồm Thành viên Hội đồng quản trị và các bộ quản lý của công ty và các công ty con. Theo danh sách công bố, sẽ có 23 người lao động của Tập đoàn Thiên Long được mua cổ phiếu ESOP lần này. Trong đó, Chủ tịch Cô Gia Thọ được mua nhiều nhất với 340.000 cổ phiếu, tiếp đến là bà Trần Phương Nga - Tổng Giám đốc điều hành được mua 200.000 cổ phiếu, bà Cô Cẩm Nguyệt- Thành viên Hội đồng quản trị được mua 180.000 cổ phiếu, ít nhất là Giám đốc bán hàng, Giám đốc chuỗi cung ứng được mua 5.000 cổ phiếu.

Thời gian dự kiến thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong quý 2 - quý 3/2025.

Theo kế hoạch, TLG dự kiến thu khoảng 13 tỷ đồng và toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT TLG cũng thông qua Nghị quyết về việc góp thêm 20 tỷ đồng tiền mặt vào Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Long Long Thành. Tổng giá trị vốn góp sau khi thay đổi là 200 tỷ đồng, chiếm 100% vốn điều lệ.

Mục đích Tập đoàn Thiên Long góp thêm vốn là nhằm đảm bảo nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh của Thiên Long Long Thành.

Kết thúc quý 1/2025, TLG ghi nhận doanh thu thuần giảm 1,8% xuống còn hơn 794,4 tỷ đồng. Sau khấu trừ các loại chi phí, thuế TLG báo lãi gần 78,4 tỷ đồng, giảm 11,2% (88,3 tỷ đồng).

Nguyên nhân là do quý 1 là giai đoạn thấp điểm theo chu kỳ kinh doanh của ngành văn phòng phẩm. Trong kỳ, doanh thu nội địa ghi nhận tăng trưởng nhẹ, Doanh thu xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng ngắn hạn bởi yếu tố thiên tai, mùa vụ tại thị trường chủ lực và kỳ vọng sỗ tăng trưởng trong các quý còn lại. Dù vậy, công ty vẫn duy trì được biên lợi nhuận ròng ổn định ở mức 10%, nhờ kiểm soát tốt chi phí và tối ưu hiệu quả vận hành.