Làn sóng thanh lọc thuần khiết giữa thế giới ô nhiễm

Gần đây, niềm tin của công chúng vào chất lượng không khí và nước sinh hoạt đô thị đang xuống mức thấp kỷ lục, do nhận thức ngày càng tăng về "hóa chất vĩnh cửu" và nỗi lo âu sinh ra từ thói quen lướt tin tức tiêu cực mỗi ngày...

Ảnh: Hello Klean

Chính điều này khiến nhu cầu của người tiêu dùng về “thanh lọc” giữa thế giới ô nhiễm ngày càng tăng nhanh. Trên TikTok, hiện có 513.000 bài đăng về chủ đề "lọc nước máy tại nhà". Ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe do đó đang bắt đầu chú ý và tạo ra những sản phẩm và thiết bị hứa hẹn mang lại sự thanh lọc cho da, da đầu và tóc.

"Với chúng tôi, đây chưa bao giờ là chuyện gieo rắc nỗi sợ," ông Adam Bedford, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành thương hiệu thanh lọc Sans, cho biết. Hệ thống lọc thiết kế gọn đẹp của thương hiệu này được giới yêu thích lối sống lành mạnh và gu thẩm mỹ đang được ưa chuộng.

Nhu cầu của người tiêu dùng về “thanh lọc” giữa thế giới ô nhiễm ngày càng tăng nhanh. Ảnh: Sans

Sans đang trên đà đạt doanh thu 100 triệu USD trong năm nay, với danh mục sản phẩm mở rộng để giải quyết đủ loại mối quan ngại về môi trường, bắt đầu từ máy lọc không khí (giá từ 480 USD) và hiện bao gồm các bộ lọc có thể loại bỏ chất gây ô nhiễm trong cả nước uống lẫn nước tắm. Lợi nhuận của Sans tăng theo cấp số nhân kể từ năm 2020, khi doanh thu năm đầu tiên chỉ đạt 1 triệu USD.

"Đây chắc chắn là lĩnh vực đáng để xây dựng, vì có nhiều yếu tố thuận lợi và ngày càng nhiều người quan tâm đến thanh lọc," ông Adam Bedford nhận định

SẢN PHẨM LỌC NƯỚC GIÀU TIỀM NĂNG

Nước cứng là mối quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng, khi cặn vôi và cặn tích tụ được chứng minh làm tăng nguy cơ các bệnh về da như chàm, đồng thời làm giảm hiệu quả của các sản phẩm chăm sóc da và tóc. Thương hiệu thanh lọc Curo, thành lập tại Liverpool, Anh, đặt mục tiêu giải quyết vấn đề này.

Chuyên về dòng bộ lọc vòi sen KD55 thiết kế đẹp mắt, thương hiệu gần đây đã được nhà bán lẻ hàng đầu Anh Boots đưa vào phân phối.

Ảnh: Curo

Các bác sĩ da liễu và chuyên gia về tóc đang góp phần hợp thức hóa những thiết bị này như một phần trong lời khuyên đăng trên mạng xã hội để giảm chàm, cải thiện mọc tóc và làm da sạch hơn. Thị trường đang chín muồi cho các loại vòi sen có bộ lọc tương tự, nhưng nhiều đối thủ mạnh đang nổi lên.

Thương hiệu lọc nước Hello Klean, chuyên về vòi sen có bộ lọc, đang trên đà tăng gấp đôi mức tăng trưởng theo năm để đạt doanh thu 20 triệu bảng Anh vào cuối năm 2026. Thương hiệu này còn lấn sân sang thị trường sản phẩm chăm sóc cá nhân, cung cấp dầu gội, dầu xả, kem dưỡng thể... nhằm giúp người tiêu dùng có trải nghiệm đồng bộ khi sử dụng sản phẩm của hãng.

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU HƠN

Nước ô nhiễm không phải là nguyên nhân duy nhất khiến giới chăm sóc sức khỏe lo ngại. Sau đại dịch, sự chú ý cũng chuyển sang các chất gây ô nhiễm trong không khí.

Ông Matt Jennings, Giám đốc đổi mới của Dyson, là người chịu trách nhiệm kỹ thuật cho nhiều thiết kế dẫn đầu thị trường của thương hiệu, và hiểu rõ những gì người tiêu dùng ở mọi nhóm nhân khẩu học muốn và cần trong lĩnh vực lọc không khí.

