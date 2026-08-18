Quảng Trị - Khánh Hòa mở rộng không gian liên kết du lịch qua đường bay mới

Từ “miền hoa lửa” Quảng Trị đến “vịnh ngọc xanh” Khánh Hòa, một không gian liên kết du lịch mới đang được mở ra khi hai địa phương tăng cường hợp tác quảng bá, kết nối sản phẩm và khai thác đường bay Đồng Hới - Nha Trang...

Khoảnh khắc chào đón chuyến bay đầu tiên Cam Ranh - Đồng Hới tại Cảng Hàng không Đồng Hới. Ảnh: Hồng Mến

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Ngày Văn hóa - Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Quảng Trị - Khánh Hòa: Từ miền hoa lửa đến vịnh ngọc xanh”.

Sự kiện diễn ra từ ngày 15 - 17/8, là hoạt động nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai địa phương, đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa, sản phẩm và điểm đến du lịch đặc sắc của Khánh Hòa đến người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp tại Quảng Trị cũng như khu vực Bắc Trung Bộ.

KẾT NỐI HAI KHÔNG GIAN DU LỊCH ĐẶC TRƯNG

Quảng Trị và Khánh Hòa sở hữu những lợi thế du lịch khá khác biệt nhưng có khả năng bổ trợ cho nhau. Nếu Quảng Trị nổi bật với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và những địa danh gắn với hành trình đấu tranh giành độc lập, thì Khánh Hòa có thế mạnh về biển đảo, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và các sản phẩm du lịch biển.

Việc tăng cường liên kết được kỳ vọng tạo ra những hành trình mới, giúp du khách có thể kết hợp trải nghiệm du lịch lịch sử, văn hóa tại Quảng Trị với nghỉ dưỡng biển đảo tại Khánh Hòa.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày Văn hóa - Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026. Ảnh: Mai Anh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho rằng việc tổ chức Ngày Văn hóa - Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị cùng với khai trương đường bay Đồng Hới - Cam Ranh sẽ tạo phương thức kết nối trực tiếp, thuận lợi hơn giữa hai địa phương.

Theo ông Nguyễn Long Biên, đường bay mới không chỉ góp phần thúc đẩy trao đổi khách mà còn mở rộng cơ hội giao thương, kết nối doanh nghiệp, thị trường và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Khánh Hòa mong muốn cùng Quảng Trị, các cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp và các hãng hàng không khai thác hiệu quả đường bay; từ đó xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng, chương trình kích cầu và các tour, tuyến phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: Mai Anh

Trong khuôn khổ chương trình, các hoạt động giao lưu nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, ẩm thực, kết nối doanh nghiệp và quảng bá điểm đến được tổ chức nhằm đưa hình ảnh, con người Khánh Hòa đến gần hơn với người dân Quảng Trị và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Ở chiều ngược lại, chương trình cũng khuyến khích người dân, doanh nghiệp Khánh Hòa đến Quảng Trị để khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên của vùng đất giàu truyền thống.

ĐƯỜNG BAY MỚI MỞ THÊM CƠ HỘI ĐÓN KHÁCH

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo hai địa phương trong việc tổ chức Ngày Văn hóa - Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị, qua đó hình thành thêm một nhịp cầu kết nối giữa hai vùng đất giàu bản sắc của miền Trung.

Ông Hà Văn Siêu cho rằng, hai địa phương cần khai thác hiệu quả, bền vững đường bay Đồng Hới - Cam Ranh, xem đây là một trục kết nối để xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng có sức cạnh tranh. Trong đó, lợi thế về di sản văn hóa, lịch sử của Quảng Trị có thể kết hợp với thế mạnh biển đảo, nghỉ dưỡng của Khánh Hòa để hình thành các tour, tuyến mới.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mai Anh

Cùng với đó, công tác xúc tiến, quảng bá cần được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng dữ liệu du lịch dùng chung giữa hai địa phương. Vai trò của doanh nghiệp, hãng hàng không và Hiệp hội Du lịch hai tỉnh cũng được xác định là yếu tố quan trọng để biến các thỏa thuận hợp tác thành những sản phẩm cụ thể, tạo tour, tuyến và dòng khách thực tế.

Không chỉ kết nối về du lịch, đường bay mới còn được kỳ vọng thúc đẩy giao thương, thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa giữa Quảng Trị, Khánh Hòa và các địa phương trong khu vực. Tại chương trình, Ban Tổ chức cũng giới thiệu video quảng bá du lịch và hướng dẫn người dân, du khách quét mã QR để tìm hiểu thông tin về điểm đến, sản phẩm, văn hóa, ẩm thực và các trải nghiệm du lịch tại Khánh Hòa.

Điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động lần này là lễ khai trương đường bay khứ hồi Đồng Hới - Nha Trang của Sun PhuQuoc Airways vào chiều 16/8. Đây được xem là một bước tiến mới trong kết nối giao thông hàng không giữa Quảng Trị và Khánh Hòa, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý giữa hai địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa, chào đón du khách từ chặng bay Cam Ranh - Đồng Hới. Ảnh: Hồng

Từ đường bay mới, du khách tại Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ có thêm lựa chọn thuận lợi để tiếp cận các điểm đến biển đảo, nghỉ dưỡng của Khánh Hòa. Ngược lại, thị trường khách Khánh Hòa cũng có điều kiện thuận lợi hơn để tìm đến Quảng Trị, trải nghiệm các điểm đến lịch sử, văn hóa và thiên nhiên.