"Chúng tôi nhận thấy mọi người có thể phản ứng rất mạnh với những nguồn ô nhiễm quy mô lớn hoặc nhìn thấy được. Chẳng hạn, trong những sự kiện như đại dịch hay cháy rừng, nhu cầu máy lọc không khí tăng vọt," ông giải thích.

Người tiêu dùng ở mọi nhóm nhân khẩu học đều muốn và cần "thanh lọc" không khí. Ảnh: Dyson

Điều ít được biết đến hơn là các hoạt động trong nhà như nấu ăn, nuôi thú cưng, đốt nến và xịt nước hoa cũng tạo ra các chất ô nhiễm và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), ông Jennings nói thêm. "Dữ liệu cho thấy chất lượng không khí trong nhà nhìn chung tệ hơn ngoài trời," ông cho biết, "vì vậy việc giáo dục người tiêu dùng bằng nghiên cứu đã được kiểm chứng đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược của chúng tôi".

Mới ra mắt trong năm 2026, máy lọc không khí Find+Follow của Dyson tích hợp các cảm biến học máy thông minh để di chuyển theo người dùng trong phòng, hướng luồng khí mát đã lọc sạch đến nơi cần nhất. Thiết kế mạ vàng đặc trưng của sản phẩm được khách hàng giàu có ưa chuộng, tạo niềm tin về kỹ thuật tiên tiến đồng thời có sức hấp dẫn riêng về trải nghiệm.

Máy lọc không khí Find+Follow. Ảnh: Dyson

Trong thời đại người tiêu dùng tìm kiếm giải pháp trước biến đổi khí hậu, sự bảo vệ khỏi các bệnh lây qua không khí và nét sang trọng đi kèm lối sống "không độc tố" (no-tox), những thiết kế như vậy giúp Dyson khác biệt so với các đối thủ trong lĩnh vực xử lý không khí.

MỸ PHẨM "SẠCH"

Các thương hiệu mỹ phẩm đáp ứng những thay đổi về lối sống này có thể được người tiêu dùng khắt khe đón nhận nhiều hơn. Một số thương hiệu làm đẹp, như 14 Day Mani, đã hưởng lợi khi đưa điều này vào sản phẩm ngay từ đầu.

Nhà sáng lập thương hiệu sơn móng tay này - bà Susan Cummings chia sẻ: "Không chứa Hema không phải là xu hướng với chúng tôi, mà là một trong những nguyên tắc sáng lập," đề cập đến việc bà loại bỏ Hema (hóa chất thường gây kích ứng da trong sơn gel) khỏi mọi sản phẩm của 14 Day Mani.

Ảnh: 14 Day Mani

Thương hiệu này cũng bày bán sơn móng tay không chứa TPO từ rất lâu trước lệnh cấm gần đây, sau khi thành phần của sơn gel này bị cho là có liên quan đến nguy cơ sinh sản.

Tính chân thực là từ khóa ở đây. Dù có nhu cầu, người tiêu dùng làm đẹp am hiểu có thể nhận ra sự phô trương đạo đức từ rất xa. Theo kết quả từ một báo cáo năm 2026 của WGSN, chỉ dùng ngôn từ "sạch" không còn đủ. Các thương hiệu làm đẹp định vị quanh sự thuần khiết phải đưa ra kết quả có ý nghĩa để chứng minh mọi tuyên bố, và để thực sự có doanh số.

"Người tiêu dùng khắt khe hơn với ngôn ngữ về thành phần: 'tự nhiên' không đồng nghĩa với hiệu quả, và 'tổng hợp' không đồng nghĩa với không an toàn," bà Rita El Khouri, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu và đổi mới của K18, đồng tình. Dầu gội Peptide Detox của thương hiệu, có khả năng hấp phụ cặn nước cứng để làm sạch tóc kỹ lưỡng, đã thu về 238.000 lượt hiển thị trên TikTok trong tháng này và liên tục nằm đầu mục tìm kiếm phổ biến của ứng dụng.

Với ngành thanh lọc đang trên đà đạt 35 tỷ USD trong chưa đầy một thập kỷ, những thương hiệu biết tận dụng xu hướng này bằng các giải pháp đi trước thời đại sẽ có cơ hội lớn phía trước.